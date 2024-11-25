Російські безпілотники вночі масовано атакували Запоріжжя, 13-річний хлопець дістав поранення
Російські загарбники у ніч проти 25 листопада масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Десятки "шахедів" цієї ночі летіли на та через Запоріжжя. У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що внаслідок російської атаки дістав поранення тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.
Обстріли області за добу
Впродовж доби окупанти завдали 200 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. А саме:
- 107 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Новоданилівку;
- 88 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
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