Немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на території України, - Пентагон

Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Коментуючи зміну ядерної доктрини РФ вона зазначила, що США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни.

"Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми відверто спостерігали протягом останніх двох років", - пояснила Сінгх.

США продовжуватимуть стежити за російською ядерною риторикою.

"Але у нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно було б внести до нашої власної ядерної політики", - додала представниця Пентагону.

Ядерна доктрина РФ

Раніше у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

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