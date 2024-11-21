Понад 60% німців проти надання Україні ракет Taurus, - опитування

Більшість громадян Німеччини не підтримують передачу Україні крилатих ракет Taurus, які здатні вражати цілі на великих відстанях (до 500 кілометрів).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного infratest dimap для телеканалу ARD.

Зазначається, що 61% німців виступають проти передачі Україні крилатих ракет Taurus. Водночас майже третина громадян країни підтримали постачання цих ракет, з них 27% вважають прийнятним їхнє використання для ударів по території Росії, а 3% підтримують передачу без такого дозволу.

Найбільше противників передачі ракет Taurus Україні проживає на сході Німеччини — 76% опитаних. На заході країни цей показник нижчий і становить 56%. Водночас на заході більше прихильників такого рішення — 34% проти 19% на сході.

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Опитування infratest dimap проводилося 18-20 листопада та охопило 1318 респондентів із правом голосу в Німеччині. Похибка вимірювання становить від 2 до 3 відсоткових пунктів.

Після того, як США на вихідних дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії, у Німеччині знову активізувалися дискусії щодо можливого надання Україні ракет Taurus.

Що передувало?

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.

Пізніше Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це — відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

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У Німеччині є ряд політиків, які виступають за передачу Taurus Україні. Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц, звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.