Серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва запущен в РФ, - росСМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия начала серийно выпускать мобильные укрытия "КУБ-М", способные защитить от различных техногенных угроз и природных катаклизмов, в частности от радиации и ударной волны.

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистов, оно может защитить в частности от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.

В базовой комплектации два блока - технический и для людей, где могут укрыться 54 человека, а с дополнительными модулями - до 150.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро

Ядерная доктрина РФ

19 ноября 2024 года стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.

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