Зеленський закликав партнерів надати Україні ППО, для захисту від ракет типу "Орєшнік". ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав партнерів забезпечити Україну системами ППО, "здатні захищати" від ударів ракетами типу "Орєшнік".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють, працюють заради України!", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.