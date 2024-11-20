Серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху запустили в РФ, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

Росія почала серійно випускати мобільні укриття "КУБ-М", здатні захистити від різноманітних техногенних загроз і природних катаклізмів, зокрема від радіації та ударної хвилі.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості.

У базовій комплектації два блоки – технічний і для людей, де можуть укритися 54 особи, а з додатковими модулями – до 150.







Також читайте: Ядерні погрози Путіна - це лише риторика, - глава МЗС Франції Барро

Ядерна доктрина РФ

19 листопада 2024 року стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

Також читайте: Немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на території України, - Пентагон