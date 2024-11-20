Фирмы-однодневки перестали иметь возможность осуществлять теневой экспорт зерна, - Одесская ОВА

Более тысячи фиктивных украинских компаний и более 500 фиктивных иностранных офшоров выявлено за время действия совместного приказа, подписанного в августе 2023 года Одесской ОВА и оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса", который предусматривает изменение порядка растаможивания зерновых культур на период военного положения и поручено органам государственного надзора и контроля совместно с силовыми структурами области немедленное его выполнение.

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в Одесской ОВА.

Мы обратились в ОВА за этой информацией после того, как Украинская зерновая ассоциация и Всеукраинская Аграрная Рада сделали публичные заявления о том, что введенные в области меры экспортного контроля дали положительные результаты в борьбе с теневым рынком зерна. В частности, приказ "О некоторых вопросах финансовой дисциплины в условиях правового режима военного положения" №19, появление которого год назад вызвало шквал критики, а аграрные ассоциации обратились к президенту и другим органам власти с просьбой его отменить.

А hromadske опубликовало расследование, в котором говорится о том, что этот приказ - попытка управлять экспортом в "ручном режиме", и что исследовав базу данных украинской таможни, журналисты обнаружили компании с признаками фиктивности, которые начали торговать зерном на экспорт после августа 2023 года. То есть после появления приказа № 19.

В свою очередь председатель Одесской ОВА Олег Кипер, комментируя ситуацию, в интервью нашему изданию заявил, что 9 мая Верховной Радой принят Закон об урегулировании некоторых экономических вопросов внешнеэкономической деятельности, где в основу положен приказ № 19.

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Напомним, в приказе говорится о регистрации налоговой накладной до осуществления экспорта, что дает возможность контролирующим органам прослеживать зерно "от поля до порта". Если происхождение зерна документально подтверждалось, то эта продукция проходила таможенные процедуры и экспортировалась в пункт назначения.

Как рассказали "Цензор.НЕТ" в ОВА, таким образом работа, которая проводилась в Одесской области с августа 2023 года, способствовала предотвращению функционирования "черных" схем экспорта зерна морским транспортом. Например, до этого схема по выводу средств за границу в обход налоговой службы и банковского надзора реализовалась с помощью так называемых компаний-оболочек, которые для экспорта и вывода валюты за границу покупали зерно у фермеров за наличные без документов и уплаты налогов. Часто эти компании создавали специально для таких операций, а после успешной загрузки зерна на судно их ликвидировали. За время, пока судно находилось в пути, зерно несколько раз меняло владельцев, пока не оказывалось в собственности конечного приобретателя. Благодаря этому организаторы схемы оставляли на зарубежных счетах средства от продажи зерна.

Сейчас, благодаря реализации приказа, фирмы-однодневки перестали иметь возможность осуществлять теневой экспорт.

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По данным, предоставленным ОВА, до вступления в действие приказа значительная часть рынка искала возможность купить зерно для экспорта по так называемой "второй форме" за наличные, сегодня же рынок развернулся и "вторая форма" не выгодна. Большую прибыль субъекты хозяйствования получают, если работают в поле закона. У фермеров исчезла необходимость продавать продукты за наличные, потому что цена за безналичный расчет стала почти вдвое больше (то есть, если до приказа тонна зерна за наличные стоила 10 000 гривен, а безналичный расчет был около 6 000 гривен, то сегодня ровно наоборот).

По имеющейся информации, по состоянию на сейчас часть "черных" и "серых" игроков рынка перестроилась, а другие вышли за пределы Одесской области и, по имеющимся данным, пытаются осуществлять нелегальный экспорт зерновых другими путями на западных границах. В результате проведенной работы выявлено более 1000 фиктивных украинских компаний и более 500 фиктивных иностранных оффшоров. Большинство сельскохозяйственных производителей начали показывать реальную урожайность на своих полях, что в будущем даст возможность им беспрепятственно привлекать финансовые ресурсы для расширения своей деятельности.

Согласно данным Одесской ОВА, среднемесячный объем реализации субъектов хозяйствования на этом рынке увеличился с 830 млн долларов до 1140 млн долларов. Это свидетельствует о значительной детенизации рынка.

Также в ОВА отдельно отметили, что около 6 млрд долл. США дополнительной экспортной выручки (из 8 млрд существующего невозврата) удалось вернуть в страну. И эти данные еще не окончательные. Работа продолжается.