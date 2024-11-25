Ночью российские беспилотники массированно атаковали Запорожье, 13-летний парень получил ранение

Российские захватчики в ночь на 25 ноября массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Десятки "шахедов" этой ночью летели на и через Запорожье. В городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что в результате российской атаки получил ранения тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

Обстрелы области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 200 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. А именно:

107 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;

5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Новоданиловку;

88 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

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