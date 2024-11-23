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Новости Война
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Париж действительно разрешил Украине атаковать РФ французскими дальнобойными ракетами, - глава МИД Барро

Франція дзволила атакувати РФ своїми ракетами

Официальный Париж предоставил Украине разрешение на удары по российской территории с помощью французских дальнобойных ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС.

По его словам, ВСУ могут делать это только "в целях самообороны". Впрочем, министр не подтвердил, использовалось ли уже французское оружие.

Он считает, что у Запада не должно быть никаких "красных линий" в поддержке Украины.

На вопрос о том, может ли это означать даже участие французских войск в бою, французский дипломат сказал: "Мы не исключаем ни одного варианта".

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Также Барро в очередной раз подчеркнул, что Франция не против приглашения Украины в НАТО.

Мы открыты для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - заверил министр.

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Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы сообщали об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

Автор: 

крылатые ракеты (879) Франция (3499)


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Топ комментарии
+17
Починаю поважати французів!
Дякуємо!
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23.11.2024 17:43
+7
Молодець Барро - лівацьку пресу на .ую вертів. І обличчя таке приємне, інтелігентне - гадаю, міг би й кацапа заїпеніти.
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23.11.2024 17:49
+4
Не смішно! - нас вбивають - солдатів і цивільних
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23.11.2024 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Починаю поважати французів!
Дякуємо!
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23.11.2024 17:43 Ответить
боїшся 3ої світової? ти вже в ній!
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24.11.2024 13:45 Ответить
Молодець Барро - лівацьку пресу на .ую вертів. І обличчя таке приємне, інтелігентне - гадаю, міг би й кацапа заїпеніти.
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23.11.2024 17:49 Ответить
Ага, если б он еще ракеты дал, а то только сллбщил, шо у самих мало.
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23.11.2024 17:49 Ответить
В них є там зо 100 Скальпів -- може шось нададуть
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23.11.2024 18:00 Ответить
шосе в 4 полоси! - а гади французі
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23.11.2024 18:08 Ответить
В Європі мало таких ракет - США має 3500 Атакамсів
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23.11.2024 18:18 Ответить
ви і правда думаєте шо за ваше "напоржать" французи будуть воювати?
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23.11.2024 18:19 Ответить
Чого ж Данія віддає всю зброю?
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23.11.2024 18:21 Ответить
Данія - люди!
а вам щє дай можливість - ви хором станете за клована і будете нічого не робити, а доїти Данію!
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23.11.2024 18:24 Ответить
Не смішно! - нас вбивають - солдатів і цивільних
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23.11.2024 18:27 Ответить
а ніхто крім вас смішка і не відбулавлював - це точно були не французі!
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23.11.2024 18:35 Ответить
Не французи!
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23.11.2024 18:36 Ответить
була нагода стати Країною ...
ні, все як завжди, збилися на паржать...
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23.11.2024 18:38 Ответить
буба потужно не захтів французьких військових в Україні - сказав сам спроможнетця...
чомусь я йому не вірю...
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23.11.2024 18:03 Ответить
Чекали дозволу бідона. Без цього всі як папуги повторювали: "Ні, дозволу не даємо".

До речі, шо там з італійцями? Є дозвіл теж? Чи вичікують?
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23.11.2024 18:13 Ответить
Мені розмови про "дозволи", нагадує сітуацію, коли молодий всю ніч після весілля питає батька, чи може він нарешті лишити наречену цноти, а старий зморенний приготуваннями дивиться на сина втомленою посмішкою, не мов
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23.11.2024 20:11 Ответить
... каже : " Мені і це за тебе зробити?!"
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23.11.2024 20:12 Ответить
Только так. На каждое действие бункерного должно быть жесткое противодействие. Если он решил применить МБР то противодействием этому должно быть размещение ядерных ракет в Украине и новейших систем ПРО способных сбивать МБР

Вот тогда бы бункерный и все его рабское население обосрались бы.
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23.11.2024 18:24 Ответить
Хороша пропозиція у вас, Але якщо та якби виросли в роті гриби.
зараз ваша пропозиція виглядає ось так.
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24.11.2024 20:38 Ответить
А РАКЕТ ЩЕ ДАЛИ !?
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23.11.2024 18:25 Ответить
Надо глянуть когда выборы во Франции. Хлопец возможно метит попасть выше. Разрешить бить ракетами, это одно, а количество ракет для этого другое. Старая песня про настохеревшее.
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23.11.2024 18:55 Ответить
не думай про це,кацапсіна! не допоможе.
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23.11.2024 19:11 Ответить
Опача---ещё один характерник вылез! К вечеру с сыром пырогив пережрал---как всегда своих девок наменяв на жратву?
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23.11.2024 19:25 Ответить
чим більше буде ліквідовано кацапятини,як військової так і цивільної,тим чистішим буде цей світ
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23.11.2024 21:26 Ответить
Ты ещё таблицу умножения на 2 выложи, как вроде я не знаю и другие тоже прописных истин. Тем более школу закончил я в 1970г и на тройки.
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24.11.2024 21:39 Ответить
Ето очень хорошо. Европа должна перехватывать у сцикливой Америки инициативу развития военной индустрии. США будет еще локти кусать и деградировать со своими мексиканцами. Кстати именно в ЕС заморожено 90% росийких активов за счет которых можно хорошо разгуляться.
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23.11.2024 20:14 Ответить
Краще б Європа на заморожені рабські гроші відновила свою воєнну промісловість тому що рабсія виготовляє за 3 місяці стільки військової продукції скільки Європа за рік.
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24.11.2024 20:44 Ответить
Але де ж ті удари?
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23.11.2024 23:51 Ответить
Станом на жовтень, за даними української розвідки, у РФ мало бути побудовано два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр". Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів 22 листопада, пише https://interfax.com.ua/news/general/1029388.html "Інтерфакс-Україна" .

"Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава богу", - сказав він.
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24.11.2024 07:57 Ответить
У французів ядрьона бімба...тому вони можуть проявити не тільки стурбованість
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24.11.2024 12:56 Ответить
 
 