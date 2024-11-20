Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області. ВІДЕО+ФОТО

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Пишуть про удар 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Мар'їно у Курській області РФ.

Також публікуються фото нібито з уламками ракет та відео із звуками прильотів.





Читайте на "Цензор.НЕТ": США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times







Нагадуємо, видання The Times повідомляло, що США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.

Читайте: Україна вперше вдарила по території РФ ракетами Storm Shadow, - Bloomberg