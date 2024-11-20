Российские пропагандисты пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области
Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Пишут об ударе 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Марьино в Курской области РФ.
Также публикуются фото якобы с обломками ракет и видео со звуками прилетов.
Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.
Топ комментарии
+32 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий20.11.2024 17:20
+29 Andrew Moon #595758
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+18 Виталий #548501
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https://censor.net/ua/news/3521078/povitryani_syly_ukrayiny_udaryly_dalekobiyinymy_raketamy
Здається подобаються!
Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".
"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
Можливо там хтось був присутній важливий, чи можливо хотіли політично показати що підземні бункери нічого не дадуть орківському керівництву.
(то тільки Ту-95 із каспія так можуть)! А може уже й 1 не можуть....
Про це пише видання https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
Хто не заховався - в чорний пакет....
Скуштуйте смачну цукерку, називається "хєрвам".
ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.
https://charter97.org/ru/news/2024/11/20/619558/
Бот, дивись і слухай уважно відосік, дивись фоточки, думай, думати це не боляче, не бійся !
Всі ракети лягли в одну точку , в одну будівлю та території військового об'єкту . Ніхто з місцевих не знає що там знаходиться . Будівля зруйнована вщент . За цим всім спостерігав наш дрон .
Всі 12 ракет - в одну будівлю , і це ти називаєш промахом ??
.
Кажуть, що бункер- най буде бункер, я ж не проти))
Але !!