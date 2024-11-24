Зеленський закликав партнерів надати Україні ППО, для захисту від ракет типу "Орєшнік". ВIДЕО
У відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав партнерів забезпечити Україну системами ППО, "здатні захищати" від ударів ракетами типу "Орєшнік".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.
Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.
Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють, працюють заради України!", - сказав Зеленський.
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Нагадаємо кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
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Очевидно, що США мають бути дуже зацікавлені випробувати свої новітні ППО проти "грешніка".
дед пуцло знов переіграв сам себе
А міг у Дії закликати чи у Телемарафоні. Чи взагалі тихо сам з собою подумки.
ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"
https://www.dw.com/ru/gur-ukrainy-rossia-udarila-po-dnepru-raketoj-kompleksa-kedr/a-70860787
Вот после этого, ты полагаешь, что кто-то передаст сверхсовременную объектовую ПВО (сами-то ракеты не очень новые, просто очень дорогие, а вот радары и СУОЗРК - очень дорогая), которая стоит 3 млрд. долларов за 2 ПУ и 1 радар? Вот серьезно так считаешь? Особенно Израиль, которому такие системы самому нужны (кроме того, израильтяне, я думаю, помнят о том, как голосовала Украина в ООН по антиизраильским резолюциям).
https://www.facebook.com/reel/553517130797101
а просто будувати укріплення і захищатись від наступу москалів замість системно здавати триторії - це слабо? асфальт класти легше і вигідніше! і ворогу простіше! чи це і є пла зе-керманича - здати Україну. питання - цілком чи частинами?