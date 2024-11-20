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Новости Война
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РФ "уронила" авиабомбу на школу в Белгородской области, - росСМИ

Росіяни впустили авіабомбу на школу в Бєлгородській області

Российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области России.

Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Произошло это 19 ноября. Около 6 утра авиабомба УМПБ "нештатно сошла" на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе.

Источники сообщили, что бомба пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже.

Эвакуации из "Быковской ООШ" не было. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.

Читайте также: На Белгородскую область за год упало, по меньшей мере, 38 российских авиабомб: WP получило доказательства

Россия роняет КАБы

Известно о не менее 150 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины в течение 2024 года.

"Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно, во время "внештатного схода" они не взрываются - снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие управляемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области, а также город Харьков", - пишет ASTRA.

Также смотрите: Серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва запущен в РФ, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

россия (95489) бомбардировка (451) Белгород (449)


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Топ комментарии
+14
Дамбят?
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20.11.2024 15:01
+12
Тільки б рванула, коли побільше кацапів збереться.
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20.11.2024 15:06
+11
Бєлгорят
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20.11.2024 15:06
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Дамбят?
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20.11.2024 15:01 Ответить
Бєлгорят
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20.11.2024 15:06 Ответить
Рукожопят
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20.11.2024 15:07 Ответить
"пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі" - вона що, на парашуті спускалася? Повинна була до підвалу провалитися.
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20.11.2024 15:05 Ответить
9-ти поверхова будівля школи?
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20.11.2024 15:06 Ответить
Де ви бачили 9-поверхову будівлю школи? Ще й сільської...
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20.11.2024 15:24 Ответить
у мене там смайлик в кінці речення!
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20.11.2024 15:26 Ответить
В селі заж@пинськ))) там й мабудь дітей немає..
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20.11.2024 15:45 Ответить
Сплутали н.п. Нью-Йорк із н.п. Биківка!
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20.11.2024 15:05 Ответить
Тільки б рванула, коли побільше кацапів збереться.
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20.11.2024 15:06 Ответить
Не долетіла до Вашингтону.
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20.11.2024 15:07 Ответить
Не було хлопка? Бонба бракована.
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20.11.2024 15:20 Ответить
Добре хоч не кажуть що це українська. В них розуму вистачає все на Україну звалювати
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20.11.2024 15:28 Ответить
Шкода що не *******.
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20.11.2024 15:52 Ответить
От зараза... бракована...
Якого милого вона не взірвалась?
А....... то москалі її робили.
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20.11.2024 15:53 Ответить
Дамбят бєлгарят?
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20.11.2024 16:12 Ответить
Це не випадково - в виродків вже рефлекс кидати бомби на школи та дитсадки.
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20.11.2024 16:25 Ответить
Піонери вже розбирають на кольорові метали.
Тема лабораторної з фізики: "Чи можна долетіти до Місяця без скафандра?"
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20.11.2024 17:05 Ответить
А вєль моглі побагатому... С фєєрвєрком!!
Ну, благословім, братья, пустьже єщьо много много много раз ))
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20.11.2024 18:21 Ответить
Дуже зручно. Тепер там можна проводити уроки НВП.
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20.11.2024 18:39 Ответить
Какая неудача, что они не взрываются на своей территории. Вроде только раз был взрыв где-то на перекрестке в каком-то городишке.
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20.11.2024 22:14 Ответить
 
 