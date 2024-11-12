УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6563 відвідувача онлайн
Новини
3 827 31

Франція передасть Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F, а не три, - депутат Джілетті

Україна може отримати шість винищувачів Mirage 2000-5F від Франції

Франція може передати Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Загалом країна планує поставити до 20 таких літаків. 

Про це повідомив депутат Франк Джілетті у бюджетному висновку з "підготовки та використання сил авіації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zone Militaire.

Точні терміни постачання винищувачів досі не відомі. Очікується, що це станеться у першому кварталі 2025 року.

Зазначається, що актуальність передачі винищувачів Mirage залежатиме від кількості літаків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон і Стармер пообіцяли підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно

"‎Шість Mirage 2000-5F до складу Збройних сил України разом із повним пакетом підтримки", - наводить агенція заяву Джілетті.

За його словами, можливості щодо передачі Україні цих літаків обмежені, зокрема, темпами поставок Франції нових винищувачів типу Dassault Rafale.

Що відомо про літаки Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation.

Читайте також: Польща передасть Україні решту літаків МіГ-29, коли "заповнить прогалини" у власній системі ППО, - посол Лукасевич

Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

Французькі ЗМІ писали, що Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000 на початку 2025 року.

Також читайте: Франція передасть Україні нову партію ракет SCALP, - міністр оборони Лекорню

Автор: 

авіація (4116) літак (2900) Франція (3049) Mirage (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
12.11.2024 15:40
+6
Маловато, но дарованному коню в зубы не смотрят. Спасибо и за эти!
показати весь коментар
12.11.2024 16:04
+5
А ракети ?
показати весь коментар
12.11.2024 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужно...
показати весь коментар
12.11.2024 15:36 Відповісти
КОЛИ?
"У тебя там не закрытый, открытый перелом".
показати весь коментар
12.11.2024 15:37 Відповісти
А ракети ?
показати весь коментар
12.11.2024 15:39 Відповісти
Пук в калюжу.
показати весь коментар
12.11.2024 15:50 Відповісти
точно . це як 10 абрамсів для контнаступу у 2023 му. пук тей ще
показати весь коментар
12.11.2024 15:56 Відповісти
А ти яким чином до цивілізованого суспільства відносишся? Падаешь в обморок при слові "жопа"?
показати весь коментар
12.11.2024 16:21 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2024 15:40 Відповісти
Читаючи коментарі згадався вираз літуна п'ятого, кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам.
показати весь коментар
12.11.2024 15:56 Відповісти
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не трое
-------------------
Ипать-копать, на какой помойке вы редакторов\пейсателей берёте???
показати весь коментар
12.11.2024 16:02 Відповісти
Кацапська версія сайту - це дійсно помийка. Дивно, що деякі люди все ще шукають кацапомовні помийки для себе.
показати весь коментар
12.11.2024 16:07 Відповісти
Я русскоязычный бандеровец. Так сложилось. Отец военный.
показати весь коментар
12.11.2024 16:11 Відповісти
Маловато, но дарованному коню в зубы не смотрят. Спасибо и за эти!
показати весь коментар
12.11.2024 16:04 Відповісти
Макрон, што ти дєлаєш?
показати весь коментар
12.11.2024 16:09 Відповісти
Потужний небесний русоріз!
показати весь коментар
12.11.2024 16:22 Відповісти
До літачків ще йдуть якісь ракети - хіба ні ?
показати весь коментар
12.11.2024 17:22 Відповісти
Дуже на це сподіваємось!
показати весь коментар
12.11.2024 20:57 Відповісти
ну, якусь MICA-IR дадуть по КР хєрачить в тилу, на Meteor особливих сподівань нема, хоча на ній нічого американського нема, думаю що і німці при передачі не стали би викаблучуватись, бо їхнього на ній боєголовка від TDW, інерціальна вимірювальна система від Litef і двигун від Bayern-Chemie.
Щодо класу повітря-поверхня, то це тільки французькій Scalp у крапельних кількостях. Тут більше ні на кого сподіватись, "штормів" у найближчий час не буде.
показати весь коментар
12.11.2024 23:32 Відповісти
Аби скоріше передали, щоб хлопці вже почали опановувати техніку в наших умовах війни.
показати весь коментар
12.11.2024 17:07 Відповісти
Літаки, яких цаккапи не знають зовсім, їм важче і збивати.
Не рахуючи того, що воюватимуть вони ракетами з безпечної дистанції.
6 Міражів останньої модифікації - це вам не Покришкін з Гастелло.
показати весь коментар
12.11.2024 17:20 Відповісти
щоб збивати - не треба знати, достатньо їх бачити.
не факт, що ми отримаємо до них ракети, які дозволять воювати з російськми літаками з безпечних дистанцій, і одніх ракет для цього мало.
показати весь коментар
12.11.2024 23:37 Відповісти
ЄС нам вже стільки F 16 напередавав,що ми не знаємо куди їх подіти.
показати весь коментар
12.11.2024 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PCiEo-EsH1Y
показати весь коментар
12.11.2024 18:17 Відповісти
"ЗА 11 МЕСЯЦЕВ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ ДИВИЗИОН РАКЕТ "НЕПТУН" В ВСУ" - ГЕНКОНСТРУКТОР "ЛУЧ" ОЛЕГ КОРОСТЕЛЁВ

47 364 перегляди 29 черв. 2020 р.

"БЕЗПЕКОВІ ДИСКУСІЇ". Інтервью з Олегом Коростельовим, генеральним конструктором ДП "КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ЛУЧ". Частина 1. Комплекс "НЕПТУН".
показати весь коментар
12.11.2024 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-m0vfBBf4
показати весь коментар
12.11.2024 23:39 Відповісти
чомусь технічні можливості форуму деградують - прибрали можливість закріплювати посилання до тексту коментаря.
показати весь коментар
12.11.2024 23:41 Відповісти
КБ "Луч" розробило перший ударний український БПЛА "Сокіл-200"

997 переглядів 3 лип. 2020 р.

Олег Коростельов, генеральний конструктор - генеральний директор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» розповів в інтерв'ю Security Talks.
показати весь коментар
12.11.2024 18:20 Відповісти
Франция может передать Украине не три, а ..... Источник:

Да пишите не 3 а 333 .

Бумага стерпит
показати весь коментар
12.11.2024 19:46 Відповісти
 
 