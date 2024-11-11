Безопасность "зернового коридора": Неижпапа проверил корабельные и катерные группы и назвал их главные задачи. ФОТОрепортаж

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа проверил готовность корабельных и катерных тактических групп группировки ВМС, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора" и Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Усиление противодействия врагу и улучшение противодиверсионной обороны - главные задачи. Противник неоднократно пытался проникнуть в наши территориальные воды, но благодаря слаженной работе военных моряков попытки были напрасными. Важно и в дальнейшем своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы. Экипажи наших боевых кораблей также привлечены к отражению воздушных атак, в частности дронов-камикадзе, которыми враг терроризирует мирное население, - отметил Неижпапа.

Командующий ВМС ВС Украины вместе с командирами кораблей обсудил ключевые вопросы - как оперативно реагировать на возможные угрозы и поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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"Постоянное совершенствование подготовки позволяет военным морякам быстро адаптироваться к новым вызовам. В то же время во время общения обнаружили ряд потребностей в дополнительных ресурсах и улучшении материально-технического обеспечения", - сообщил он.















Кроме того, командующий ВМС ВС Украины наградил военнослужащих, которые проявили профессионализм в выполнении своих обязанностей и поблагодарил каждого военного моряка за героическую службу и преданность делу.