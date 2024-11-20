Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області. ВІДЕО+ФОТО
Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Пишуть про удар 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Мар'їно у Курській області РФ.
Також публікуються фото нібито з уламками ракет та відео із звуками прильотів.
Нагадуємо, видання The Times повідомляло, що США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.
Топ коментарі
+32 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.11.2024 17:20
+29 Andrew Moon #595758
показати весь коментар20.11.2024 17:35
+18 Виталий #548501
показати весь коментар20.11.2024 17:27
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https://censor.net/ua/news/3521078/povitryani_syly_ukrayiny_udaryly_dalekobiyinymy_raketamy
Здається подобаються!
Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".
"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
Можливо там хтось був присутній важливий, чи можливо хотіли політично показати що підземні бункери нічого не дадуть орківському керівництву.
(то тільки Ту-95 із каспія так можуть)! А може уже й 1 не можуть....
Про це пише видання https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
Хто не заховався - в чорний пакет....
Скуштуйте смачну цукерку, називається "хєрвам".
ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.
https://charter97.org/ru/news/2024/11/20/619558/
Бот, дивись і слухай уважно відосік, дивись фоточки, думай, думати це не боляче, не бійся !
Всі ракети лягли в одну точку , в одну будівлю та території військового об'єкту . Ніхто з місцевих не знає що там знаходиться . Будівля зруйнована вщент . За цим всім спостерігав наш дрон .
Всі 12 ракет - в одну будівлю , і це ти називаєш промахом ??
.
Кажуть, що бункер- най буде бункер, я ж не проти))
Але !!