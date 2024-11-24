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Зеленський закликав партнерів надати Україні ППО, для захисту від ракет типу "Орєшнік". ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав партнерів забезпечити Україну системами ППО, "здатні захищати" від ударів ракетами типу "Орєшнік".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють, працюють заради України!", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна відкриватиме в Африці "зернові доми"

Нагадаємо кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Автор: 

відеозвернення (23) Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+17
ЗЄ закликав у телеграмі. Молодець який.
А міг у Дії закликати чи у Телемарафоні. Чи взагалі тихо сам з собою подумки.
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24.11.2024 20:29
+16
Тварюка гундоса, на твоїй смердючой душонке кров українців. Шоб тобі та твоїм ********* твої плани перемог стійкості тощо через сраку та горлянку повилазили.
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24.11.2024 20:28
+14
казав би відверто - для захисту моєї зеленої дупи
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24.11.2024 20:21
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казав би відверто - для захисту моєї зеленої дупи
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24.11.2024 20:21 Відповісти
Великий закликатель
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24.11.2024 20:24 Відповісти
хороший русский с телеграмом, молодец
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24.11.2024 20:25 Відповісти
Вже ж Сибіга сьогодні закликав -- навіть коли б надали - не швидка ця історія
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24.11.2024 20:25 Відповісти
Думаю, що швидка. Немає диму без вогню.
Очевидно, що США мають бути дуже зацікавлені випробувати свої новітні ППО проти "грешніка".
дед пуцло знов переіграв сам себе
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24.11.2024 20:29 Відповісти
Все у відповідь на((( А де ініціатива?Де несподіванка?..Де прорив?(((
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24.11.2024 20:26 Відповісти
Союзники в Другу світову, наприклад, чомусь робили масовані нальоти на німецькі тили, а не просто відбивали на фронті те шо до них прилітає і приїжджає. Бомбардування Дрездена - оце були наслідки. А якшо наприклад ФАУ-1 над Британією збивали, то німці якось таких наслідків і не відчували.
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24.11.2024 20:26 Відповісти
Тварюка гундоса, на твоїй смердючой душонке кров українців. Шоб тобі та твоїм ********* твої плани перемог стійкості тощо через сраку та горлянку повилазили.
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24.11.2024 20:28 Відповісти
ЗЄ закликав у телеграмі. Молодець який.
А міг у Дії закликати чи у Телемарафоні. Чи взагалі тихо сам з собою подумки.
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24.11.2024 20:29 Відповісти
Таке враження що спічрайтер литвин чинить глум над нашим потужним Лідором, то генерали мають бути в окопах, то союзників у путінському телеграмі закликає
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24.11.2024 20:33 Відповісти
В телеграмі, міг би в однокласніках запостити 😸
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24.11.2024 21:13 Відповісти
Нет никакого орешника, есть кедр. Склеротичное х-ло забыло название, помнил, шо связано с орехами.
ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"

https://www.dw.com/ru/gur-ukrainy-rossia-udarila-po-dnepru-raketoj-kompleksa-kedr/a-70860787
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24.11.2024 20:29 Відповісти
Сколько же москальне переделывать документации с кедра на орешник)))
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24.11.2024 21:23 Відповісти
Ну нельзя же быть таким идиотом... Никто не даст эти системы. Потому что они требуют значительного обучения и для их функционирования нужно еще множество других вспомогательных систем.
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24.11.2024 20:30 Відповісти
Могут и дать. Американцам очень интересно испытывать свои системы в реальности.
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24.11.2024 20:33 Відповісти
Вже поставили та незабаром випробують. У Ізраілю.
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24.11.2024 21:17 Відповісти
Это вряд ли.
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25.11.2024 10:31 Відповісти
Побачимо.
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25.11.2024 10:44 Відповісти
Ну, послушай. Вот ЕС весной 2024 года выдал вам около 700 млн (даже больше) и США столько-же на приобретение генераторов (в преддверии попыток РФ к зиме очередной раз поражать энергетические мощность Украины). Не надеясь на умственные способности вашего руководства, они договорились с фирмой Сименс о том, что она продаст, поставит, произведет пуско-наладочные работы, объяснили, где, как и какие укрытия подготовить, какие дублирующие линии проложить... Теперь вопрос: где те генераторы, и почему руководство Украины опять рассказывает о кризисе в системе энергоснабжения и о тяжелой зиме?
Вот после этого, ты полагаешь, что кто-то передаст сверхсовременную объектовую ПВО (сами-то ракеты не очень новые, просто очень дорогие, а вот радары и СУОЗРК - очень дорогая), которая стоит 3 млрд. долларов за 2 ПУ и 1 радар? Вот серьезно так считаешь? Особенно Израиль, которому такие системы самому нужны (кроме того, израильтяне, я думаю, помнят о том, как голосовала Украина в ООН по антиизраильским резолюциям).
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26.11.2024 04:38 Відповісти
Послухай, ти ничого не поплутав? Чи може не зрозумів прочитане? Я ж чорним по білому написав шо ПРО вже поставили до Ізраілю а нам поставляти не збираються. Поки не збираются.
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26.11.2024 08:05 Відповісти
Пардон, недопонял ("в Израиле" перевел для себя, как "из Израиля").
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26.11.2024 11:18 Відповісти
а шо - з ідіота що візьмеш? зайвий раз попіаритись -це сенс його життя! маємо кого вибирали 73% придурків
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25.11.2024 14:29 Відповісти
Це вже не смішно, відосіки вже дратують, це все, на що воно здатне
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24.11.2024 20:35 Відповісти
Мені під час кожної повітряної тривоги хочеться цьому зеленому виродку в табло зарядити та ще палкою поміж очей кожному 73% дебілу. Просто для моральної сатисфакції
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24.11.2024 20:41 Відповісти
Зайди сюда, посмотри сколько их тут.
https://www.facebook.com/reel/553517130797101
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24.11.2024 21:10 Відповісти
Яскравий представник зебілів! Тебе навіть війна нічому не вчить
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25.11.2024 06:53 Відповісти
через таких як ти - придурків, - зараз гинуть найкращі наші люди на фронті!!!
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25.11.2024 14:27 Відповісти
О новий привід хейтити та бикувати на партнерів. Ну випросили дозвіл на удари зброєю і тішіна... Тепер орєшнік, короче дай дай дай. 100500 разів писали тут люди в коментарях, ну ок пофік, що війна з 2014, добре, як то кажуть приїхали, але ж вже повноцінна 3 роки. Раніше були підірвані рейльси, потоплені кораблі, Су падали як листочки, диверсії на ТОТ, а останній рік щось коли не коли трапиться ... Не нагнітаю, але насторожує.
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24.11.2024 21:11 Відповісти
Гори в аду тварь!
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24.11.2024 21:26 Відповісти
Слово "закликав" недоречне! Треба писати "слізно просив" або "благав"
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24.11.2024 21:41 Відповісти
Чмо тупориле.
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24.11.2024 21:45 Відповісти
Гарант забыл попросить новые мины , вместо бракованых
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24.11.2024 22:00 Відповісти
Потужно.
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24.11.2024 22:02 Відповісти
Падло зелене де наші міни,снаряди,ракети.Тобі і дерьмаку ківа привіт передає.
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24.11.2024 22:02 Відповісти
********* це видимий ворог, а хто нам надасть зброю проти внутрішніх гнид, корупціонерів, хапуг, та бездарних управлінців.
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24.11.2024 23:31 Відповісти
чмо хрипате! Як же без відосиків!
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25.11.2024 03:37 Відповісти
Ну, да, "мир имеет системы" (правда они "объектовые"), но, при чём тут Украина? Кто Украине мешал такие же создать (или "Южмаш" при Зеленском куда-то переехал)? И потом, дай их вам, так тот же Зеленский их "потеряет" (на пару с Министром обороны). Потерялись же деньги в размере 1 млрд, которые ЕС выделил на закупку генераторов Сименс и оборудование инфраструктуры для них, в преддверии ударов по энергетике Украины. А передавать таким "голубым воришкам" комплекс, стоимостью 3 млрд за батарею (2 ПУ и 1 радар) - дураков нет...
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25.11.2024 10:40 Відповісти
ППО від "орєшнік" - це круто.
а просто будувати укріплення і захищатись від наступу москалів замість системно здавати триторії - це слабо? асфальт класти легше і вигідніше! і ворогу простіше! чи це і є пла зе-керманича - здати Україну. питання - цілком чи частинами?
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25.11.2024 14:23 Відповісти
 
 