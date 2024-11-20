РФ "уронила" авиабомбу на школу в Белгородской области, - росСМИ
Российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области России.
Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Произошло это 19 ноября. Около 6 утра авиабомба УМПБ "нештатно сошла" на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе.
Источники сообщили, что бомба пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже.
Эвакуации из "Быковской ООШ" не было. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.
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Известно о не менее 150 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины в течение 2024 года.
"Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно, во время "внештатного схода" они не взрываются - снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие управляемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области, а также город Харьков", - пишет ASTRA.
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Якого милого вона не взірвалась?
А....... то москалі її робили.
Тема лабораторної з фізики: "Чи можна долетіти до Місяця без скафандра?"
Ну, благословім, братья, пустьже єщьо много много много раз ))