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Безопасность "зернового коридора": Неижпапа проверил корабельные и катерные группы и назвал их главные задачи. ФОТОрепортаж

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа проверил готовность корабельных и катерных тактических групп группировки ВМС, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора" и Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Усиление противодействия врагу и улучшение противодиверсионной обороны - главные задачи. Противник неоднократно пытался проникнуть в наши территориальные воды, но благодаря слаженной работе военных моряков попытки были напрасными. Важно и в дальнейшем своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы. Экипажи наших боевых кораблей также привлечены к отражению воздушных атак, в частности дронов-камикадзе, которыми враг терроризирует мирное население, - отметил Неижпапа.

Командующий ВМС ВС Украины вместе с командирами кораблей обсудил ключевые вопросы - как оперативно реагировать на возможные угрозы и поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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"Постоянное совершенствование подготовки позволяет военным морякам быстро адаптироваться к новым вызовам. В то же время во время общения обнаружили ряд потребностей в дополнительных ресурсах и улучшении материально-технического обеспечения", - сообщил он.

нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків

Кроме того, командующий ВМС ВС Украины наградил военнослужащих, которые проявили профессионализм в выполнении своих обязанностей и поблагодарил каждого военного моряка за героическую службу и преданность делу.

Автор: 

ВМС (1466) Неижпапа Алексей (79) зерновой коридор (226)


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Не втрата територій головне а заробити баблішка на зерні...от ваша сутність зелені покидьки.
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11.11.2024 11:13 Ответить
Ок, порідж.©
Давайте забє'мо на експорт, будемо жити за рахунок коедитів? Не дасть ЄС, надрукуємо Асігнацій, Облігацій та Блокчєйну, а що там складного
Країна в смартфоні, і заставка - скумбрія по курсу 8.00
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11.11.2024 11:46 Ответить
Кредитів .... ( упд)
Зелені не тільки покидьки а й безродні вилупки та пагтія Бур'яни, та ЗЕбіли
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11.11.2024 11:48 Ответить
 
 