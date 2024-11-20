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Новости Война
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Российские пропагандисты пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пишут об ударе 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Марьино в Курской области РФ.

Также публикуются фото якобы с обломками ракет и видео со звуками прилетов.

уламки Storm Shadow у Курській області
уламки Storm Shadow у Курській області

Читайте также: РФ "уронила" авиабомбу на школу в Белгородской области, - росСМИ


уламки Storm Shadow у Курській області
уламки Storm Shadow у Курській області

Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Автор: 

крылатые ракеты (881) россия (95489) Курск (1092) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+32
Душевно...
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20.11.2024 17:20
+29
Вивод - валітє с України пі-дори...
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20.11.2024 17:35
+18
Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным КП в Курской области - https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_povitrjani_sili_ukrajini_vdarili_storm_shadow_po_objektu_prezidenta_rf_z_pidzemnim_kp_na_kurschini-17240.html Defense Express

Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
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20.11.2024 17:27
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Душевно...
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20.11.2024 17:20 Ответить
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20.11.2024 17:29 Ответить
Кстати у анличан и французов нет букв"й" и "д".Так что этот обломок не Storm Shadow.
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20.11.2024 20:23 Ответить
А где там "Й" и "Д"?
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21.11.2024 14:06 Ответить
далі, більше, сильніше
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20.11.2024 17:20 Ответить
Осталось 18 штук.
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21.11.2024 14:07 Ответить
ну, кацапи, усе збили?
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20.11.2024 17:24 Ответить
чи тіко @уями обклали?
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20.11.2024 17:25 Ответить
Сообщали о двух сбитых. Было 12 пусков, на видео насчитал 10 вспышек от взрывов, похоже на правду.
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21.11.2024 14:09 Ответить
Видео здесь -
https://censor.net/ua/news/3521078/povitryani_syly_ukrayiny_udaryly_dalekobiyinymy_raketamy
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21.11.2024 14:11 Ответить
Сувеніри?
Здається подобаються!
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20.11.2024 17:24 Ответить
Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным КП в Курской области - https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_povitrjani_sili_ukrajini_vdarili_storm_shadow_po_objektu_prezidenta_rf_z_pidzemnim_kp_na_kurschini-17240.html Defense Express

Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
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20.11.2024 17:27 Ответить
Нам не дозволять бити ними по цивільних цілях, то можна зробити тільки своїми ракетами.

Можливо там хтось був присутній важливий, чи можливо хотіли політично показати що підземні бункери нічого не дадуть орківському керівництву.
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20.11.2024 17:56 Ответить
як там без вас генштаб операції планує, я навіть не знаю)
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20.11.2024 17:31 Ответить
піднімати літак із 1 ракетою - то не наше...
(то тільки Ту-95 із каспія так можуть)! А може уже й 1 не можуть....
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20.11.2024 17:34 Ответить
Вчора Бутусов в інтерв'ю Radio NV розповідав про те, що дуже хріново планує. Раджу послухати.
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20.11.2024 18:02 Ответить
Цікаво, заради чого таку кількість ракет витратили?
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20.11.2024 17:26 Ответить
Є припущення, що саме там був пунк управління Курським угрупуванням на якому знаходилось російське та північнокорейське командування.
Про це пише видання https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
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20.11.2024 17:34 Ответить
і головний КНДРовець.... генерал
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20.11.2024 17:35 Ответить
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20.11.2024 17:26 Ответить
Вивод - валітє с України пі-дори...
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20.11.2024 17:35 Ответить
Не хотят они. Не могут смириться с тем что украинцы им жопу надрали. Они же непобедимые типа.
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20.11.2024 19:28 Ответить
Да то кацапи КАБи свої по курщині розкидають😁
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20.11.2024 20:45 Ответить
Щось 3 хвилини підльотний час замалий. Мабутьбуло 30 хв. , але рашаППО все одно прогавило.
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20.11.2024 19:55 Ответить
непогано, не пожаліли, значить шось цікаве там було. хенерал сунь хер в бок?
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20.11.2024 17:29 Ответить
в 2 боки БОКу
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20.11.2024 17:37 Ответить
Та ну. То кацапи істерять. Де настачитись стільки "сторм шедоу"?
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20.11.2024 17:30 Ответить
На відео реально близько десяти роильотів...
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20.11.2024 17:42 Ответить
І де ви там побачили істерику ,звичайна кацапська мова, пересипана матами.
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20.11.2024 17:56 Ответить
Це мати пересипанi словами..🙄😏
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20.11.2024 18:40 Ответить
Що не змінює суті сказаного.
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20.11.2024 19:32 Ответить
але ближче до істини...
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20.11.2024 21:11 Ответить
Це - попереджувальний постріл .....
Хто не заховався - в чорний пакет....
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20.11.2024 17:32 Ответить
То шахтарі КурНР викопали щось бавовняне в курськіх "ваєнторгах".
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20.11.2024 17:34 Ответить
Пропонуєте скласти лапки та повзти до помиральної ями?
Скуштуйте смачну цукерку, називається "хєрвам".
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20.11.2024 18:05 Ответить
Тупі кацапи з підкоцапниками, не стріляєм кричать, ...всьо пропало, Україну зливають..., стріляем , кричать ... це не змінить хід війни...
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20.11.2024 18:16 Ответить
Так їх ППО збила все, усіх 15 із 12.
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20.11.2024 17:46 Ответить
То вже написали б 120 ракет
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20.11.2024 17:47 Ответить
А де ви думаєте у росіі Пост №1? - не вгадали...біля чемодану...
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20.11.2024 17:53 Ответить
Уточюйте-пост 1 бiля валiзи з 💩
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20.11.2024 18:44 Ответить

ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.


https://charter97.org/ru/news/2024/11/20/619558/
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20.11.2024 17:54 Ответить
І що?
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20.11.2024 18:19 Ответить
Яки приємні "хлапкі" майже "курська симфонія".
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20.11.2024 17:56 Ответить
Файне відео. Сподіваюсь що ціль була того варта.
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20.11.2024 18:13 Ответить
Яка гарна музика!!!
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20.11.2024 18:15 Ответить
Ламісь сірьога ламісь...
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20.11.2024 18:16 Ответить
Как то так Серега.
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20.11.2024 18:38 Ответить
12 ракет по одной избушке! Это по богатому. Хороший сигнал. Скабейка обосралась в студии.
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20.11.2024 18:42 Ответить
Кудись прилетіло в марїно, але якщо пдри збирають уламки а не трупіки, то шторми промазали, уви і ах((
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20.11.2024 18:44 Ответить
Ботам вже доповіли хто що збирає?
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20.11.2024 18:46 Ответить
Сам ти бот!
Бот, дивись і слухай уважно відосік, дивись фоточки, думай, думати це не боляче, не бійся !
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20.11.2024 20:04 Ответить
" та дьім... Матьєна бамбят.... Ваякі здеся...."
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20.11.2024 20:09 Ответить
Так тобі щас кацапи і покажуть - трупіки . З секретного об'єкту .!
Всі ракети лягли в одну точку , в одну будівлю та території військового об'єкту . Ніхто з місцевих не знає що там знаходиться . Будівля зруйнована вщент . За цим всім спостерігав наш дрон .
Всі 12 ракет - в одну будівлю , і це ти називаєш промахом ??
.
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20.11.2024 20:53 Ответить
Кучність, це не показник влучності.
Кажуть, що бункер- най буде бункер, я ж не проти))
Але !!
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20.11.2024 21:24 Ответить
Зразу настрій в мене з'явився.
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20.11.2024 18:48 Ответить
Давно пора мочити кацапоказлятіну!
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20.11.2024 20:18 Ответить
Звикайте падли ...
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20.11.2024 21:16 Ответить
У меня только один вопрос - кто такой 'серёга' 🙃
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21.11.2024 09:53 Ответить
 
 