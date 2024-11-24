Зеленский призвал партнеров предоставить Украине ПВО для защиты от ракет типа "Орешник". ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский призвал партнеров обеспечить Украину системами ПВО, "способными защищать" от ударов ракетами типа "Орешник".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг.
Мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться - всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия.
Последствия - в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также - последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает. Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие. Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами - помощью Украине и давлением на Россию. Спасибо всем в мире, кто именно так делает, кто - с нами, с Украиной, с украинцами! Спасибо всем нашим людям, которые воюют, работают ради Украины!", - сказал Зеленский.
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Напомним кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
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Очевидно, що США мають бути дуже зацікавлені випробувати свої новітні ППО проти "грешніка".
дед пуцло знов переіграв сам себе
А міг у Дії закликати чи у Телемарафоні. Чи взагалі тихо сам з собою подумки.
ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"
https://www.dw.com/ru/gur-ukrainy-rossia-udarila-po-dnepru-raketoj-kompleksa-kedr/a-70860787
Вот после этого, ты полагаешь, что кто-то передаст сверхсовременную объектовую ПВО (сами-то ракеты не очень новые, просто очень дорогие, а вот радары и СУОЗРК - очень дорогая), которая стоит 3 млрд. долларов за 2 ПУ и 1 радар? Вот серьезно так считаешь? Особенно Израиль, которому такие системы самому нужны (кроме того, израильтяне, я думаю, помнят о том, как голосовала Украина в ООН по антиизраильским резолюциям).
https://www.facebook.com/reel/553517130797101
а просто будувати укріплення і захищатись від наступу москалів замість системно здавати триторії - це слабо? асфальт класти легше і вигідніше! і ворогу простіше! чи це і є пла зе-керманича - здати Україну. питання - цілком чи частинами?