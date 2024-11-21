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Понад 60% німців проти надання Україні ракет Taurus, - опитування

Опитування німців: скільки проти постачання крилатих ракет Taurus Україні

Більшість громадян Німеччини не підтримують передачу Україні крилатих ракет Taurus, які здатні вражати цілі на великих відстанях (до 500 кілометрів).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного infratest dimap для телеканалу ARD.

Зазначається, що 61% німців виступають проти передачі Україні крилатих ракет Taurus. Водночас майже третина громадян країни підтримали постачання цих ракет, з них 27% вважають прийнятним їхнє використання для ударів по території Росії, а 3% підтримують передачу без такого дозволу.

Найбільше противників передачі ракет Taurus Україні проживає на сході Німеччини — 76% опитаних. На заході країни цей показник нижчий і становить 56%. Водночас на заході більше прихильників такого рішення — 34% проти 19% на сході.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бундестазі знову розглянуть пропозицію про передачу Taurus Україні

Опитування infratest dimap проводилося 18-20 листопада та охопило 1318 респондентів із правом голосу в Німеччині. Похибка вимірювання становить від 2 до 3 відсоткових пунктів.

Після того, як США на вихідних дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по цілях у Росії, у Німеччині знову активізувалися дискусії щодо можливого надання Україні ракет Taurus.

Що передувало?

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив, що проти того, щоб Україна використовувала далекобійні крилаті ракети Taurus для ударів вглиб території Росії.

Пізніше Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це — відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

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У Німеччині є ряд політиків, які виступають за передачу Taurus Україні. Віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц, звинувативши Шольца у відсутності стратегічного бачення.

Автор: 

Німеччина (7327) опитування (1929) Taurus Таурус (30)


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Топ коментарі
+13
Наслідки DDR дали свої плоди...
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21.11.2024 21:07
+13
На сході Німеччини проживають нащадки кацапів
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21.11.2024 21:08
+10
А тепер уявіть собі опитування в Німеччині після нападу рф на країни Балтії та Польщу...
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21.11.2024 21:10
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Наслідки DDR дали свої плоди...
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21.11.2024 21:07 Відповісти
В них раша тудей донедавна тоанслювала. Шо ви хтіли? Там совок ще живий
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21.11.2024 21:15 Відповісти
Сцикотність - це плід денацифікації.
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22.11.2024 06:42 Відповісти
На сході Німеччини проживають нащадки кацапів
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21.11.2024 21:08 Відповісти
Там в основном немцы-переселенцы из совка.
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21.11.2024 22:16 Відповісти
А скількох дєди зґвалтували?
Кацапські гени вижно одразу.
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21.11.2024 23:13 Відповісти
Отих 'казахстанських німців' усюди вистачає, не тільки на Сході. Але вони німці тільки по крові, навіть самі кацапи менш ватні ніж ці 'німці'
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22.11.2024 01:22 Відповісти
та й кров німецька вже в гомеопатичній кількості
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22.11.2024 08:35 Відповісти
А тепер уявіть собі опитування в Німеччині після нападу рф на країни Балтії та Польщу...
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21.11.2024 21:10 Відповісти
Занепокоєння!!! Що від швабів можно очікувати!!!!
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21.11.2024 21:46 Відповісти
А також заклики про недопущення "екскалаціі".
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21.11.2024 23:54 Відповісти
Краще уяви опитування у кацапів щодо "можем павтаріть па Бєрліну "
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21.11.2024 23:33 Відповісти
1300 якихось придурків на запитання чорт-зна кого щось там відповіли - і що з того ?
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21.11.2024 21:13 Відповісти
Скучили східні німці за Штазі, за Берлінською стіною, за окупацією ваньками.
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21.11.2024 21:16 Відповісти
Вони спочатку раділи об'єднанню, а коли західні німці, перестали донатити, а працювати вони не бажали, то знов почали співати про те як їм раніше добре жилося
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21.11.2024 21:23 Відповісти
Не встиг Шольц скористатись опитуванням як кацапи перерубали два підводні кабелі з Німеччини та Швеції. А Шпігель в унісон знову згадав про Генерала і Романа Червінського. Совпадєніє ? Нє думаю.
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21.11.2024 21:20 Відповісти
Чого дивуєтеся? Бубочка взагалі асфальтом і шампурами воювати збирався. Хоча трохи не так. Бубочка хотів, щоб за нього проти кацапських танків і літаків воювали українці, озброєні асфальтом і шампурами.
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21.11.2024 21:37 Відповісти
цікаво, а, як німкені та німці реагували, як би взнали, що їхніх жінок, біля 2.5 млн. осіб було знасиловано та вбито кацапами під час Другої світової війни на очах їх близьких та рідних? Кацапи: "можем повторіть!.." Овочі оранжерейні!..
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21.11.2024 21:42 Відповісти
Тільки кацапи насилували та вбивали, українців у Червоній армії не було? Чи вони стояли та дивилися, як кацапи гвалтують німкень?
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22.11.2024 06:02 Відповісти
я майже впевнений що гвалтували в основному русосранські біовідходи всіх мастєй - від русні до бурятів. Не думаю що українці чи грузини чи казахи таким массово займалось просто тому що в нас інші культури і в таких речах різниця між нами і проявляється.
Зараз до речі це теж наочний приклад - як русосрань вела себе в Бучі і як наші в Суджі.
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22.11.2024 09:53 Відповісти
Добре що вони про бубочку нічого не знають, бо тоді б було 90 відсотків проти дозволу.
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21.11.2024 21:43 Відповісти
ну то невдовзі кацаби зможуть їм повторити...
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21.11.2024 21:48 Відповісти
Треба заспокоїти німців. Судячи зі всього у кацапів ракет не так й багато, щоб завдавати удар(у) по Європі. Добре якщо пару десятків на залп вилетять.
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21.11.2024 21:51 Відповісти
RFI - французька новинна радіостанція

«Зараз у Бундесвері є близько 600 старих крилатих ракет Taurus. Системи озброєння призначені для атак далеко в тилу ворога і наразі значно модернізуються», - пише Spiegel.

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ уже кілька разів просила про постачання німецьких керованих ракет Taurus. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди відкидав ці прохання.

Глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус виношує план оснастити Бундесвер новими ракетами великої дальності Taurus, але поки не мав на це коштів, зазначають у Spiegel. Нині Міноборони представило бюджетному комітету профіль відповідного проєкту в конфіденційних документах до бюджету на 2025 рік.

«З військового погляду доцільно замовити 600 крилатих ракет Taurus Neo приблизно на 2,1 мільярда євро. Перші крилаті ракети великої дальності можуть бути доставлені у 2029 році», - пишуть у статті.

Однак, зауважують, що через скрутну фінансову ситуацію проєкт поки що значиться лише як варіант в індивідуальному плані Міністерства. Щоб розпочати цей процес, потрібно лише близько 350 мільйонів євро у 2025 році, а більшість витрат на високотехнологічну зброю не буде виплачена раніше 2029 року.
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21.11.2024 21:59 Відповісти
Та іпітесь в рот своїми тауРУСами !
Не можу пригадати, коли Україна в останнє про них згадувала !
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21.11.2024 22:09 Відповісти
Цензор, вот нах печатать х*йню с канала альтернативы для Германии, содержанки фсб!
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21.11.2024 22:18 Відповісти
Та ***** ці соцдослідження... Якщо Україна, впаде, да здравствует варшавський договор вместе с китаеммм... І всім в Європє буде пізда ,😀😀😀😆
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21.11.2024 22:40 Відповісти
Ситі дебіли
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21.11.2024 23:36 Відповісти
Жебракуєшь?
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22.11.2024 05:41 Відповісти
Знов дайте нам все - бо ми обрали клоуна презедентом - він ніхера, крім відосікив не робить - але ми знов йього оберем. Країна не ляканих ідіотів - та як жеж ще можна жахливіще налякати. Ніхріна - дайте і все. За власну зброю взагалі мова не йдеться. А якшо і йдеться - то такі міни котрі вбивають та калічать своїх військових.
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22.11.2024 05:40 Відповісти
 
 