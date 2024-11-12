Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не трое, - депутат Джилетти
Франция может передать Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. В целом страна планирует поставить до 20 таких самолетов.
Об этом сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zone Militaire.
Точные сроки поставки истребителей до сих пор не известны. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2025 года.
Отмечается, что актуальность передачи истребителей Mirage будет зависеть от количества самолетов.
"Шесть Mirage 2000-5F в состав Вооруженных сил Украины вместе с полным пакетом поддержки", - приводит агентство заявление Джилетти.
По его словам, возможности по передаче Украине этих самолетов ограничены, в частности, темпами поставок Франции новых истребителей типа Dassault Rafale.
Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины
Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.
Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.
Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.
Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.
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"У тебя там не закрытый, открытый перелом".
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Ипать-копать, на какой помойке вы редакторов\пейсателей берёте???
Щодо класу повітря-поверхня, то це тільки французькій Scalp у крапельних кількостях. Тут більше ні на кого сподіватись, "штормів" у найближчий час не буде.
Не рахуючи того, що воюватимуть вони ракетами з безпечної дистанції.
6 Міражів останньої модифікації - це вам не Покришкін з Гастелло.
не факт, що ми отримаємо до них ракети, які дозволять воювати з російськми літаками з безпечних дистанцій, і одніх ракет для цього мало.
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Да пишите не 3 а 333 .
Бумага стерпит