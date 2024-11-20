Серійний випуск мобільних сховищ від ядерного вибуху запустили в РФ, - росЗМІ. ФОТОрепортаж
Росія почала серійно випускати мобільні укриття "КУБ-М", здатні захистити від різноманітних техногенних загроз і природних катаклізмів, зокрема від радіації та ударної хвилі.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними пропагандистів, воно може захистити зокрема від світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення місцевості.
У базовій комплектації два блоки – технічний і для людей, де можуть укритися 54 особи, а з додатковими модулями – до 150.
Ядерна доктрина РФ
19 листопада 2024 року стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.
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Пригадався Індіана Джонс, який летів у холодильнику по полігону від вибухової хвилі. 😁
Кіна передивилися неофізики.
Може ще міксер.
Бо, коли ця хрінь буде котитися по землі з 54 людьми всередині, коктейль буде ще той.
цей процес приготування називається смаження чи запікання?
це швидкий процес, чи хвилин тридцять можна покайфувати в середині?
Не захистить вона ні від гамма квантів, ні від вибухової хвилі, ні від потоку нейтронів.
Говорять на случай ядерной войны."
- Ядерну вiйну напевно ждуть!
Очередная кацапская @@йня совершенно ни к чему ... Ну переседят они 3 дня в этом контейнере , а потом выйдут "подышать свежим воздухом " и что дальше ?
- " А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! " (с)
Перед вторгненням х@йло підписав закон про масові поховання, ми всі ржали що в тих ямах хоронитимуть померлих від ковіду. В лютому 2024 стало зрозуміло для чого той закон. До речі, зараз лапті знаходять такі ями в лісах по всьому кацапстану. Савпадєніє?
Значить менше зроблять корисних речей.
до речі, а куди вони загонять "крупний рогатий скот" ? в той самий контейнер ?