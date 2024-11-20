РФ "впустила" авіабомбу на школу в Бєлгородській області, - росЗМІ
Російський літак впустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області Росії.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Сталося це 19 листопада. Близько 6 ранку авіабомба УМПБ "нештатно зійшла" на школу в селі Биківка в Яковлівському міському окрузі.
Джерела повідомили, що бомба пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі.
Евакуації із "Биківської ЗОШ" не було. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони.
Росія впускає КАБи
Відомо про щонайменше 150 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих територіях України протягом 2024 року.
"Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, під час "позаштатного сходження" вони не вибухають - снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі керовані авіабомби ЗС РФ використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області, а також місто Харків", - пише ASTRA.
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Якого милого вона не взірвалась?
А....... то москалі її робили.
Тема лабораторної з фізики: "Чи можна долетіти до Місяця без скафандра?"
Ну, благословім, братья, пустьже єщьо много много много раз ))