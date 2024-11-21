Понад 60% німців проти надання Україні ракет Taurus, - опитування
Більшість громадян Німеччини не підтримують передачу Україні крилатих ракет Taurus, які здатні вражати цілі на великих відстанях (до 500 кілометрів).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного infratest dimap для телеканалу ARD.
Зазначається, що 61% німців виступають проти передачі Україні крилатих ракет Taurus. Водночас майже третина громадян країни підтримали постачання цих ракет, з них 27% вважають прийнятним їхнє використання для ударів по території Росії, а 3% підтримують передачу без такого дозволу.
Найбільше противників передачі ракет Taurus Україні проживає на сході Німеччини — 76% опитаних. На заході країни цей показник нижчий і становить 56%. Водночас на заході більше прихильників такого рішення — 34% проти 19% на сході.
Опитування infratest dimap проводилося 18-20 листопада та охопило 1318 респондентів із правом голосу в Німеччині. Похибка вимірювання становить від 2 до 3 відсоткових пунктів.
Після того, як США на вихідних дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії, у Німеччині знову активізувалися дискусії щодо можливого надання Україні ракет Taurus.
Що передувало?
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.
Пізніше Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це — відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.
У Німеччині є ряд політиків, які виступають за передачу Taurus Україні. Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц, звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.
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Кацапські гени вижно одразу.
Зараз до речі це теж наочний приклад - як русосрань вела себе в Бучі і як наші в Суджі.
ну то невдовзі кацаби зможуть їм повторити...
«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.
Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.
«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.
Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
Не можу пригадати, коли Україна в останнє про них згадувала !