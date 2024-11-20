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Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області. ВІДЕО+ФОТО

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Пишуть про удар 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Мар'їно у Курській області РФ.

Також публікуються фото нібито з уламками ракет та відео із звуками прильотів.

уламки Storm Shadow у Курській області
уламки Storm Shadow у Курській області

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times


уламки Storm Shadow у Курській області
уламки Storm Shadow у Курській області

Нагадуємо, видання The Times повідомляло, що США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.

Читайте: Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Автор: 

росія (64969) Курськ (1094) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+32
Душевно...
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20.11.2024 17:20
+29
Вивод - валітє с України пі-дори...
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20.11.2024 17:35
+18
Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным КП в Курской области - https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_povitrjani_sili_ukrajini_vdarili_storm_shadow_po_objektu_prezidenta_rf_z_pidzemnim_kp_na_kurschini-17240.html Defense Express

Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
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20.11.2024 17:27
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Душевно...
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20.11.2024 17:20 Відповісти
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20.11.2024 17:29 Відповісти
Кстати у анличан и французов нет букв"й" и "д".Так что этот обломок не Storm Shadow.
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20.11.2024 20:23 Відповісти
А где там "Й" и "Д"?
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21.11.2024 14:06 Відповісти
далі, більше, сильніше
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20.11.2024 17:20 Відповісти
Осталось 18 штук.
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21.11.2024 14:07 Відповісти
ну, кацапи, усе збили?
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20.11.2024 17:24 Відповісти
чи тіко @уями обклали?
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20.11.2024 17:25 Відповісти
Сообщали о двух сбитых. Было 12 пусков, на видео насчитал 10 вспышек от взрывов, похоже на правду.
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21.11.2024 14:09 Відповісти
Видео здесь -
https://censor.net/ua/news/3521078/povitryani_syly_ukrayiny_udaryly_dalekobiyinymy_raketamy
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21.11.2024 14:11 Відповісти
Сувеніри?
Здається подобаються!
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20.11.2024 17:24 Відповісти
Украина могла нанести удар Storm Shadow по объекту президента РФ с подземным КП в Курской области - https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_povitrjani_sili_ukrajini_vdarili_storm_shadow_po_objektu_prezidenta_rf_z_pidzemnim_kp_na_kurschini-17240.html Defense Express

Отмечается, что https://t.me/insiderUKR/87135 видео прилетов снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в ведении управления делами президента РФ. В то же время объект, который поражается, находится в его восточной части. Там находится объект типа "узел связи".

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что там могли находиться и северокорейские генералы", - отмечает издание.
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20.11.2024 17:27 Відповісти
Нам не дозволять бити ними по цивільних цілях, то можна зробити тільки своїми ракетами.

Можливо там хтось був присутній важливий, чи можливо хотіли політично показати що підземні бункери нічого не дадуть орківському керівництву.
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20.11.2024 17:56 Відповісти
як там без вас генштаб операції планує, я навіть не знаю)
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20.11.2024 17:31 Відповісти
піднімати літак із 1 ракетою - то не наше...
(то тільки Ту-95 із каспія так можуть)! А може уже й 1 не можуть....
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20.11.2024 17:34 Відповісти
Вчора Бутусов в інтерв'ю Radio NV розповідав про те, що дуже хріново планує. Раджу послухати.
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20.11.2024 18:02 Відповісти
Цікаво, заради чого таку кількість ракет витратили?
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20.11.2024 17:26 Відповісти
Є припущення, що саме там був пунк управління Курським угрупуванням на якому знаходилось російське та північнокорейське командування.
Про це пише видання https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
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20.11.2024 17:34 Відповісти
і головний КНДРовець.... генерал
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20.11.2024 17:35 Відповісти
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20.11.2024 17:26 Відповісти
Вивод - валітє с України пі-дори...
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20.11.2024 17:35 Відповісти
Не хотят они. Не могут смириться с тем что украинцы им жопу надрали. Они же непобедимые типа.
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20.11.2024 19:28 Відповісти
Да то кацапи КАБи свої по курщині розкидають😁
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20.11.2024 20:45 Відповісти
Щось 3 хвилини підльотний час замалий. Мабутьбуло 30 хв. , але рашаППО все одно прогавило.
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20.11.2024 19:55 Відповісти
непогано, не пожаліли, значить шось цікаве там було. хенерал сунь хер в бок?
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20.11.2024 17:29 Відповісти
в 2 боки БОКу
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20.11.2024 17:37 Відповісти
Та ну. То кацапи істерять. Де настачитись стільки "сторм шедоу"?
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20.11.2024 17:30 Відповісти
На відео реально близько десяти роильотів...
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20.11.2024 17:42 Відповісти
І де ви там побачили істерику ,звичайна кацапська мова, пересипана матами.
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20.11.2024 17:56 Відповісти
Це мати пересипанi словами..🙄😏
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20.11.2024 18:40 Відповісти
Що не змінює суті сказаного.
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20.11.2024 19:32 Відповісти
але ближче до істини...
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20.11.2024 21:11 Відповісти
Це - попереджувальний постріл .....
Хто не заховався - в чорний пакет....
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20.11.2024 17:32 Відповісти
То шахтарі КурНР викопали щось бавовняне в курськіх "ваєнторгах".
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20.11.2024 17:34 Відповісти
Пропонуєте скласти лапки та повзти до помиральної ями?
Скуштуйте смачну цукерку, називається "хєрвам".
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20.11.2024 18:05 Відповісти
Тупі кацапи з підкоцапниками, не стріляєм кричать, ...всьо пропало, Україну зливають..., стріляем , кричать ... це не змінить хід війни...
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20.11.2024 18:16 Відповісти
Так їх ППО збила все, усіх 15 із 12.
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20.11.2024 17:46 Відповісти
То вже написали б 120 ракет
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20.11.2024 17:47 Відповісти
А де ви думаєте у росіі Пост №1? - не вгадали...біля чемодану...
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20.11.2024 17:53 Відповісти
Уточюйте-пост 1 бiля валiзи з 💩
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20.11.2024 18:44 Відповісти

ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.


https://charter97.org/ru/news/2024/11/20/619558/
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20.11.2024 17:54 Відповісти
І що?
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20.11.2024 18:19 Відповісти
Яки приємні "хлапкі" майже "курська симфонія".
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20.11.2024 17:56 Відповісти
Файне відео. Сподіваюсь що ціль була того варта.
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20.11.2024 18:13 Відповісти
Яка гарна музика!!!
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20.11.2024 18:15 Відповісти
Ламісь сірьога ламісь...
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20.11.2024 18:16 Відповісти
Как то так Серега.
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20.11.2024 18:38 Відповісти
12 ракет по одной избушке! Это по богатому. Хороший сигнал. Скабейка обосралась в студии.
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20.11.2024 18:42 Відповісти
Кудись прилетіло в марїно, але якщо пдри збирають уламки а не трупіки, то шторми промазали, уви і ах((
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20.11.2024 18:44 Відповісти
Ботам вже доповіли хто що збирає?
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20.11.2024 18:46 Відповісти
Сам ти бот!
Бот, дивись і слухай уважно відосік, дивись фоточки, думай, думати це не боляче, не бійся !
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20.11.2024 20:04 Відповісти
" та дьім... Матьєна бамбят.... Ваякі здеся...."
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20.11.2024 20:09 Відповісти
Так тобі щас кацапи і покажуть - трупіки . З секретного об'єкту .!
Всі ракети лягли в одну точку , в одну будівлю та території військового об'єкту . Ніхто з місцевих не знає що там знаходиться . Будівля зруйнована вщент . За цим всім спостерігав наш дрон .
Всі 12 ракет - в одну будівлю , і це ти називаєш промахом ??
.
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20.11.2024 20:53 Відповісти
Кучність, це не показник влучності.
Кажуть, що бункер- най буде бункер, я ж не проти))
Але !!
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20.11.2024 21:24 Відповісти
Зразу настрій в мене з'явився.
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20.11.2024 18:48 Відповісти
Давно пора мочити кацапоказлятіну!
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20.11.2024 20:18 Відповісти
Звикайте падли ...
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20.11.2024 21:16 Відповісти
У меня только один вопрос - кто такой 'серёга' 🙃
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21.11.2024 09:53 Відповісти
 
 