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Новини
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Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року, - глава МЗС Франції Барро

Жан-Ноель Барро та Андрій Сибіга

Невдовзі Україна отримає від Франціх літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть вже на початку 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - йдеться у заяві.

Також читайте: Підготовка до передачі Україні винищувачів Mirage 2000 відбувається за планом, - Умєров

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня 2024 року міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Автор: 

літак (2962) Франція (3102) Сибіга Андрій (494)


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Топ коментарі
+8
.. наш лідор нації у двадцятому свою авіацію знищував. І дуже успішно просунувся у цьому напрямку.
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19.10.2024 14:03 Відповісти
+6
Ви цим перетнете коричневу лінію путлєра. Схаменіться
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19.10.2024 14:16 Відповісти
+4
Гуд.Правда наш лідор нації у 20 р від них відмовився.Хоч би зараз не відмовився
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19.10.2024 13:57 Відповісти
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Літаки "Mirage 2000" не стануть звичайним міражем для України в кінці наступного року? Точно на початку року?
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19.10.2024 13:55 Відповісти
Взагалі, збирались дати Рафалі, але міністр оборони їх заблокував.
Щось нове - тіки за гроші
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19.10.2024 17:05 Відповісти
Нет, Макрон сразу вел разговор о Миражах и о сроке в пол-года.
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19.10.2024 21:18 Відповісти
Гуд.Правда наш лідор нації у 20 р від них відмовився.Хоч би зараз не відмовився
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19.10.2024 13:57 Відповісти
.. наш лідор нації у двадцятому свою авіацію знищував. І дуже успішно просунувся у цьому напрямку.
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19.10.2024 14:03 Відповісти
Казав пан кожух дам.
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19.10.2024 14:12 Відповісти
Ви цим перетнете коричневу лінію путлєра. Схаменіться
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19.10.2024 14:16 Відповісти
не хочу зради. але боюсь що на початку року ми почуємо - на початок весни або кінець літа...
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19.10.2024 14:24 Відповісти
Пілоти для них є ?...
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19.10.2024 14:26 Відповісти
"с кАкОй целью інтЄрЄсуЄтЄсь"?
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19.10.2024 14:46 Відповісти
Є така гарна схема "літаки готові, але немає пілотів, підготовка яких завершиться в кінці 2025 або на початку 2026 року"....
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19.10.2024 14:58 Відповісти
НАТО прийняло рішення підтримакти ідею Андрєя Андрєєвіча і поставляти літаки зразу з пілотами і обслуговуючим персоналом (це будуть люди пенсійного віку, який наступає у 45 для військових льотчиків).
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19.10.2024 15:02 Відповісти
Довідка від ШІ.

Військові льотчики в країнах НАТО зазвичай йдуть на пенсію залежно від їхньої країни служби та конкретних умов контракту. Проте середній вік виходу на пенсію військових льотчиків становить приблизно 45-55 років.

Деякі фактори, що впливають на пенсійний вік:

Тип служби (постійний або контрактний);Країна-член НАТО (пенсійні закони різняться);Рівень навантаження та специфіка роботи (військові льотчики піддаються значному фізичному та психічному навантаженню, що може призвести до дострокового виходу на пенсію);Вислуга років (звичайно, льотчики можуть виходити на пенсію після певної кількості років служби, часто 20-25 років).

Крім того, багато льотчиків можуть після військової кар'єри продовжувати працювати в цивільній авіації або на адміністративних посадах в армії.
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19.10.2024 15:04 Відповісти
Ще одна довідка від ШІ.

Участь пенсіонерів-льотчиків із країн НАТО у бойових діях за Україну на передовій має кілька важливих аспектів:

1. **Законодавство країн НАТО**: Більшість країн НАТО мають суворі закони, що регулюють участь громадян у військових конфліктах за межами своєї країни, особливо в конфліктах, де держава офіційно не бере участі. Для пенсіонерів-льотчиків це може означати юридичні обмеження або навіть заборони на участь у бойових діях за інші країни.

2. **Вік та фізична форма**: Багато пенсіонерів-льотчиків можуть бути у віці, коли їхня фізична готовність не відповідає вимогам участі в активних бойових діях на передовій. Військові дії потребують не лише професійних навичок, а й високої фізичної витривалості та оперативності.

3. **Волонтерство**: Однак у деяких випадках пенсіонери-льотчики можуть добровільно долучатися до боротьби, особливо в ролі інструкторів або консультантів, допомагаючи українським військовим на стратегічному або тактичному рівнях, передаючи свій досвід і знання. Деякі також можуть долучитися до спеціальних міжнародних військових формувань або приватних військових компаній, але це відбувається поза рамками державних армій НАТО.

4. **Міжнародна підтримка**: Багато колишніх військових з країн НАТО вже допомагають Україні у вигляді тренерів або фахівців у різних сферах. Наприклад, після виходу на пенсію деякі колишні військові переходять на роботу в приватні компанії або організації, які надають підтримку Україні.

Отже, участь пенсіонерів-льотчиків НАТО у війні за Україну можлива, але здебільшого на добровільній основі і в межах волонтерської допомоги, а не як регулярні бійці на передовій.
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19.10.2024 15:08 Відповісти
Дякуємо.
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19.10.2024 14:46 Відповісти
хоча б вони не повторили "політ" F-16 до України???
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19.10.2024 14:51 Відповісти
Маркіян іде...
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19.10.2024 15:30 Відповісти
Бистріше на Марсі яблоні зацвєтут...
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19.10.2024 17:34 Відповісти
Макроша слово держит, в отличии от всяки физдоболов, типа бидона -

Подготовка украинских пилотов для управления Mirage 2000-5 начнется этим летом, на это «нужно пять-шесть месяцев», сообщил Макрон. Кроме того, Париж займется подготовкой военнослужащих ВСУ численностью до бригады
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2024/6661ffdb9a79478300364a5a
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19.10.2024 21:24 Відповісти
 
 