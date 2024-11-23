Зеленский: Украина будет открывать в Африке "зерновые дома"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заинтересована открывать в странах Африки "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения продуктов питания.

Об этом глава государства сообщил во время общения с иностранными журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine" ("Зерно из Украины"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина хочет увеличивать свое присутствие в Африке не только политически. Безусловно, нас интересует экономика. Поэтому поставлена задача параллельно с открытием посольств, открывать новые "зерновые дома" - так называемые хабы сохранения различных продуктов питания", - рассказал Зеленский.

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Он акцентировал на том, что Украина заинтересована развивать двусторонние отношения прежде всего с теми странами Африки, которые будут заинтересованы в этом. "Мы не хотим просто засыпаться продуктами питания, мы хотим делиться технологиями, переработкой, нашим умением обработки земель, а также хотим обмениваться опытом с вашими странами", - сказал президент Украины.

Относительно политического сотрудничества, Зеленский отметил, что он уже подписал приказы об открытии десяти дополнительных посольств в странах Африканского континента. "Семь уже открыто, три будут открыты в ближайшее время", - уточнил глава государства.

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Отдельно он напомнил, что в первом инаугурационном саммите мира приняли участие 14 африканских стран, и все они подписали итоговое коммюнике.

"В целом я бы очень просил, чтобы наша команда и африканские команды шли навстречу, и мы смогли организовать саммит "Украина - Африка", - заявил Зеленский.