РФ "впустила" авіабомбу на школу в Бєлгородській області, - росЗМІ

Російський літак впустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області Росії.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Сталося це 19 листопада. Близько 6 ранку авіабомба УМПБ "нештатно зійшла" на школу в селі Биківка в Яковлівському міському окрузі.

Джерела повідомили, що бомба пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі.

Евакуації із "Биківської ЗОШ" не було. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони.

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Росія впускає КАБи

Відомо про щонайменше 150 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих територіях України протягом 2024 року.

"Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, під час "позаштатного сходження" вони не вибухають - снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі керовані авіабомби ЗС РФ використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області, а також місто Харків", - пише ASTRA.

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