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Серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва запущен в РФ, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия начала серийно выпускать мобильные укрытия "КУБ-М", способные защитить от различных техногенных угроз и природных катаклизмов, в частности от радиации и ударной волны.

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистов, оно может защитить в частности от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.

В базовой комплектации два блока - технический и для людей, где могут укрыться 54 человека, а с дополнительными модулями - до 150.

У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху
У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху
У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро

Ядерная доктрина РФ

19 ноября 2024 года стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.

Также читайте: Нет признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на территории Украины, - Пентагон

Автор: 

россия (95546) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+20
Під@ри замість нормального життя вибрали хробацьке.
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20.11.2024 13:13
+15
З таким же успіхом можна у холодильнику сховатися.

Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
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20.11.2024 13:15
+9
мобільне - сховище, морг, крематорій, гроб....
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20.11.2024 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Під@ри замість нормального життя вибрали хробацьке.
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20.11.2024 13:13 Ответить
"... За даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості..." - якщо КУБ-М закопати на глибині метрів 100...
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20.11.2024 13:16 Ответить
Тепер на вулицях підор@шки нарешті будут туалети для бомжів)))
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20.11.2024 15:20 Ответить
кожній свинособаці - по будці!
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20.11.2024 15:57 Ответить
Йой! Шо сі стало? Чекають на "отвєтку"? Так у нас немає ЯЗ
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20.11.2024 13:14 Ответить
З таким же успіхом можна у холодильнику сховатися.

Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
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20.11.2024 13:15 Ответить
мобільне - сховище, морг, крематорій, гроб....
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20.11.2024 13:17 Ответить
По суті це три в одному.
Може ще міксер.
Бо, коли ця хрінь буде котитися по землі з 54 людьми всередині, коктейль буде ще той.
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20.11.2024 13:20 Ответить
Там людей не буде.
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20.11.2024 13:22 Ответить
Ну з кацапами. 😁
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20.11.2024 13:23 Ответить
Це важливе уточнення!
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20.11.2024 13:34 Ответить
через 3 дні в сховищі задихнуться випарами особистої сечі - двері відкривати не можна буде
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20.11.2024 13:25 Ответить
Враховуючи монтаж наружного люка, скоріше за все, після виьуху її хибащо вирізати можна буде.
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20.11.2024 13:35 Ответить
Давно пора ядерный апокалипсис.
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20.11.2024 13:17 Ответить
з залізних морських контейнерів?
цей процес приготування називається смаження чи запікання?
це швидкий процес, чи хвилин тридцять можна покайфувати в середині?
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20.11.2024 13:25 Ответить
Ядерного вибуху ця халабуда не витримає 100%.
Не захистить вона ні від гамма квантів, ні від вибухової хвилі, ні від потоку нейтронів.
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20.11.2024 13:26 Ответить
А кацапи шапочки з фольги вдягнуть і пристебнуться до стінок. 😁
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20.11.2024 13:30 Ответить
"Ходют слухи под землею город строют.
Говорять на случай ядерной войны."
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20.11.2024 13:27 Ответить
- Чув, що під землею місто риють?
- Ядерну вiйну напевно ждуть!
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20.11.2024 13:30 Ответить
-"...говорят,шпионы воду отравили,самогоном...".
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20.11.2024 14:12 Ответить
і коштує цей комплект з двох металевих контейнерів (в одному люди на нарах, а в другому туалет і генератор) всього 380 тис долярів
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20.11.2024 13:30 Ответить
У нас як завжди, свого нема навіть на кресленнях, зате кожен смакує, як воно буде котитися по землі з кацапами. Ну перші покотимося всеж-таки ми, причому ніяких "кубів", мобільних гробів і тп у нас не буде, будемо котитися просто так.
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20.11.2024 13:33 Ответить
Вы уж так сильно не бздите ... за нас .
Очередная кацапская @@йня совершенно ни к чему ... Ну переседят они 3 дня в этом контейнере , а потом выйдут "подышать свежим воздухом " и что дальше ?
- " А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! " (с)
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20.11.2024 13:53 Ответить
пане, ви хочаб теорію по ЯО почитали, позаздрять мерцям ті, хто перші 3 дні без контейнера провештається.
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20.11.2024 14:14 Ответить
Так легше москалів ховати, і що вони будуть робити, якщо зможуть пересидіти, вийдуть через двадцять років, а та кроме ху.,ла нікого немає. Да той мумія. Теж саме и ху...ло стосується, через пару років в бункері він сподобається своєї охороні. На всіх кабайкіной не вистачить
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20.11.2024 13:34 Ответить
і від чого те лайно там сховається?
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20.11.2024 13:34 Ответить
Й@бнемо у відповідь «планом стійкості» від кварталу шапіто!
Перед вторгненням х@йло підписав закон про масові поховання, ми всі ржали що в тих ямах хоронитимуть померлих від ковіду. В лютому 2024 стало зрозуміло для чого той закон. До речі, зараз лапті знаходять такі ями в лісах по всьому кацапстану. Савпадєніє?
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20.11.2024 13:34 Ответить
Та нехай москалі ''піляють'' гроші на різноманітну ''хірню''...
Значить менше зроблять корисних речей.
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20.11.2024 13:35 Ответить
Нехай будують і лізуть туди. Головне потім ключі від дверей викинути.
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20.11.2024 13:39 Ответить
а нассяно там вже на заводі чи самому треба доробляти виріб ?
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20.11.2024 13:45 Ответить
Ну если нашим еще и РС-26 удастся сбить, тогда ватанам укрытия точно пригодятся. Все поймут что на рашку можно спокойно ядреные бомбы кидать.
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20.11.2024 13:54 Ответить
Консервные банки для мяса?!
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20.11.2024 13:55 Ответить
Нет на пакетах и гробах экономят, братские могилы готовят
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20.11.2024 13:59 Ответить
Черговий розпил бюджетних коштів. Корупцію в кацапів треба підтримувати, нас це вигідно.
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20.11.2024 14:00 Ответить
в даному випадку саме так. бомбосховище - це комплексна інженерна споруда, в якій має бути власне електро і водопостачання, вентиляція і каналізація. а тут шо?
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20.11.2024 14:14 Ответить
Царь подарил холопам железный ящик. Потому хватит роптать.
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20.11.2024 14:21 Ответить
щурям - щуряче!
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20.11.2024 14:11 Ответить
гундяєв ковчєг

до речі, а куди вони загонять "крупний рогатий скот" ? в той самий контейнер ?
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20.11.2024 14:46 Ответить
Це психологічна гра (атака), яка розрахована для закордоних споживачів. Лякають. Беруть на понт. На жаль багато, хто за кордоном ведуться на ці понти й лякалкі.
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20.11.2024 15:01 Ответить
Да. Чтоб иностранцы думали что Соссия готовится к ядерной войне.
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20.11.2024 18:14 Ответить
модели "в полной комплектации" идут с уже наваленными кучами
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20.11.2024 15:14 Ответить
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20.11.2024 15:54 Ответить
Які все-таки дивні створіння... Самі собі придумують війни, витрачають купу ресурсів на те щоб не жити )). Здається що неандертальці були розумніші
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20.11.2024 16:35 Ответить
Кацапы поднимаются с колен только для того , чтобы попробовать поставить кого-то на колени.
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20.11.2024 18:20 Ответить
Кацапам прибавится мест, где можно насрать..
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20.11.2024 17:38 Ответить
Это "Куб-4" ? Первых 3 части я смотрел !
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20.11.2024 18:19 Ответить
а що у нас? палатки незламності?
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21.11.2024 00:25 Ответить
Кацап , від ядерки ховайся у свій завжди порожній холодильник
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21.11.2024 16:00 Ответить
Вітаю кацапи,тепер і у вас є біотуалети,нагадую,що з дючки треба пити воду
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21.11.2024 21:44 Ответить
 
 