Серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва запущен в РФ, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия начала серийно выпускать мобильные укрытия "КУБ-М", способные защитить от различных техногенных угроз и природных катаклизмов, в частности от радиации и ударной волны.
Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным пропагандистов, оно может защитить в частности от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.
В базовой комплектации два блока - технический и для людей, где могут укрыться 54 человека, а с дополнительными модулями - до 150.
Ядерная доктрина РФ
19 ноября 2024 года стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
Посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.
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Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
Може ще міксер.
Бо, коли ця хрінь буде котитися по землі з 54 людьми всередині, коктейль буде ще той.
цей процес приготування називається смаження чи запікання?
це швидкий процес, чи хвилин тридцять можна покайфувати в середині?
Не захистить вона ні від гамма квантів, ні від вибухової хвилі, ні від потоку нейтронів.
Говорять на случай ядерной войны."
- Ядерну вiйну напевно ждуть!
Очередная кацапская @@йня совершенно ни к чему ... Ну переседят они 3 дня в этом контейнере , а потом выйдут "подышать свежим воздухом " и что дальше ?
- " А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! " (с)
Перед вторгненням х@йло підписав закон про масові поховання, ми всі ржали що в тих ямах хоронитимуть померлих від ковіду. В лютому 2024 стало зрозуміло для чого той закон. До речі, зараз лапті знаходять такі ями в лісах по всьому кацапстану. Савпадєніє?
Значить менше зроблять корисних речей.
до речі, а куди вони загонять "крупний рогатий скот" ? в той самий контейнер ?