Франція працює над тим, щоб поставити Україні винищувачі Mirage на початку 2025 року, - посол Весьєр

Франція працює над тим, щоб Україна могла отримати винищувачі Mirage у першому кварталі 2025 року. Наразі все йде за планом.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Весьєр в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат пояснив, що дати постачання бойових літаків Mirage прив’язані до підготовки пілотів та технічного обслуговуючого персоналу.

"Міністр оборони Франції публічно заявив, що перші літаки будуть поставлені у першому кварталі 2025 року, тобто між січнем і березнем. Ми розрахували цей термін із урахуванням підготовки пілотів, механіків та всього іншого необхідного. Ми над цим працюємо, і, наскільки я знаю, наразі все йде за планом", - сказав Весьєр.

Точної кількості літаків, яких Париж може поставити Києву посол не назвав. Проте раніше французький депутат Франк Джілетті заявляв, що йтиметься про шість Mirage 2000−5F.

На запитання журналістів, чи планує є Франція збільшувати кількість поставок літаків, - Весьєр відповів таке:

"Ми зробимо все можливе, що в наших силах. У нас також є міжнародні партнери, які використовують французькі Mirage, і вони можуть зацікавитися приєднанням до цієї ініціативи".

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Також дипломат заначив, що кількість французьких Mirage у Європі є в рази меншою, ніж кількість F-16.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

Французькі ЗМІ писали, що Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000 на початку 2025 року.

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