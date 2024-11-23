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Новости Война
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Европа не готова к длительной войне с Россией, - Залужный

Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный считает, что страны Европы не готовы к длительной войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о кратковременных военных действиях, то, скорее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измором". Давайте просто посчитаем. Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеды", еще около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце (ноябрь 2024 года. - Ред.), если мы посчитаем количество "Шахедов" и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трех тысяч. А месяц еще не завершился", - отметил Залужный.

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По его словам, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. "Даже по этому показателю я считаю, что ни Великобритания, ни страны Европы не будут готовы (к возможным военным действиям против России. - Ред.). Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО", - считает посол.

Залужный также отметил, что "в октябре и в сентябре передний край получил примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб". Он подчеркнул, что КАБ имеет вес боевой части 500 килограммов, для сравнения: вес боевой части "Искандера" 480 килограммов.

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"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам "Patriot", чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, видимо, они не готовы (к длительной войне с РФ. - Ред.)", - считает посол.

Залужный добавил, что, кроме военных действий, в стратегии "измора" россияне применяют информационно-психологические операции.

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"Европа находится в теплой среде и не хочет ее сейчас покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", - сказал он.

При этом Залужный отметил, что пока не видит такого противника, у которого хватит ресурсов для ведения широкомасштабных военных действий длительный период.

"Я даже сомневаюсь в том, что Китай сейчас готов вести широкомасштабные действия", - отметил он.

Автор: 

Европа (1841) россия (95402) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+39
Пан посол не згадав лише одну річ: після перших ж залпів ракет Tomagawk в пітьми не стане а ні носіїв КАБів, а ні виробництв "шахедів".
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23.11.2024 20:37
+28
Щось Залужний багато заяв робить останніми днями. До чого б це?
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23.11.2024 20:31
+27
він то звідки знає? і в НАТО воюють авіацією і ракетами, а не танками й окопами. за декілька годин рознесуть пуйлу скворєшнік і все!
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23.11.2024 20:36
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Його думки співзвучні думкам Трампа - європейцям треба більше витрачати на свою безпеку і перестати бути нарешті військовими реципієнтами США.
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23.11.2024 22:02 Ответить
Думки якраз у них різні.
В даному випадку у них зійшлись висновки і побажання лише щодо ВПК і військових реформ європейських членів НАТО.
А щодо війни і миру їхні думки сильно відрізняються.
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24.11.2024 00:46 Ответить
Європу легше знищити. Порівняно невелика територія і велика густота населення. Кожен удар по будь-якому європейському місту спричинятиме велику кількість жертв серед мирного населення. А у росії величезна територія, легше заховати військові об'єкти. росію довго знищувати. Ракет і бомб треба дуже багато. Вихід один - Європа повинна сплачувати данину ×уйлу, якщо хоче існувати
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23.11.2024 22:18 Ответить
найс ти порівняв звісно, та не зауважив що і кацапи у більшості своїй живуть у великих містах європейської частини параші.,
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23.11.2024 22:34 Ответить
Це у параші кремля лише один вихід. А розумна Європа має багато варіантів. Як гуртом посадити на осиновий кіл *****. То-то він не їде до брата Орбана чи до розчуленого Ердогана.
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23.11.2024 22:44 Ответить
Просто у Європи немає своїх "залізних генералів"
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23.11.2024 22:21 Ответить
Якщо по одному (кожна країна Європи лише за себе), то точно не готові. А коли гуртом навалитись ще в Україні, то жаб можна загнати у болота навічно.
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23.11.2024 22:37 Ответить
А кто этому зеленому дебилу сказал,что КАБы сбиваются системами Patriot!!!Самолеты-носители сбиваются,а не бомбы
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23.11.2024 22:47 Ответить
Європа не буде як Україна приречено очікувати коли прилетять ворожі ракети і дрони . У Європи є літаки та кораблі з далекобійними ракетами, є США з Томагавками, вони просто знищать авіацію та флот орків. При всій повазі до Залужного, але навіть "далеким" до військової науки зрозуміло, що "довгої" війни між Європою та ху**м не буде: або хтось швидко дасть "заднюю" або буде взаємний обмін "орєшніками" і швидкий кінець всьому світу .
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23.11.2024 22:49 Ответить
Вы рассматриваете концепцию войны без непосредственного вторжения, что как показала практика, с РФ не прокатывает, и вдобавок экстраполируете нашу войну на войну с западными странами, а это не совсем корректно.

Война начнется с учений на границах Белоруссии.
В одну прекрасную февральскую ночь будут нанесены удары по аэродромам, казармам, ПВО и административным зданиям.

Одновременно орки зайдут со стороны Гродно, Бреста и Калининграда. От Бреста до Варшавы три часа. Их орки преодолеют быстро.

Варшаву даже штурмовать не понадобится, при всем уважении к ясновельможним панам, воевать они не умели и не умеют. Тем более на соцопросах прошлых лет они предпочли капитуляцию сопротивлению.

За эти три часа правительственные здания будут ликвидированы, и законы про мобилизацию будет просто некому принимать.

Какие Томагавки, какие корабли?

Наутро президент Мордора Адам Кадыров вынесет предупреждение Германии, Франции и Великобритании, что стратегические силы приведены в полную боевую готовность, и ввод иностранных войск в Польшу будет считаться актом агрессии против Мордора и повлечет за собой немедленный ядерный ответ.

Вы всерьез считаете что правительства этих стран пойдут на риск, чтобы проверить прилетит им ядерный Орешник, или нет - когда ставка - собственные города и сотни тысяч жизней включая собственные? Ахаха. Тем более как оно летает - они уже видели, и на данный момент эти врывающиеся с небес метеориты им банально нечем останавливать, а падение каждого такого метеорита означает уничтожение города под фундамент.

Этого не будет.

Днем соберется экстренный совет НАТО. РФию атакуют озабоченностями и предательски ударят нотой протеста. Польшу заверят в поддержке, мы с вами до конца, поляки. Станут плакать что оружие нужно им самим, какая-нибудь Словения по-братски передаст им 100% своего оружия в количестве пяти танков. И останутся сидеть на задницах ровно, чтобы не вызывать эскалацию. Виктор ***** Фицо и вовсе скажет что надо решать миром, Варшава русский город, и вообще даешь границу по Одре.

В конце концов первый раз что ли отдавать Польшу под разрыв?

- - -

А на страны подальше РФия нападать не будет. А зачем? Им же можно пихать газик с нефтечкой, а взамен получать железки.
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24.11.2024 05:03 Ответить
якого б кольору пан залужний не одягав костюм, синього, чорного- але через нього чітко проглядається ссучєний зелений пздобол.
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23.11.2024 23:26 Ответить
Так ти на чиїй стороні,Залужний? Підказуєш кацапні,де їм треба покращитись,уже не криючись,через змі? Ай,маладєц!
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23.11.2024 23:31 Ответить
Збивати шахеди, а тим більше КАБи то довбо*бізм. Знищувати треба літаки і заводи з виготовлення тих же шахедів.
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24.11.2024 01:04 Ответить
Допоки до європейців і американців не дійде, що є лише один шанс розчленити рашистську підарасію, давши незалежність бувшим колоніям. Лише за таких умов світ зможе відпочити від всяких загроз.,
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24.11.2024 01:22 Ответить
Ох, добавиться світу геморою
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24.11.2024 01:33 Ответить
Так хоч він щось розумне каже світу, бо з планомана вже сміються і в Україні і на Заході.
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24.11.2024 07:34 Ответить
європа має негайно створити об.єднані збройні сили швидкого реагування під єдиним командуванням поки ще ***** не полізло до прибалтики якщо фіца і орбан будуть проти то у ЄС дуже багато важелів поставити цих прихильників ..рюського міра.. на місце
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24.11.2024 08:02 Ответить
А от відносно Китаю, - це дійсно цікаво!
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24.11.2024 21:12 Ответить
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