Зеленский: Украина будет открывать в Африке "зерновые дома"
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заинтересована открывать в странах Африки "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения продуктов питания.
Об этом глава государства сообщил во время общения с иностранными журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина хочет увеличивать свое присутствие в Африке не только политически. Безусловно, нас интересует экономика. Поэтому поставлена задача параллельно с открытием посольств, открывать новые "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения различных продуктов питания", - рассказал Зеленский.
Он акцентировал на том, что Украина заинтересована развивать двусторонние отношения прежде всего с теми странами Африки, которые будут заинтересованы в этом. "Мы не хотим просто засыпаться продуктами питания, мы хотим делиться технологиями, переработкой, нашим умением обработки земель, а также хотим обмениваться опытом с вашими странами", - сказал президент Украины.
Относительно политического сотрудничества, Зеленский отметил, что он уже подписал приказы об открытии десяти дополнительных посольств в странах Африканского континента. "Семь уже открыто, три будут открыты в ближайшее время", - уточнил глава государства.
Отдельно он напомнил, что в первом инаугурационном саммите мира приняли участие 14 африканских стран, и все они подписали итоговое коммюнике.
"В целом я бы очень просил, чтобы наша команда и африканские команды шли навстречу, и мы смогли организовать саммит "Украина - Африка", - заявил Зеленский.
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тобто довезуть зерно, щоб вагнеровці з дикунами їх атакували .
А чим вам порти одеської області не вгодили, чи вже не працюють ? бо і там кляті рольники блокують.
І про що я й говорила постійно - польські виробники завжди скуповували наше збіжжя, а потім продукцію перепродували..і нам теж.
Але так сьогоднійшній страйк це дурість, особливо його першопричина, але що поробиш блокувати кордон з німеччиною рольникам не вигідно, а біля нашого завжди купа журналістів і медійка велика отже їх почують
Вони скуповували збіжжя й переробляли. Скуповували задешево, потім макарони виготовляли.
На відміну від нас де працюють тільки великі агрохолдинги, у поляків є величезна кількість малих фермерів, які з того "харчуються".
так простіше, по скотськи.
А що сидять на жопі міліони емігрантів з України що живуть та працюють у польші, от і думайте.
Почали завалювати курятиною та яйцями, питання підняли всі сусіди, і квоти скоротили.
Це бізнес, ніхто не хоче поступатись куском пирога.
А "шлак" польський ми купуємо бо він дешевий
-макаронами
-паштетами
-приправами
-молочною продукцією
-тушонками
-соусами
-рибними консервами
-і тд і тп..
Я раз на тиждень купую їдло..і кожен раз ливлюсь, щоб якась пшеківстка хня до кошику не залетіла.
Не подобається не купуй, все, розмова коротка.
Але ж, по аналогії, у нас немає усної угоди що всі ці товари мають йти транзитом у скажімо у Молдову.
по позиціям
1 країна яка входить у топи по продажі зернових, так і не навчилась робити якісні та дешеві макарони..
2 паштети, у нас крім куряти та свинини скоро і мяса свого не буде.
3 приправи то таке, не все у нас росте.
4 по молочці те саме поголівя рогатого скота стрімко наближаться до критичного рівня.
5 див. 2
6 нічого не скажу, бо відпала велича частина угідь де вирощували томати.
7 по рибі, недавно по акції брав консерви Дніпровської фірми, чесно гівно гівном. Харківські ще куди не йшло.
І як так виходить що у нас все дешевше включаючи робочу силу, а товари з поляндії дешевші та нормальної якості, дивно чи не так...
Риба не подрбається - консерви..я хз, де купував) в мене норм.
Молочка - ну то дивіться хоча б асортемент в маркетах.взагалі, оті 3 км вашого тексту прокоментую так. Було б бажання.
В нас є все. І смачніше, ніж пшеківське гівно.
молочка, як то кажуть у кожного свій смак.
молоко якщо що тільки домашнє купую
Але,
******* наш кефір)) гадюки))
Значит плечевые пойдут в ход.
Потім населення спитає і буде кукурікать як про здану ядерку.
заберіть у нього те, шо він курить ( або їсть чти неюхає)
Амстердам ближче ніж Африка.
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Ukrainian
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Хоча були і виключення...великий друг піонерів ссср людожер Бокасса поборов корупцію і м'ясо корупціонерів йому подавали на вечерю якою він намагався пригощати іноземних гостей
Олимпийский чемпион по борьбе с ковид.
Супер асфальтер..
Учителя как там сколько деньгав на собирали каждый месяц 5-6 тысяч долларов....
Перестал стрелять....
Разминировал все сто требовали в ом ане
Мильён дронов..
У него есть ракета ..
Посратся со всеми союзниками....но они умные не реагируют..
И много много планов ....кому какие нравятся ..
План мира...
План победы ...
И план стояка....( Таблетку перепутал)
Лучше бы оно убежало .со слугами и опой ярмака...
Но идеи фонтанируют как из забитого унитаза.... И все дурные!