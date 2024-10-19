Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року, - глава МЗС Франції Барро
Невдовзі Україна отримає від Франціх літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть вже на початку 2025 року.
Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - йдеться у заяві.
Раніше повідомлялося, що 19 жовтня 2024 року міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.
Також Цензор.НЕТ інформував, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.
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Щось нове - тіки за гроші
Військові льотчики в країнах НАТО зазвичай йдуть на пенсію залежно від їхньої країни служби та конкретних умов контракту. Проте середній вік виходу на пенсію військових льотчиків становить приблизно 45-55 років.
Деякі фактори, що впливають на пенсійний вік:
Тип служби (постійний або контрактний);Країна-член НАТО (пенсійні закони різняться);Рівень навантаження та специфіка роботи (військові льотчики піддаються значному фізичному та психічному навантаженню, що може призвести до дострокового виходу на пенсію);Вислуга років (звичайно, льотчики можуть виходити на пенсію після певної кількості років служби, часто 20-25 років).
Крім того, багато льотчиків можуть після військової кар'єри продовжувати працювати в цивільній авіації або на адміністративних посадах в армії.
Участь пенсіонерів-льотчиків із країн НАТО у бойових діях за Україну на передовій має кілька важливих аспектів:
1. **Законодавство країн НАТО**: Більшість країн НАТО мають суворі закони, що регулюють участь громадян у військових конфліктах за межами своєї країни, особливо в конфліктах, де держава офіційно не бере участі. Для пенсіонерів-льотчиків це може означати юридичні обмеження або навіть заборони на участь у бойових діях за інші країни.
2. **Вік та фізична форма**: Багато пенсіонерів-льотчиків можуть бути у віці, коли їхня фізична готовність не відповідає вимогам участі в активних бойових діях на передовій. Військові дії потребують не лише професійних навичок, а й високої фізичної витривалості та оперативності.
3. **Волонтерство**: Однак у деяких випадках пенсіонери-льотчики можуть добровільно долучатися до боротьби, особливо в ролі інструкторів або консультантів, допомагаючи українським військовим на стратегічному або тактичному рівнях, передаючи свій досвід і знання. Деякі також можуть долучитися до спеціальних міжнародних військових формувань або приватних військових компаній, але це відбувається поза рамками державних армій НАТО.
4. **Міжнародна підтримка**: Багато колишніх військових з країн НАТО вже допомагають Україні у вигляді тренерів або фахівців у різних сферах. Наприклад, після виходу на пенсію деякі колишні військові переходять на роботу в приватні компанії або організації, які надають підтримку Україні.
Отже, участь пенсіонерів-льотчиків НАТО у війні за Україну можлива, але здебільшого на добровільній основі і в межах волонтерської допомоги, а не як регулярні бійці на передовій.
Подготовка украинских пилотов для управления Mirage 2000-5 начнется этим летом, на это «нужно пять-шесть месяцев», сообщил Макрон. Кроме того, Париж займется подготовкой военнослужащих ВСУ численностью до бригады
https://www.rbc.ru/politics/06/06/2024/6661ffdb9a79478300364a5a