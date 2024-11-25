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РФ вдарила по Харкову із ЗРК С-400. Кількість постраждалих зросла до 19, пошкоджено понад 40 будинків

Удар РФ по Харкову

Станом на цю хвилину відомо про 19 постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми підрахунками, постраждав 41 будинок.

За даними ОВА, ворог вдарив по Харкову з ракетної системи С-400.

"Зранку близько 8:30 ворог здійснив ракетний обстріл центральної частини міста. Попередньо з ЗРК С-400. Внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей. Серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71. 16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб", - інформує Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)

"Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки", - додав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа та постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589)


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Що це як не геноцид рашиських варварів проти мирних громадян цього нескореного міста.
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25.11.2024 10:38 Відповісти
Історичний центр міста. Жодного військового та промислового об єкту
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25.11.2024 17:41 Відповісти
 
 