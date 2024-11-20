Российские пропагандисты пишут об ударе 12 ракет Storm Shadow по Курской области

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают об ударе ракетами Storm Shadow по Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пишут об ударе 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Марьино в Курской области РФ.

Также публикуются фото якобы с обломками ракет и видео со звуками прилетов.





Читайте также: РФ "уронила" авиабомбу на школу в Белгородской области, - росСМИ







Напоминаем, издание The Times сообщало, что США дали добро Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, однако Великобритания официально это пока не подтвердила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые ударила по территории РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg