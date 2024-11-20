Фірми-одноденки перестали мати змогу здійснювати тіньовий експорт зерна, - Одеська ОВА

Понад тисячу фіктивних українських компаній та понад 500 фіктивних іноземних офшорів виявлено за час дії спільного наказу, підписаного у серпні 2023 року Одеською ОВА та оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Одеса", який передбачає зміну порядку розмитнення зернових культур на період воєнного стану та доручено органам державного нагляду та контролю спільно з силовими структурами області негайне його виконання.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Одеській ОВА.

Ми звернулися в ОВА за цією інформацією після того, як Українська зернова асоціація і Всеукраїнська Аграрна Рада зробили публічні заяви про те, що введені в області заходи експортного контролю дали позитивні результати у боротьбі з тіньовим ринком зерна. Зокрема, наказ "Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану" №19, поява якого рік тому викликала шквал критики, а аграрні асоціації звернулись до президента і інших органів влади з проханням його скасувати.

А hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, що, цей наказ – спроба управляти експортом в "ручному режимі", і що дослідивши базу даних української митниці, журналісти виявили компанії з ознаками фіктивності, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року. Тобто після появи наказу № 19.

Своєю чергою голова Одеської ОВА Олег Кіпер, коментуючи ситуацію, в інтерв'ю нашому виданню заявив, що 9 травня Верховною Радою прийнятий Закон про врегулювання деяких економічних питань зовнішньоекономічної діяльності, де в основу покладений наказ № 19.

Також читайте: "Відбувся відкат. А точніше – обвал": Обсяги перевезень вантажів через українські порти на Дунаї різко впали

Нагадаємо, в наказі йдеться про реєстрацію податкової накладної до здійснення експорту, що дає можливість контролюючим органам простежувати зерно "від поля до порту". Якщо походження зерна документально підтверджувалось, то ця продукція проходила митні процедури та експортувалась до пункту призначення.

Як пояснили "Цензор.НЕТ" в ОВА у такий спосіб робота, яка проводилась в Одеській області з серпня 2023 року, сприяла унеможливленню функціонування "чорних" схем експорту зерна морським транспортом. Наприклад, до цього схема з виведення коштів за кордон в обхід податкової служби та банківського нагляду реалізувалась за допомогою так званих компаній-оболонок, які для експорту та виведення валюти за кордон купували зерно у фермерів за готівку без документів та сплати податків. Часто ці компанії створювали спеціально для таких операцій, а після успішного завантаження зерна на судно їх ліквідовували. За час, поки судно перебувало в дорозі, зерно кілька разів змінювало власників, доки не опинялося у власності кінцевого набувача. Завдяки цьому організатори схеми залишали на закордонних рахунках кошти від продажу зерна.

Наразі, завдяки реалізації наказу, фірми-одноденки перестали мати змогу здійснювати тіньовий експорт.

Також читайте: Морський коридор під захистом ЗСУ працює: Вантажообіг в українських портах зріс майже вдвічі

За даними, наданими ОВА, до вступу у дію наказу значна частина ринку шукала можливість купити зерно для експорту за так званою "другою формою" за готівку, сьогодні ж ринок розвернувся і "друга форма" не вигідна. Більший прибуток суб’єкти господарювання отримують, якщо працюють в полі закону. У фермерів зникла необхідність продавати продукти за готівку, через те, що ціна за безготівковий розрахунок стала майже вдвічі більшою (тобто, якщо до наказу тонна зерна за готівку коштувала 10 000 гривень, а безготівковий розрахунок був близько 6 000 гривень, то сьогодні рівно навпаки).

За наявною інформацією, станом на зараз частина "чорних" та "сірих" гравців ринку перелаштувалась, а інші вийшли за межі Одеської області та, за наявними даними, намагаються здійснювати нелегальний експорт зернових іншими шляхами на західних кордонах. В результаті проведеної роботи виявлено більше 1000 фіктивних українських компаній та більше 500 фіктивних іноземних офшорів. Більшість сільськогосподарських виробників почали показувати реальну врожайність на своїх полях, що у майбутньому дасть можливість їм безперешкодно залучати фінансові ресурси для розширення своєї діяльності.

Згідно даних Одеської ОВА, середньомісячний обсяг реалізації суб’єктів господарювання на цьому ринку збільшився з 830 млн. доларів до 1140 млн. доларів. Це свідчить про значну детінізацію ринку.

Також в ОВА окремо зазначили, що близько 6 млрд дол. США додаткової експортної виручки (з 8 млрд. існуючого не повернення) вдалось повернуто в країну. І ці дані ще не остаточні. Робота триває.