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Новини Війна
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Немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на території України, - Пентагон

США не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Коментуючи зміну ядерної доктрини РФ вона зазначила, що США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни.

"Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми відверто спостерігали протягом останніх двох років", - пояснила Сінгх.

США продовжуватимуть стежити за російською ядерною риторикою.

"Але у нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно було б внести до нашої власної ядерної політики", - додала представниця Пентагону.

Ядерна доктрина РФ

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Читайте: Зеленський прокоментував оновлену ядерну доктрину РФ: Світ має покласти на стіл тверду відповідь

Автор: 

Пентагон (1419) росія (65098) США (22737) ядерна зброя (1151) Сінгх Сабріна (48)


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Ніяких ознак - Пентагон може спати спокіино
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20.11.2024 09:16 Відповісти
Так він і не по Україні, він по варонєжу, і не ядрьоной бімбой, а своїм чемоданчиком... як діти, пентагон мля
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20.11.2024 09:32 Відповісти
А який сенс йому її застосовувати? Коли на Донбасі його війська продвигаються, хоч з великими втратами, але хто їх рахує. Якби ту зброю, що є в нас зараз дали в 2022 році то тоді точно застосував.
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20.11.2024 09:42 Відповісти
А то начебто Пентагон вдарив би у відповідь по кацапні...
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20.11.2024 10:49 Відповісти
Спадають на думку три мавпочки - нічого не чую, нічого не бачу, нічого нікому не скажу...

Схоже, навіть якщо "пентагон" побачить ядерний гриб, то буде бубоніти: "треба перевірити", "точних даних немає", необхідні підтвердження"...
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20.11.2024 11:45 Відповісти
У європейській частині ерефії розміщено 10 АЕС - це і є наша "ядерна зброя". Влупити по них звичайними ракетами і армагедон рашистам гарантований. Вони це добре розуміють, а понти вони є понти ...
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20.11.2024 12:07 Відповісти
А есть признаки того , что оно (ЯО) ещё рабочее у них?
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20.11.2024 18:46 Відповісти
 
 