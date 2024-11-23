Европа не готова к длительной войне с Россией, - Залужный
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный считает, что страны Европы не готовы к длительной войне с Россией.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о кратковременных военных действиях, то, скорее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измором". Давайте просто посчитаем. Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеды", еще около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце (ноябрь 2024 года. - Ред.), если мы посчитаем количество "Шахедов" и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трех тысяч. А месяц еще не завершился", - отметил Залужный.
По его словам, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. "Даже по этому показателю я считаю, что ни Великобритания, ни страны Европы не будут готовы (к возможным военным действиям против России. - Ред.). Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО", - считает посол.
Залужный также отметил, что "в октябре и в сентябре передний край получил примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб". Он подчеркнул, что КАБ имеет вес боевой части 500 килограммов, для сравнения: вес боевой части "Искандера" 480 килограммов.
"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам "Patriot", чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, видимо, они не готовы (к длительной войне с РФ. - Ред.)", - считает посол.
Залужный добавил, что, кроме военных действий, в стратегии "измора" россияне применяют информационно-психологические операции.
"Европа находится в теплой среде и не хочет ее сейчас покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", - сказал он.
При этом Залужный отметил, что пока не видит такого противника, у которого хватит ресурсов для ведения широкомасштабных военных действий длительный период.
"Я даже сомневаюсь в том, что Китай сейчас готов вести широкомасштабные действия", - отметил он.
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В даному випадку у них зійшлись висновки і побажання лише щодо ВПК і військових реформ європейських членів НАТО.
А щодо війни і миру їхні думки сильно відрізняються.
Война начнется с учений на границах Белоруссии.
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Какие Томагавки, какие корабли?
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Этого не будет.
Днем соберется экстренный совет НАТО. РФию атакуют озабоченностями и предательски ударят нотой протеста. Польшу заверят в поддержке, мы с вами до конца, поляки. Станут плакать что оружие нужно им самим, какая-нибудь Словения по-братски передаст им 100% своего оружия в количестве пяти танков. И останутся сидеть на задницах ровно, чтобы не вызывать эскалацию. Виктор ***** Фицо и вовсе скажет что надо решать миром, Варшава русский город, и вообще даешь границу по Одре.
В конце концов первый раз что ли отдавать Польшу под разрыв?
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А на страны подальше РФия нападать не будет. А зачем? Им же можно пихать газик с нефтечкой, а взамен получать железки.