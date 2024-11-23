Париж действительно разрешил Украине атаковать РФ французскими дальнобойными ракетами, - глава МИД Барро

Официальный Париж предоставил Украине разрешение на удары по российской территории с помощью французских дальнобойных ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС.

По его словам, ВСУ могут делать это только "в целях самообороны". Впрочем, министр не подтвердил, использовалось ли уже французское оружие.

Он считает, что у Запада не должно быть никаких "красных линий" в поддержке Украины.

На вопрос о том, может ли это означать даже участие французских войск в бою, французский дипломат сказал: "Мы не исключаем ни одного варианта".

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Также Барро в очередной раз подчеркнул, что Франция не против приглашения Украины в НАТО.

Мы открыты для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - заверил министр.

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Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы сообщали об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.