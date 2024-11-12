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Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не трое, - депутат Джилетти

Україна може отримати шість винищувачів Mirage 2000-5F від Франції

Франция может передать Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. В целом страна планирует поставить до 20 таких самолетов.

Об этом сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zone Militaire.

Точные сроки поставки истребителей до сих пор не известны. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2025 года.

Отмечается, что актуальность передачи истребителей Mirage будет зависеть от количества самолетов.

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"Шесть Mirage 2000-5F в состав Вооруженных сил Украины вместе с полным пакетом поддержки", - приводит агентство заявление Джилетти.

По его словам, возможности по передаче Украине этих самолетов ограничены, в частности, темпами поставок Франции новых истребителей типа Dassault Rafale.

Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.

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Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

Также читайте: Франция передаст Украине новую партию ракет SCALP, - министр обороны Лекорню

Автор: 

авиация (2822) самолет (3588) Франция (3497)


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Топ комментарии
+8
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12.11.2024 15:40
+6
Маловато, но дарованному коню в зубы не смотрят. Спасибо и за эти!
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12.11.2024 16:04
+5
А ракети ?
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12.11.2024 15:39
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потужно...
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12.11.2024 15:36 Ответить
КОЛИ?
"У тебя там не закрытый, открытый перелом".
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12.11.2024 15:37 Ответить
А ракети ?
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12.11.2024 15:39 Ответить
Пук в калюжу.
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12.11.2024 15:50 Ответить
точно . це як 10 абрамсів для контнаступу у 2023 му. пук тей ще
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12.11.2024 15:56 Ответить
А ти яким чином до цивілізованого суспільства відносишся? Падаешь в обморок при слові "жопа"?
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12.11.2024 16:21 Ответить
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12.11.2024 15:40 Ответить
Читаючи коментарі згадався вираз літуна п'ятого, кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам.
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12.11.2024 15:56 Ответить
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не трое
-------------------
Ипать-копать, на какой помойке вы редакторов\пейсателей берёте???
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12.11.2024 16:02 Ответить
Кацапська версія сайту - це дійсно помийка. Дивно, що деякі люди все ще шукають кацапомовні помийки для себе.
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12.11.2024 16:07 Ответить
Я русскоязычный бандеровец. Так сложилось. Отец военный.
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12.11.2024 16:11 Ответить
Маловато, но дарованному коню в зубы не смотрят. Спасибо и за эти!
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12.11.2024 16:04 Ответить
Макрон, што ти дєлаєш?
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12.11.2024 16:09 Ответить
Потужний небесний русоріз!
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12.11.2024 16:22 Ответить
До літачків ще йдуть якісь ракети - хіба ні ?
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12.11.2024 17:22 Ответить
Дуже на це сподіваємось!
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12.11.2024 20:57 Ответить
ну, якусь MICA-IR дадуть по КР хєрачить в тилу, на Meteor особливих сподівань нема, хоча на ній нічого американського нема, думаю що і німці при передачі не стали би викаблучуватись, бо їхнього на ній боєголовка від TDW, інерціальна вимірювальна система від Litef і двигун від Bayern-Chemie.
Щодо класу повітря-поверхня, то це тільки французькій Scalp у крапельних кількостях. Тут більше ні на кого сподіватись, "штормів" у найближчий час не буде.
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12.11.2024 23:32 Ответить
Аби скоріше передали, щоб хлопці вже почали опановувати техніку в наших умовах війни.
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12.11.2024 17:07 Ответить
Літаки, яких цаккапи не знають зовсім, їм важче і збивати.
Не рахуючи того, що воюватимуть вони ракетами з безпечної дистанції.
6 Міражів останньої модифікації - це вам не Покришкін з Гастелло.
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12.11.2024 17:20 Ответить
щоб збивати - не треба знати, достатньо їх бачити.
не факт, що ми отримаємо до них ракети, які дозволять воювати з російськми літаками з безпечних дистанцій, і одніх ракет для цього мало.
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12.11.2024 23:37 Ответить
ЄС нам вже стільки F 16 напередавав,що ми не знаємо куди їх подіти.
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12.11.2024 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PCiEo-EsH1Y
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12.11.2024 18:17 Ответить
"ЗА 11 МЕСЯЦЕВ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ ДИВИЗИОН РАКЕТ "НЕПТУН" В ВСУ" - ГЕНКОНСТРУКТОР "ЛУЧ" ОЛЕГ КОРОСТЕЛЁВ

47 364 перегляди 29 черв. 2020 р.

"БЕЗПЕКОВІ ДИСКУСІЇ". Інтервью з Олегом Коростельовим, генеральним конструктором ДП "КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ЛУЧ". Частина 1. Комплекс "НЕПТУН".
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12.11.2024 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-m0vfBBf4
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12.11.2024 23:39 Ответить
чомусь технічні можливості форуму деградують - прибрали можливість закріплювати посилання до тексту коментаря.
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12.11.2024 23:41 Ответить
КБ "Луч" розробило перший ударний український БПЛА "Сокіл-200"

997 переглядів 3 лип. 2020 р.

Олег Коростельов, генеральний конструктор - генеральний директор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» розповів в інтерв'ю Security Talks.
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12.11.2024 18:20 Ответить
Франция может передать Украине не три, а ..... Источник:

Да пишите не 3 а 333 .

Бумага стерпит
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12.11.2024 19:46 Ответить
 
 