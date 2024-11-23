Париж действительно разрешил Украине атаковать РФ французскими дальнобойными ракетами, - глава МИД Барро
Официальный Париж предоставил Украине разрешение на удары по российской территории с помощью французских дальнобойных ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС.
По его словам, ВСУ могут делать это только "в целях самообороны". Впрочем, министр не подтвердил, использовалось ли уже французское оружие.
Он считает, что у Запада не должно быть никаких "красных линий" в поддержке Украины.
На вопрос о том, может ли это означать даже участие французских войск в бою, французский дипломат сказал: "Мы не исключаем ни одного варианта".
Также Барро в очередной раз подчеркнул, что Франция не против приглашения Украины в НАТО.
Мы открыты для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - заверил министр.
Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.
Ранее российские пропагандистские телеграм-каналы сообщали об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.
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а вам щє дай можливість - ви хором станете за клована і будете нічого не робити, а доїти Данію!
ні, все як завжди, збилися на паржать...
чомусь я йому не вірю...
До речі, шо там з італійцями? Є дозвіл теж? Чи вичікують?
Вот тогда бы бункерный и все его рабское население обосрались бы.
зараз ваша пропозиція виглядає ось так.
"Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава богу", - сказав він.