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Безпека "зернового коридору": Неїжпапа перевірив корабельні та катерні групи і назвав їхні головні завдання. ФОТОрепортаж

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа перевірив готовність корабельних та катерних тактичних груп угруповання ВМС, які забезпечують безпеку "зернового коридору" та Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Посилення протидії ворогу та покращення протидиверсійної оборони - головні завдання. Противник неодноразово намагався проникнути в наші територіальні води, але завдяки злагодженій роботі військових моряків спроби були марними. Важливо й надалі вчасно виявляти та нейтралізовувати загрози. Екіпажі наших бойових кораблів також залучені до відбиття повітряних атак, зокрема дронів-камікадзе, якими ворог тероризує мирне населення, - зауважив Неїжпапа.

Командувач ВМС ЗС України разом із командирами кораблів обговорив ключові питання - як оперативно реагувати на можливі загрози та підтримувати високий рівень бойової готовності.

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"Постійне вдосконалення підготовки дозволяє військовим морякам швидко адаптуватися до нових викликів. Водночас під час спілкування виявили низку потреб у додаткових ресурсах та покращенні матеріально-технічного забезпечення", - повідомив він.

нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків
нагородження моряків

Крім того, командувач ВМС ЗС України нагородив військовослужбовців, які проявили професіоналізм у виконанні своїх обов’язків та подякував кожному військовому моряку за героїчну службу і відданість справі.

Автор: 

ВМС (1383) Неїжпапа Олексій (86) зерновий коридор (583)


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Не втрата територій головне а заробити баблішка на зерні...от ваша сутність зелені покидьки.
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11.11.2024 11:13 Відповісти
Ок, порідж.©
Давайте забє'мо на експорт, будемо жити за рахунок коедитів? Не дасть ЄС, надрукуємо Асігнацій, Облігацій та Блокчєйну, а що там складного
Країна в смартфоні, і заставка - скумбрія по курсу 8.00
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11.11.2024 11:46 Відповісти
Кредитів .... ( упд)
Зелені не тільки покидьки а й безродні вилупки та пагтія Бур'яни, та ЗЕбіли
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11.11.2024 11:48 Відповісти
 
 