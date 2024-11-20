Франция работает над тем, чтобы поставить Украине истребители Mirage в начале 2025 года, - посол Весьер

Франция работает над тем, чтобы Украина могла получить истребители Mirage в первом квартале 2025 года. Сейчас все идет по плану.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Гаэль Весьер в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат пояснил, что даты поставки боевых самолетов Mirage привязаны к подготовке пилотов и технического обслуживающего персонала.

"Министр обороны Франции публично заявил, что первые самолеты будут поставлены в первом квартале 2025 года, то есть между январем и мартом. Мы рассчитали этот срок с учетом подготовки пилотов, механиков и всего остального необходимого. Мы над этим работаем, и, насколько я знаю, пока все идет по плану", - сказал Весьер.

Точного количества самолетов, которые Париж может поставить Киеву, посол не назвал. Однако ранее французский депутат Франк Джилетти заявлял, что речь пойдет о шести Mirage 2000-5F.

На вопрос журналистов, планирует ли Франция увеличивать количество поставок самолетов, - Весьер ответил следующее:

"Мы сделаем все возможное, что в наших силах. У нас также есть международные партнеры, которые используют французские Mirage, и они могут заинтересоваться присоединением к этой инициативе".

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Также дипломат отметил, что количество французских Mirage в Европе в разы меньше, чем количество F-16.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

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