РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4068 посетителей онлайн
Новости
992 16

Программа "Зерно из Украины" обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира, - Зеленский

Зеленський про програму Зерно з України

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

"Всего за время работы Grain From Ukraine - нашей программы "Зерно из Украины" - уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира", - сообщил президент Украины.

Смотрите также: Зеленский и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности. И мы сохраняем это наше значение несмотря ни на что. Несмотря на такой колониальный вызов из Российской Федерации. Эта война - война против жизни украинцев, против наших людей, наших семей.

"Я хочу напомнить, что полномасштабное российское вторжение началось, в частности, с блокады флотом России украинских портов. Именно с этого началось. И Россия очень хорошо понимала, какие последствия будут от этого. Они хотели этих последствий, безусловно, страшного результата для всего мира - не только для Украины", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут подчинить народ, который зависит от импорта продовольствия - любого продовольствия. Это крайне чувствительно для большинства народов Африки, для значительного количества людей в Азии. Да и в Европе или в Америке вопрос о ценах - это всегда вопрос о стабильности в том или ином регионе. А прежде всего стабильность для жизни людей".

Читайте также: Фирмы-однодневки перестали иметь возможность осуществлять теневой экспорт зерна, - Одесская ОВА

По мнению Зеленского, поэтому так важно, чтобы мы и в дальнейшем были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) зерно (1070) экспорт (876)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Зелины зерно трейдеры .зерно вывозят исправно ....а гроши не в Украину вернулись... заблудились в лесу из миллиарда деревьев....
Лозунги планы и повальное воровство!!!
Выбор мудрого народа...хоть пАржом...
показать весь комментарий
23.11.2024 17:36
+4
А з тих 400 млн. хоча б 500 тис можна на фронт запросити?
показать весь комментарий
23.11.2024 17:31
+3
Хотелось бы уточнить, сколько получает бюджет за эти десятки миллионов тонн в год, а сколько расходится по карманам.
показать весь комментарий
23.11.2024 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А програма ''заглянуть в ''очко'' знищує українців! Таке враження що він президент казна-чий але не український! Іди геть розбійник!!!
показать весь комментарий
23.11.2024 17:29 Ответить
А з тих 400 млн. хоча б 500 тис можна на фронт запросити?
показать весь комментарий
23.11.2024 17:31 Ответить
не можна - паплюйєте і зневажаєте ...
показать весь комментарий
23.11.2024 17:46 Ответить
програми "скумбрія по 8"та "вавина тисяцька" , забезпечують двома рибами та п'ятьма буханками хліба по 200 грн., все населення України, яке ще залишилось після років правління найвеличнішого!
показать весь комментарий
23.11.2024 17:34 Ответить
Зелины зерно трейдеры .зерно вывозят исправно ....а гроши не в Украину вернулись... заблудились в лесу из миллиарда деревьев....
Лозунги планы и повальное воровство!!!
Выбор мудрого народа...хоть пАржом...
показать весь комментарий
23.11.2024 17:36 Ответить
В цілому український продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу", - повідомив президент України. Джерело:
Цю хрєнь, яку несе ішак - це з розряду мільярд, мільйон, гігават і т.п. Аби щось сп...ти та показати своє мохнате рило.
показать весь комментарий
23.11.2024 17:38 Ответить
140 пачок мівіни, аргентинська мука і ніс у пудрі
показать весь комментарий
23.11.2024 17:44 Ответить
Віримо, локшини на вуха 500 мільярда лохів вистачить
показать весь комментарий
23.11.2024 17:49 Ответить
Хотелось бы уточнить, сколько получает бюджет за эти десятки миллионов тонн в год, а сколько расходится по карманам.
показать весь комментарий
23.11.2024 17:49 Ответить
Ну це як рсрс кормити всіх, а в самих дефіцит та голод. Я звичайно не економіст можу й помилятися. Та чому в нас тоді мука та хліб дорожчає. ( Згоден світло перебої і тд ) . А яйця та зерно як корм для тварин???
показать весь комментарий
23.11.2024 17:57 Ответить
Україна годує 400 млн. людей (насправді більше), а українці жебраки.
показать весь комментарий
23.11.2024 18:18 Ответить
Погугліть на тому ж Цензорі скільки збіжжя йде за схемами і мільярди доларів лишаються в кишенях хитро зроблених агробарончиків без сплати жодного податку. Ще й верещать про утиски "бізнесу" та вимагають дотацій.
показать весь комментарий
23.11.2024 18:28 Ответить
Китай , Нігері , Буркина -Фасо , Малі , і ще 28 Африканський країн , які підтримують кацапів .. Годуй Зеля терористів .
показать весь комментарий
23.11.2024 18:49 Ответить
Програма "Зерно з України" забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.
А грощі за це зерно осідають в панамських кишенях 5-6 єф фак тивних мін'єджерів
- Зеленський
показать весь комментарий
23.11.2024 18:49 Ответить
Розказує байки зерно продали,гроші в оффшори,а нам ціни на хліб підняли.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:15 Ответить
 
 