Украина работает над собственными КАБами, - начальник Генштаба Баргилевич
Украина работает над собственными управляемыми авиационными бомбами.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.
Баргилевич отметил, что самый большой запас авиационных бомб, который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России.
Однако Украина, по его словам, работает над собственными КАБами.
"Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет представлено тоже", - сказал начальник Генштаба.
Ранее сообщалось, что Украина изготовила первые 100 ракет в этом году.
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Та й ф16 є.
треба робити аналоги ШтормШедоу, низьковисотні малопомітні ракети на 300-500км
"За кілька тижнів у https://suspilne.media/tag/zsu/ Збройних Силах України почнуть випробовувати https://suspilne.media/tag/zbroa/ керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.
Про це начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов https://www.radiosvoboda.org/a/news-holubtsov-aviabomby-********/32985328.html розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.
Як відзначив Голубцов, зараз йдуть роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.
"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - повідомив Голубцов."
У нас немає чим скидати ті каби з великою висоти, кацапи відразу все позбивають
Не позорся чоловіче.
І почитай трохи про використання нами плануючих бомб західного зразка, які за ідеальних умов летять на 70 км.