Более 60% немцев против предоставления Украине ракет Taurus, - опрос

Большинство граждан Германии не поддерживают передачу Украине крылатых ракет Taurus, которые способны поражать цели на больших расстояниях (до 500 километров).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного infratest dimap для телеканала ARD.

Отмечается, что 61% немцев выступают против передачи Украине крылатых ракет Taurus. В то же время почти треть граждан страны поддержали поставки этих ракет, из них 27% считают приемлемым их использование для ударов по территории России, а 3% поддерживают передачу без такого разрешения.

Больше всего противников передачи ракет Taurus Украине проживает на востоке Германии - 76% опрошенных. На западе страны этот показатель ниже и составляет 56%. В то же время на западе больше сторонников такого решения - 34% против 19% на востоке.

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Опрос infratest dimap проводился 18-20 ноября и охватил 1318 респондентов с правом голоса в Германии. Погрешность измерения составляет от 2 до 3 процентных пунктов.

После того, как США на выходных разрешили Украине применять ракеты ATACMS для ударов по целям в России, в Германии снова активизировались дискуссии о возможном предоставлении Украине ракет Taurus.

Что предшествовало?

Напомним, недавно сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что против того, чтобы Украина использовала дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь территории России.

Позже Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

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В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.