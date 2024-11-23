Глава Европарламента Мецола призвала поставить Украине Taurus

На фоне усиления ударов России по Украине председатель Европарламента Роберта Мецола выступила за скорейшую поставку германских крылатых ракет Taurus в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Мецола заявила в интервью изданию группы Funke, обнародованном в субботу, 23 ноября.

Как отмечается, на вопрос, выступают ли страны Евросоюза, как и США, за разрешение применять дальнобойные ракеты по целям в России, и должна ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus, Мецола ответила утвердительно.

"Да, такая позиция и Европарламента. Это требование имеет широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в Бундестаг", - сказала глава Европарламента.

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Она предположила, что, возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку "в германской коалиции существуют разные позиции по поставкам Киеву Taurus".

Мецола также отметила, что украинские военные срочно нуждаются в помощи.

"Президент Украины Владимир Зеленский справедливо заметил, что Украина не может бесконечно ждать масштабную военную помощь только потому, что в какой-то западной стране проходят выборы, тогда как в Украине люди ежедневно гибнут на войне", - сказала она.

Кроме того, Мецола выразила обеспокоенность тем, что Россия эскалирует войну и усиливает ракетные удары, которые приводят к многочисленным гражданским жертвам.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Позже Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы германского правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.