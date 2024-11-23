Программа "Зерно из Украины" обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, заявил, что по программе "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

"Всего за время работы Grain From Ukraine - нашей программы "Зерно из Украины" - уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе. В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира", - сообщил президент Украины.

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Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности. И мы сохраняем это наше значение несмотря ни на что. Несмотря на такой колониальный вызов из Российской Федерации. Эта война - война против жизни украинцев, против наших людей, наших семей.

"Я хочу напомнить, что полномасштабное российское вторжение началось, в частности, с блокады флотом России украинских портов. Именно с этого началось. И Россия очень хорошо понимала, какие последствия будут от этого. Они хотели этих последствий, безусловно, страшного результата для всего мира - не только для Украины", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут подчинить народ, который зависит от импорта продовольствия - любого продовольствия. Это крайне чувствительно для большинства народов Африки, для значительного количества людей в Азии. Да и в Европе или в Америке вопрос о ценах - это всегда вопрос о стабильности в том или ином регионе. А прежде всего стабильность для жизни людей".

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По мнению Зеленского, поэтому так важно, чтобы мы и в дальнейшем были вместе в защите продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров.