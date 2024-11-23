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Зеленский: Украина будет открывать в Африке "зерновые дома"

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заинтересована открывать в странах Африки "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения продуктов питания.

Об этом глава государства сообщил во время общения с иностранными журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина хочет увеличивать свое присутствие в Африке не только политически. Безусловно, нас интересует экономика. Поэтому поставлена задача параллельно с открытием посольств, открывать новые "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения различных продуктов питания", - рассказал Зеленский.

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Он акцентировал на том, что Украина заинтересована развивать двусторонние отношения прежде всего с теми странами Африки, которые будут заинтересованы в этом. "Мы не хотим просто засыпаться продуктами питания, мы хотим делиться технологиями, переработкой, нашим умением обработки земель, а также хотим обмениваться опытом с вашими странами", - сказал президент Украины.

Относительно политического сотрудничества, Зеленский отметил, что он уже подписал приказы об открытии десяти дополнительных посольств в странах Африканского континента. "Семь уже открыто, три будут открыты в ближайшее время", - уточнил глава государства.

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Отдельно он напомнил, что в первом инаугурационном саммите мира приняли участие 14 африканских стран, и все они подписали итоговое коммюнике.

"В целом я бы очень просил, чтобы наша команда и африканские команды шли навстречу, и мы смогли организовать саммит "Украина - Африка", - заявил Зеленский.

Автор: 

Африка (278) Зеленский Владимир (20260) зерно (1070)


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Топ комментарии
+25
Кармілець всєя Землі просто.
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23.11.2024 20:41
+12
День Зелі - а планокурні там не потрібно відкривати?
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23.11.2024 20:44
+10
Все это хорошо. А кто вернет в Украину десятки миллиардов баксов за проданное в 2022-23 годах зерно? Или свои карманы важнее страны?
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23.11.2024 20:46
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Кармілець всєя Землі просто.
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23.11.2024 20:41 Ответить
Походу пересів на щось більш важке..
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23.11.2024 20:51 Ответить
Прямо як срср- теж за рахунок простих українців
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23.11.2024 21:03 Ответить
День Зелі - а планокурні там не потрібно відкривати?
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23.11.2024 20:44 Ответить
так звані хаби збереження продуктів харчування. Джерело:

тобто довезуть зерно, щоб вагнеровці з дикунами їх атакували .
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23.11.2024 20:44 Ответить
Чим довезуть? пшеківські рольники кордон перекрили..морем через Румунію?
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23.11.2024 20:52 Ответить
через польшу йшов мізер зерна на продаж, ну тобто він йшов але весь осідав у польші.
А чим вам порти одеської області не вгодили, чи вже не працюють ? бо і там кляті рольники блокують.
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23.11.2024 21:11 Ответить
Коли порти не працювали. Наші..це ж було й рік й два тому - Польщею везли.

І про що я й говорила постійно - польські виробники завжди скуповували наше збіжжя, а потім продукцію перепродували..і нам теж.
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23.11.2024 21:15 Ответить
ну саме через демпінг(а не як було домовлено транзит у порти) і стайкували пшеки, вам би сподобалось якби умовна молдова тут свої збіжжям ціни знижувала ? якщо б ви були виробником, а не споживачем
Але так сьогоднійшній страйк це дурість, особливо його першопричина, але що поробиш блокувати кордон з німеччиною рольникам не вигідно, а біля нашого завжди купа журналістів і медійка велика отже їх почують
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23.11.2024 21:23 Ответить
Виробником чого???

Вони скуповували збіжжя й переробляли. Скуповували задешево, потім макарони виготовляли.
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23.11.2024 21:29 Ответить
дороги перекривали фермери які самі вирощують зерно.
На відміну від нас де працюють тільки великі агрохолдинги, у поляків є величезна кількість малих фермерів, які з того "харчуються".
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23.11.2024 22:14 Ответить
не мели херню. вони блокують прямо зараз пункт пропуску і НЕ ВИСУВАЮТЬ НІЯКИХ ВИМОГ!!!
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23.11.2024 22:57 Ответить
нагуглити важко ? вони бастують проти угод ЄС з латиносами, але от чому не їдуть блокувати будівлю парламенту в Брюселі, то вже інше питання
так простіше, по скотськи.
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23.11.2024 23:07 Ответить
ти що, п'яний? ДО УКРАЇНИ ВОНИ НЕ ВИСУВАЮТЬ НІЯКИХ ВИМОГ
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23.11.2024 23:08 Ответить
Так в тому то і справа, читай уважніше.
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23.11.2024 23:15 Ответить
я з твоїх коментів зрозумів, що ти поляків захищаєш. а вони поступають як підари. ти любитель підарів?
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23.11.2024 23:16 Ответить
зараз вони чинять як підори, перекривають кордон там де можуть, бо знають що медійка буде отже їх позицію почують, і нічого МИ їм не зробимо.
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23.11.2024 23:22 Ответить
ну так чого ти за них топиш? любиш підарів?
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23.11.2024 23:25 Ответить
Ну Ви ж дурачки цензорівські через цих тормозів всіх поляків гандонами-підорами(часом як почитаєш чат, то ненависті більше ніж до кацапів, значить комусь вигідна така ситуація і він аплодує стоячи, ОПа це чи параша немає значення) вважаєте, але на відміну від цього разу у їх діях була раціональність.
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23.11.2024 23:29 Ответить
якщо ні поліція ні народ польші не припинили ще це підарство, то що це означає?
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23.11.2024 23:31 Ответить
всіх все влаштовує.
А що сидять на жопі міліони емігрантів з України що живуть та працюють у польші, от і думайте.
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23.11.2024 23:43 Ответить
А то малі фермери своїм шлаком в нас маркети заполонили??
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23.11.2024 23:14 Ответить
Не переводьте дискусію у дебрі, ми завалювали пшеків зерном, кордон перекривали фермери що вирощують зерно.
Почали завалювати курятиною та яйцями, питання підняли всі сусіди, і квоти скоротили.
Це бізнес, ніхто не хоче поступатись куском пирога.
А "шлак" польський ми купуємо бо він дешевий
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23.11.2024 23:20 Ответить
А вони нас почали завалювати:
-макаронами
-паштетами
-приправами
-молочною продукцією
-тушонками
-соусами
-рибними консервами
-і тд і тп..

Я раз на тиждень купую їдло..і кожен раз ливлюсь, щоб якась пшеківстка хня до кошику не залетіла.
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23.11.2024 23:29 Ответить
Вони нікого не завалюють, то все везуть наші підприємці.
Не подобається не купуй, все, розмова коротка.
Але ж, по аналогії, у нас немає усної угоди що всі ці товари мають йти транзитом у скажімо у Молдову.
по позиціям
1 країна яка входить у топи по продажі зернових, так і не навчилась робити якісні та дешеві макарони..
2 паштети, у нас крім куряти та свинини скоро і мяса свого не буде.
3 приправи то таке, не все у нас росте.
4 по молочці те саме поголівя рогатого скота стрімко наближаться до критичного рівня.
5 див. 2
6 нічого не скажу, бо відпала велича частина угідь де вирощували томати.
7 по рибі, недавно по акції брав консерви Дніпровської фірми, чесно гівно гівном. Харківські ще куди не йшло.
І як так виходить що у нас все дешевше включаючи робочу силу, а товари з поляндії дешевші та нормальної якості, дивно чи не так...
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23.11.2024 23:40 Ответить
Почну з вашого кінця))

Риба не подрбається - консерви..я хз, де купував) в мене норм.

Молочка - ну то дивіться хоча б асортемент в маркетах.взагалі, оті 3 км вашого тексту прокоментую так. Було б бажання.

В нас є все. І смачніше, ніж пшеківське гівно.
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23.11.2024 23:56 Ответить
та так, ту консерву навіть кіт не хотів їсти. більше продукції тієї недофірми купувати не буду.
молочка, як то кажуть у кожного свій смак.
молоко якщо що тільки домашнє купую
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24.11.2024 00:01 Ответить
В нас 2 кішки..ми їх не труємо)) тільки кішкоїдло)
Але,

******* наш кефір)) гадюки))
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24.11.2024 00:16 Ответить
Тому поставлено завдання паралельно з відкриттям посольств, Джерело:

Значит плечевые пойдут в ход.
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23.11.2024 20:45 Ответить
одна вже пішла в Болгарії.. з подачі верховної вкради нагородила місцевого криміналітета "за особливі заслуги перед українським народом"... краще б сифілісом...
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23.11.2024 21:00 Ответить
Все это хорошо. А кто вернет в Украину десятки миллиардов баксов за проданное в 2022-23 годах зерно? Или свои карманы важнее страны?
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23.11.2024 20:46 Ответить
...і за продане рашиські йпрокладці місяць тому стратегічне родовище літію і титану.
Потім населення спитає і буде кукурікать як про здану ядерку.
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23.11.2024 21:05 Ответить
В нього сьогодні дуже велике загострення а я вже боюся спитати а як там велике будівництво на марсі та зернові термінали бо вся русня вже перебита та капітулювала боже цей медійний бред вже так достав каже одно а здає краіну в повний зріст і кричить халва халва
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23.11.2024 20:48 Ответить
сьодня зєлю панєсло. "а там, как знать, может быть, лет через восемь в африке откроется первый в истории мироздания междупланетный зерновой дом!" )))
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23.11.2024 20:49 Ответить
Ішак вже скрізь наробив і тепер взявся за Африку. Ще там не обісрався.
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23.11.2024 20:51 Ответить
Ціцерон! Питомий Ціцерон! Сльози радості - кап, кап, ...
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23.11.2024 20:52 Ответить
О, скоро у Украины будут свои колонии?
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23.11.2024 20:52 Ответить
оце понесло
заберіть у нього те, шо він курить ( або їсть чти неюхає)
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23.11.2024 20:53 Ответить
А можна ще в Амстердамі відкрити українські публічні доми?
Амстердам ближче ніж Африка.
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23.11.2024 20:53 Ответить
https://x.com/ukrainiansfirst





https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian



https://x.com/ukrainiansfirst

@ukrainiansfirst

·

https://x.com/ukrainiansfirst/status/1860365001405374518 https://x.com/i/status/1860365001405374518
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23.11.2024 20:54 Ответить
мабуть на дощ
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23.11.2024 20:54 Ответить
А хто цей хліб буде вирощувати якщо селянина вигрібають на захист інтересів туманного альбиону, та кортавих. З них усіх зняли бронювання , і кожного разу як не вистачає на полі бою людей кабмін під враженням гаранта знову змінює правила гри. Так ми обов*язково повинні щось програти
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23.11.2024 20:54 Ответить
у них в планах джон діри на автопілоті будуть врожай збирати.
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23.11.2024 22:59 Ответить
а африці є миші?... як у нас в держрезерві...
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23.11.2024 21:01 Ответить
Ще й які...Тільки на відміну від наших якщо підеш копати під них (в нас знімуть з посади) а там одягнуть на вертел та зроблять шашлик на вечерю.....
Хоча були і виключення...великий друг піонерів ссср людожер Бокасса поборов корупцію і м'ясо корупціонерів йому подавали на вечерю якою він намагався пригощати іноземних гостей
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23.11.2024 21:08 Ответить
Комбікорм в Україні подорожчав вдвічі ,з ним м'ясопродукти,яйця,Зелений кормілець Африки,вже давно відомо що на українців тобі насрати.
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23.11.2024 21:01 Ответить
А шатлы туда будут ходить?
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23.11.2024 21:07 Ответить
Після саміта "Україна-Африка ",залишилося організувати саміт "Україна-Антарктида", і заручитися підтримкою пінгвінів
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23.11.2024 21:22 Ответить
********.
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23.11.2024 21:24 Ответить
Це якийсь новий план? Африканський? Чекаемо на ноаі карикатури з планом простроченого.
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23.11.2024 21:28 Ответить
Повітряні замки будує
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23.11.2024 21:32 Ответить
Як мінімум мільйон штук!
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23.11.2024 21:46 Ответить
Мильярд деревьев
Олимпийский чемпион по борьбе с ковид.
Супер асфальтер..
Учителя как там сколько деньгав на собирали каждый месяц 5-6 тысяч долларов....
Перестал стрелять....
Разминировал все сто требовали в ом ане
Мильён дронов..
У него есть ракета ..
Посратся со всеми союзниками....но они умные не реагируют..
И много много планов ....кому какие нравятся ..
План мира...
План победы ...
И план стояка....( Таблетку перепутал)
Лучше бы оно убежало .со слугами и опой ярмака...
Но идеи фонтанируют как из забитого унитаза.... И все дурные!
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23.11.2024 21:51 Ответить
Это уже не план, а кокс. Когда его накроет окончательно...
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23.11.2024 21:54 Ответить
Хаби вже не модньо. Кейси вже теж обісрались. Давайте запустимо "Дома". Вони поки що не визивають реакцію дати в морду.
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23.11.2024 21:57 Ответить
Це після плану миру чи після додатків до плану стійкості ? І за гроші партнерів чи знову донатити ?
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23.11.2024 22:28 Ответить
Там дома терпимости надо открывать, зеленож@пых абизян
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23.11.2024 22:33 Ответить
Чергова схема? Красти разом з кланами африканських держав? Відчуйте розмах,думки політ! Послів немає,а зернові дома у планах.
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23.11.2024 23:27 Ответить
А будувати їх будуть інвест-няни по незламному та потужному плану! Під це потрібно ще одно міністерство!
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24.11.2024 05:09 Ответить
о, знову, Найвеличнівшивого "понесло", тепер це - Велике зернівництво... пєрєсідєнт ти наш, заочник-аніматор..., скільки горя звалилося на людей через тебе та твою банду зелених мародерів-зрадників..
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24.11.2024 05:25 Ответить
Ніколи ще не бачив не оброблених земель як в цьому році..
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24.11.2024 08:12 Ответить
 
 