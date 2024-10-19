Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року, - глава МЗС Франції Барро

Невдовзі Україна отримає від Франціх літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть вже на початку 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року", - йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що 19 жовтня 2024 року міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з офіційним дводенним візитом до Києва.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.