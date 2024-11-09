Залужный: Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение. Единая стратегия победы – формирование "жизнестойкости" страны

Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника. Основная и, возможно, единственная стратегия победы в будущем - формирование системы "жизнестойкости" страны.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"По приглашению Королевской армии Нидерландов и Бундесвера принял участие в международном семинаре, организованном для обсуждения стратегических оборонных перспектив.

Основные темы - вопросы готовности к вызовам 2030 года и расширение оборонных возможностей НАТО.

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Благодаря опыту Украины в современной войне, очертил логику развития технологий на поле боя, производства и инноваций.

Спасибо генералам и офицерам за обсуждение предложенных мною тенденций.

Самым главным результатом развития технологий очевидно могло бы быть восстановление способности проводить эффективные наступательные операции оперативного и стратегического уровней. Но, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта скорее всего будет направлена на уничтожение стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны.

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Иными словами, технологическая революция, которая уже началась, создает идеальные условия для такого типа войны как война на истощение, а стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника.

Так что этот вывод дает возможность осознать основную и вероятно единственную стратегию победы в будущем - формирование системы "жизнестойкости" страны.

Опыт полученный нашей страной, является бесценным для всех союзников, ведь они помогают понять, какой будет оборона в ближайшем будущем.

Украина благодарна партнерам, которые остаются рядом и способствуют нашей победе и укреплению общей безопасности", - рассказал Залужный.

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