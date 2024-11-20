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Серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху запустили в РФ, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Росія почала серійно випускати мобільні укриття "КУБ-М", здатні захистити від різноманітних техногенних загроз і природних катаклізмів, зокрема від радіації та ударної хвилі.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості.

У базовій комплектації два блоки – технічний і для людей, де можуть укритися  54 особи, а з додатковими модулями – до 150.

У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху
У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху
У Росії запустили серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху

Також читайте: Ядерні погрози Путіна - це лише риторика, - глава МЗС Франції Барро

Ядерна доктрина РФ

19 листопада 2024 року стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

Також читайте: Немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на території України, - Пентагон

Автор: 

росія (65146) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+20
Під@ри замість нормального життя вибрали хробацьке.
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20.11.2024 13:13
+15
З таким же успіхом можна у холодильнику сховатися.

Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
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20.11.2024 13:15
+9
мобільне - сховище, морг, крематорій, гроб....
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20.11.2024 13:17
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Під@ри замість нормального життя вибрали хробацьке.
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20.11.2024 13:13 Відповісти
"... За даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості..." - якщо КУБ-М закопати на глибині метрів 100...
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20.11.2024 13:16 Відповісти
Тепер на вулицях підор@шки нарешті будут туалети для бомжів)))
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20.11.2024 15:20 Відповісти
кожній свинособаці - по будці!
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20.11.2024 15:57 Відповісти
Йой! Шо сі стало? Чекають на "отвєтку"? Так у нас немає ЯЗ
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20.11.2024 13:14 Відповісти
З таким же успіхом можна у холодильнику сховатися.

Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
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20.11.2024 13:15 Відповісти
мобільне - сховище, морг, крематорій, гроб....
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20.11.2024 13:17 Відповісти
По суті це три в одному.
Може ще міксер.
Бо, коли ця хрінь буде котитися по землі з 54 людьми всередині, коктейль буде ще той.
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20.11.2024 13:20 Відповісти
Там людей не буде.
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20.11.2024 13:22 Відповісти
Ну з кацапами. 😁
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20.11.2024 13:23 Відповісти
Це важливе уточнення!
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20.11.2024 13:34 Відповісти
через 3 дні в сховищі задихнуться випарами особистої сечі - двері відкривати не можна буде
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20.11.2024 13:25 Відповісти
Враховуючи монтаж наружного люка, скоріше за все, після виьуху її хибащо вирізати можна буде.
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20.11.2024 13:35 Відповісти
Давно пора ядерный апокалипсис.
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20.11.2024 13:17 Відповісти
з залізних морських контейнерів?
цей процес приготування називається смаження чи запікання?
це швидкий процес, чи хвилин тридцять можна покайфувати в середині?
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20.11.2024 13:25 Відповісти
Ядерного вибуху ця халабуда не витримає 100%.
Не захистить вона ні від гамма квантів, ні від вибухової хвилі, ні від потоку нейтронів.
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20.11.2024 13:26 Відповісти
А кацапи шапочки з фольги вдягнуть і пристебнуться до стінок. 😁
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20.11.2024 13:30 Відповісти
"Ходют слухи под землею город строют.
Говорять на случай ядерной войны."
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20.11.2024 13:27 Відповісти
- Чув, що під землею місто риють?
- Ядерну вiйну напевно ждуть!
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20.11.2024 13:30 Відповісти
-"...говорят,шпионы воду отравили,самогоном...".
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20.11.2024 14:12 Відповісти
і коштує цей комплект з двох металевих контейнерів (в одному люди на нарах, а в другому туалет і генератор) всього 380 тис долярів
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20.11.2024 13:30 Відповісти
У нас як завжди, свого нема навіть на кресленнях, зате кожен смакує, як воно буде котитися по землі з кацапами. Ну перші покотимося всеж-таки ми, причому ніяких "кубів", мобільних гробів і тп у нас не буде, будемо котитися просто так.
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20.11.2024 13:33 Відповісти
Вы уж так сильно не бздите ... за нас .
Очередная кацапская @@йня совершенно ни к чему ... Ну переседят они 3 дня в этом контейнере , а потом выйдут "подышать свежим воздухом " и что дальше ?
- " А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! " (с)
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20.11.2024 13:53 Відповісти
пане, ви хочаб теорію по ЯО почитали, позаздрять мерцям ті, хто перші 3 дні без контейнера провештається.
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20.11.2024 14:14 Відповісти
Так легше москалів ховати, і що вони будуть робити, якщо зможуть пересидіти, вийдуть через двадцять років, а та кроме ху.,ла нікого немає. Да той мумія. Теж саме и ху...ло стосується, через пару років в бункері він сподобається своєї охороні. На всіх кабайкіной не вистачить
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20.11.2024 13:34 Відповісти
і від чого те лайно там сховається?
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20.11.2024 13:34 Відповісти
Й@бнемо у відповідь «планом стійкості» від кварталу шапіто!
Перед вторгненням х@йло підписав закон про масові поховання, ми всі ржали що в тих ямах хоронитимуть померлих від ковіду. В лютому 2024 стало зрозуміло для чого той закон. До речі, зараз лапті знаходять такі ями в лісах по всьому кацапстану. Савпадєніє?
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20.11.2024 13:34 Відповісти
Та нехай москалі ''піляють'' гроші на різноманітну ''хірню''...
Значить менше зроблять корисних речей.
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20.11.2024 13:35 Відповісти
Нехай будують і лізуть туди. Головне потім ключі від дверей викинути.
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20.11.2024 13:39 Відповісти
а нассяно там вже на заводі чи самому треба доробляти виріб ?
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20.11.2024 13:45 Відповісти
Ну если нашим еще и РС-26 удастся сбить, тогда ватанам укрытия точно пригодятся. Все поймут что на рашку можно спокойно ядреные бомбы кидать.
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20.11.2024 13:54 Відповісти
Консервные банки для мяса?!
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20.11.2024 13:55 Відповісти
Нет на пакетах и гробах экономят, братские могилы готовят
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20.11.2024 13:59 Відповісти
Черговий розпил бюджетних коштів. Корупцію в кацапів треба підтримувати, нас це вигідно.
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20.11.2024 14:00 Відповісти
в даному випадку саме так. бомбосховище - це комплексна інженерна споруда, в якій має бути власне електро і водопостачання, вентиляція і каналізація. а тут шо?
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20.11.2024 14:14 Відповісти
Царь подарил холопам железный ящик. Потому хватит роптать.
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20.11.2024 14:21 Відповісти
щурям - щуряче!
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20.11.2024 14:11 Відповісти
гундяєв ковчєг

до речі, а куди вони загонять "крупний рогатий скот" ? в той самий контейнер ?
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20.11.2024 14:46 Відповісти
Це психологічна гра (атака), яка розрахована для закордоних споживачів. Лякають. Беруть на понт. На жаль багато, хто за кордоном ведуться на ці понти й лякалкі.
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20.11.2024 15:01 Відповісти
Да. Чтоб иностранцы думали что Соссия готовится к ядерной войне.
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20.11.2024 18:14 Відповісти
модели "в полной комплектации" идут с уже наваленными кучами
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20.11.2024 15:14 Відповісти
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20.11.2024 15:54 Відповісти
Які все-таки дивні створіння... Самі собі придумують війни, витрачають купу ресурсів на те щоб не жити )). Здається що неандертальці були розумніші
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20.11.2024 16:35 Відповісти
Кацапы поднимаются с колен только для того , чтобы попробовать поставить кого-то на колени.
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20.11.2024 18:20 Відповісти
Кацапам прибавится мест, где можно насрать..
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20.11.2024 17:38 Відповісти
Это "Куб-4" ? Первых 3 части я смотрел !
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20.11.2024 18:19 Відповісти
а що у нас? палатки незламності?
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21.11.2024 00:25 Відповісти
Кацап , від ядерки ховайся у свій завжди порожній холодильник
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21.11.2024 16:00 Відповісти
Вітаю кацапи,тепер і у вас є біотуалети,нагадую,що з дючки треба пити воду
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21.11.2024 21:44 Відповісти
 
 