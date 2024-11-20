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РФ "впустила" авіабомбу на школу в Бєлгородській області, - росЗМІ

Росіяни впустили авіабомбу на школу в Бєлгородській області

Російський літак впустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області Росії.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Сталося це 19 листопада. Близько 6 ранку авіабомба УМПБ "нештатно зійшла" на школу в селі Биківка в Яковлівському міському окрузі.

Джерела повідомили, що бомба пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі.

Евакуації із "Биківської ЗОШ" не було. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони.

Також читайте: США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, - The Times

Росія впускає КАБи

Відомо про щонайменше 150 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих територіях України протягом 2024 року.

"Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, під час "позаштатного сходження" вони не вибухають - снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі керовані авіабомби ЗС РФ використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області, а також місто Харків", - пише ASTRA.

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Автор: 

росія (64969) бомбардування (337) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+14
Дамбят?
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20.11.2024 15:01
+12
Тільки б рванула, коли побільше кацапів збереться.
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20.11.2024 15:06
+11
Бєлгорят
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20.11.2024 15:06
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Дамбят?
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20.11.2024 15:01 Відповісти
Бєлгорят
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20.11.2024 15:06 Відповісти
Рукожопят
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20.11.2024 15:07 Відповісти
"пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі" - вона що, на парашуті спускалася? Повинна була до підвалу провалитися.
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20.11.2024 15:05 Відповісти
9-ти поверхова будівля школи?
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20.11.2024 15:06 Відповісти
Де ви бачили 9-поверхову будівлю школи? Ще й сільської...
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20.11.2024 15:24 Відповісти
у мене там смайлик в кінці речення!
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20.11.2024 15:26 Відповісти
В селі заж@пинськ))) там й мабудь дітей немає..
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20.11.2024 15:45 Відповісти
Сплутали н.п. Нью-Йорк із н.п. Биківка!
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20.11.2024 15:05 Відповісти
Тільки б рванула, коли побільше кацапів збереться.
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20.11.2024 15:06 Відповісти
Не долетіла до Вашингтону.
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20.11.2024 15:07 Відповісти
Не було хлопка? Бонба бракована.
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20.11.2024 15:20 Відповісти
Добре хоч не кажуть що це українська. В них розуму вистачає все на Україну звалювати
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20.11.2024 15:28 Відповісти
Шкода що не *******.
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20.11.2024 15:52 Відповісти
От зараза... бракована...
Якого милого вона не взірвалась?
А....... то москалі її робили.
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20.11.2024 15:53 Відповісти
Дамбят бєлгарят?
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20.11.2024 16:12 Відповісти
Це не випадково - в виродків вже рефлекс кидати бомби на школи та дитсадки.
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20.11.2024 16:25 Відповісти
Піонери вже розбирають на кольорові метали.
Тема лабораторної з фізики: "Чи можна долетіти до Місяця без скафандра?"
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20.11.2024 17:05 Відповісти
А вєль моглі побагатому... С фєєрвєрком!!
Ну, благословім, братья, пустьже єщьо много много много раз ))
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20.11.2024 18:21 Відповісти
Дуже зручно. Тепер там можна проводити уроки НВП.
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20.11.2024 18:39 Відповісти
Какая неудача, что они не взрываются на своей территории. Вроде только раз был взрыв где-то на перекрестке в каком-то городишке.
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20.11.2024 22:14 Відповісти
 
 