РФ ударила по Харькову из ЗРК С-400. Число пострадавших возросло до 19, повреждено более 40 домов

По состоянию на эту минуту известно о 19 пострадавших в результате удара РФ по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным подсчетам, пострадал 41 дом.

По данным ОВА, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400.

"Утром около 8:30 враг совершил ракетный обстрел центральной части города. Предварительно из ЗРК С-400. В результате ракетного удара пострадали 19 человек. Среди них 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71. 16 пострадавших в среднем состоянии, остальные в легком. Госпитализировали 13 человек", - информирует Синегубов.

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"Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля", - добавил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по Киевскому району Харькова. Есть пожар и пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура.