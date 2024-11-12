Франція передасть Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F, а не три, - депутат Джілетті

Франція може передати Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Загалом країна планує поставити до 20 таких літаків.

Про це повідомив депутат Франк Джілетті у бюджетному висновку з "підготовки та використання сил авіації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zone Militaire.

Точні терміни постачання винищувачів досі не відомі. Очікується, що це станеться у першому кварталі 2025 року.

Зазначається, що актуальність передачі винищувачів Mirage залежатиме від кількості літаків.

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"‎Шість Mirage 2000-5F до складу Збройних сил України разом із повним пакетом підтримки", - наводить агенція заяву Джілетті.

За його словами, можливості щодо передачі Україні цих літаків обмежені, зокрема, темпами поставок Франції нових винищувачів типу Dassault Rafale.

Що відомо про літаки Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation.

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Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші винищувачі Mirage 2000 надійдуть вже на початку 2025 року.

Французькі ЗМІ писали, що Франція поставить Україні першу партію з трьох винищувачів Mirage 2000 на початку 2025 року.

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