В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - Le Monde
Дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину возобновились.
Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Они снова начались на фоне вступления в январе 2025 года в должность президента США Дональда Трампа.
По данным Le Monde, в феврале, когда президент Франции Эмманюэль Макрон публично говорил о возможной отправке западных войск в Украину, это вызвало "резкое противодействие" со стороны некоторых стран, в частности Германии. Однако в последние недели обсуждение возобновили, в частности во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию.
"Между Великобританией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве в области обороны, в том числе с целью создания ударной силы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в целом", - сказал изданию военный источник.
СМИ напомнят о заявлении главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, который сказал, что "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует".
Размещение войск НАТО в Украине
В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
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Тобто, він, Зе, МАЄ дати згоду.
Тоді чому ви пінитесь у відповідь на моє твердження, що влада України має дати згоду?
НАВІЩО, заради чого французам чи іншим європейським урядам силоміць іти в Україну, якщо її очільник найвидатніший Лідор всесвіту, якого підтримують жителі України, проти цього?
Березень 2024 року.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський.
Зєля заглядав ху@лу в усі отвори задовго до свого президенства, можна сказати ЗАВЖДИ.
І Меркель чи Макрон тут ні до чого.
Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"
https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs
До 2019 він звинувачував Порошенка в тому, що той НЕ хоче домовитись з путіним.
Це мої фантазії чи реальність?
12 березня 2024
Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
Верховна Рада уже давно неповноважна, її строк вийшов, обов'язкові нові вибори під час стану війни вони відмовились проводити.
Тепер вся державна влада в державі перейшла безпосередньо до народу, як її джерела
На попередню, аналогічну заяву Макрона Зе моментально відповів категоричною відмовою.
Достатньо було мовчати з цього приводу.
Покажіть аналогічні, інші приклади їхніх заяв-блефів.
Невже це не зрозуміло?
Воєнний стан, замість стану війни, неконституційний, тому пов'язані з цим обмеження є фейковими.
"Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця", - сказав . Джерело:
Через їхню непотрібність на думку влади України.
Упоротість малоросів, які подовжують придумувати виправдовування антиукраїнській діяльності Зермаків, огидна.
Ідіть самі в окопи, якщо вам, що сидять на теплому дивані, не потрібні професійні військові союзників хоча б якості миротворчого контингенту на кордоні в 1 000 км з Білорашею.
Я пропоную розвивати, підтримувати обговорення корисних для України пропозицій представників Заходу.
Навіщо вони ВЧЕРГОВЕ обговорюють це питання? Зєля хоча б раз публічно просив їх про допомогу військовими контингентами?
Зєля зараз пробує педалювати ті теми які хоть щось змінити можуть, правда шансів що нам дадуть майже немає. З чужими війсками багато возні, мало толку. Майже всі країни будуть проти, пуйло буде верещати про НАТО в Україні! А по факту получимо пару тисяч солдат фразцуского легіону, які погоди ніякої не зроблять. Нагадаю в нас воює майже мільйон на мільйон.
Танки, літаки, зброю, ППО, гроші він вимагав неодноразово. І є купа підтверджень цьому.
І не відповідайте мені, бо видно що у вас трошки гм, когнітивні проблеми. Не хочу час втрачати
Публічно сто разів вимагати від партнерів зброю і прийняття в НАТО можна, а просити ввести військовий контингент в Україну не можна?
А навіщо ж нам тоді вступ в НАТО ?
Західні війська потрібно розмістити у Києві, особливо на Грушевського і на Банковій щоб наглядали за кремлівськими диверсантами на узурпованих ними державних посадах і не здавали інтересів України своєму господарю путлу
Тягнуть час , щоб Україна програла.
Держави там вже втратили механізм примусу своїх громадян йти на майже певну смерть.
І все б нічого, якби не свіжі приклади, коли миротворчі війська не використовували зброю, а спостерігали за геноцидом. І висловлювали стурбованість, звісно.
Вантажний літак DHL упав на житловий будинок у Вільнюсі.
На борту перебували два пілоти та два працівники компанії. Один пілот врятований, двоє осіб госпіталізовані, одна людина загинула.
Інформації про постраждалих мешканців будинку немає.
Раніше цього року на складах DHL у Бірмінгемі та Лейпцигу виникли пожежі, ймовірно, через запальні пристрої, підкладені російськими шпигунами.
Боррель: Знову хочеться відправити війська в Україну...
Макрон: А що, раніше уже відправляли?
Боррель: Ні, але й раніше хотілося...
Так москва вже 2 роки з 3х веде війну з НАТО, по всім телеканалам про це верещать
НЕ для цього їх масово впроваджували із кремліваської КЛОАКИ...( Та й красти мільярди гумдопомоги буде НЕз РУКИ..) У ЗЕ-агентів власний план"ПОБЄДИ" . а саме : найбільше ухайдокать на війні патріотично--налаштованих українців ... Хто сумнівається---поцікавтесь У сябрів--легіонерів. як у них роками зволікається видача паспортів та громадянства...(без яких і платні НЕмає...)