Ночью российские беспилотники массированно атаковали Запорожье, 13-летний парень получил ранение
Российские захватчики в ночь на 25 ноября массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Десятки "шахедов" этой ночью летели на и через Запорожье. В городе в результате атаки взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что в результате российской атаки получил ранения тринадцатилетний мальчик. Врачи оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.
Обстрелы области за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 200 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. А именно:
- 107 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Новоданиловку;
- 88 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
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