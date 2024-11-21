РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости
3 942 30

Более 60% немцев против предоставления Украине ракет Taurus, - опрос

Опитування німців: скільки проти постачання крилатих ракет Taurus Україні

Большинство граждан Германии не поддерживают передачу Украине крылатых ракет Taurus, которые способны поражать цели на больших расстояниях (до 500 километров).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного infratest dimap для телеканала ARD.

Отмечается, что 61% немцев выступают против передачи Украине крылатых ракет Taurus. В то же время почти треть граждан страны поддержали поставки этих ракет, из них 27% считают приемлемым их использование для ударов по территории России, а 3% поддерживают передачу без такого разрешения.

Больше всего противников передачи ракет Taurus Украине проживает на востоке Германии - 76% опрошенных. На западе страны этот показатель ниже и составляет 56%. В то же время на западе больше сторонников такого решения - 34% против 19% на востоке.

Читайте также: В Бундестаге снова рассмотрят предложение о передаче Taurus Украине

Опрос infratest dimap проводился 18-20 ноября и охватил 1318 респондентов с правом голоса в Германии. Погрешность измерения составляет от 2 до 3 процентных пунктов.

После того, как США на выходных разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов по целям в России, в Германии снова активизировались дискуссии о возможном предоставлении Украине ракет Taurus.

Что предшествовало?

Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Позже Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

Читайте также: Германия объявила о пакете военной помощи: бронетехника, БПЛА и амуниция

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

Автор: 

Германия (6949) крылатые ракеты (881) опрос (2825) ракеты (3568) Taurus (37)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Наслідки DDR дали свої плоди...
показать весь комментарий
21.11.2024 21:07
+13
На сході Німеччини проживають нащадки кацапів
показать весь комментарий
21.11.2024 21:08
+10
А тепер уявіть собі опитування в Німеччині після нападу рф на країни Балтії та Польщу...
показать весь комментарий
21.11.2024 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наслідки DDR дали свої плоди...
показать весь комментарий
21.11.2024 21:07 Ответить
В них раша тудей донедавна тоанслювала. Шо ви хтіли? Там совок ще живий
показать весь комментарий
21.11.2024 21:15 Ответить
Сцикотність - це плід денацифікації.
показать весь комментарий
22.11.2024 06:42 Ответить
На сході Німеччини проживають нащадки кацапів
показать весь комментарий
21.11.2024 21:08 Ответить
Там в основном немцы-переселенцы из совка.
показать весь комментарий
21.11.2024 22:16 Ответить
А скількох дєди зґвалтували?
Кацапські гени вижно одразу.
показать весь комментарий
21.11.2024 23:13 Ответить
Отих 'казахстанських німців' усюди вистачає, не тільки на Сході. Але вони німці тільки по крові, навіть самі кацапи менш ватні ніж ці 'німці'
показать весь комментарий
22.11.2024 01:22 Ответить
та й кров німецька вже в гомеопатичній кількості
показать весь комментарий
22.11.2024 08:35 Ответить
А тепер уявіть собі опитування в Німеччині після нападу рф на країни Балтії та Польщу...
показать весь комментарий
21.11.2024 21:10 Ответить
Занепокоєння!!! Що від швабів можно очікувати!!!!
показать весь комментарий
21.11.2024 21:46 Ответить
А також заклики про недопущення "екскалаціі".
показать весь комментарий
21.11.2024 23:54 Ответить
Краще уяви опитування у кацапів щодо "можем павтаріть па Бєрліну "
показать весь комментарий
21.11.2024 23:33 Ответить
1300 якихось придурків на запитання чорт-зна кого щось там відповіли - і що з того ?
показать весь комментарий
21.11.2024 21:13 Ответить
Скучили східні німці за Штазі, за Берлінською стіною, за окупацією ваньками.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:16 Ответить
Вони спочатку раділи об'єднанню, а коли західні німці, перестали донатити, а працювати вони не бажали, то знов почали співати про те як їм раніше добре жилося
показать весь комментарий
21.11.2024 21:23 Ответить
Не встиг Шольц скористатись опитуванням як кацапи перерубали два підводні кабелі з Німеччини та Швеції. А Шпігель в унісон знову згадав про Генерала і Романа Червінського. Совпадєніє ? Нє думаю.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:20 Ответить
Чого дивуєтеся? Бубочка взагалі асфальтом і шампурами воювати збирався. Хоча трохи не так. Бубочка хотів, щоб за нього проти кацапських танків і літаків воювали українці, озброєні асфальтом і шампурами.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:37 Ответить
цікаво, а, як німкені та німці реагували, як би взнали, що їхніх жінок, біля 2.5 млн. осіб було знасиловано та вбито кацапами під час Другої світової війни на очах їх близьких та рідних? Кацапи: "можем повторіть!.." Овочі оранжерейні!..
показать весь комментарий
21.11.2024 21:42 Ответить
Тільки кацапи насилували та вбивали, українців у Червоній армії не було? Чи вони стояли та дивилися, як кацапи гвалтують німкень?
показать весь комментарий
22.11.2024 06:02 Ответить
я майже впевнений що гвалтували в основному русосранські біовідходи всіх мастєй - від русні до бурятів. Не думаю що українці чи грузини чи казахи таким массово займалось просто тому що в нас інші культури і в таких речах різниця між нами і проявляється.
Зараз до речі це теж наочний приклад - як русосрань вела себе в Бучі і як наші в Суджі.
показать весь комментарий
22.11.2024 09:53 Ответить
Добре що вони про бубочку нічого не знають, бо тоді б було 90 відсотків проти дозволу.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:43 Ответить
ну то невдовзі кацаби зможуть їм повторити...
показать весь комментарий
21.11.2024 21:48 Ответить
Треба заспокоїти німців. Судячи зі всього у кацапів ракет не так й багато, щоб завдавати удар(у) по Європі. Добре якщо пару десятків на залп вилетять.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:51 Ответить
RFI - французька новинна радіостанція

«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.

Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.

«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.

Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:59 Ответить
Та іпітесь в рот своїми тауРУСами !
Не можу пригадати, коли Україна в останнє про них згадувала !
показать весь комментарий
21.11.2024 22:09 Ответить
Цензор, вот нах печатать х*йню с канала альтернативы для Германии, содержанки фсб!
показать весь комментарий
21.11.2024 22:18 Ответить
Та ***** ці соцдослідження... Якщо Україна, впаде, да здравствует варшавський договор вместе с китаеммм... І всім в Європє буде пізда ,😀😀😀😆
показать весь комментарий
21.11.2024 22:40 Ответить
Ситі дебіли
показать весь комментарий
21.11.2024 23:36 Ответить
Жебракуєшь?
показать весь комментарий
22.11.2024 05:41 Ответить
Знов дайте нам все - бо ми обрали клоуна презедентом - він ніхера, крім відосікив не робить - але ми знов йього оберем. Країна не ляканих ідіотів - та як жеж ще можна жахливіще налякати. Ніхріна - дайте і все. За власну зброю взагалі мова не йдеться. А якшо і йдеться - то такі міни котрі вбивають та калічать своїх військових.
показать весь комментарий
22.11.2024 05:40 Ответить
 
 