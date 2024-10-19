Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года, - глава МИД Франции Барро

Вскоре Украина получит от Францих самолеты Mirage 2000. Первые истребители поступят уже в начале 2025 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Относительно сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что 19 октября 2024 года министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев.

Также Цензор.НЕТ информировал, что Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.