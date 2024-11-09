Залужный: Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение. Единая стратегия победы – формирование "жизнестойкости" страны
Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника. Основная и, возможно, единственная стратегия победы в будущем - формирование системы "жизнестойкости" страны.
Об этом рассказал бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"По приглашению Королевской армии Нидерландов и Бундесвера принял участие в международном семинаре, организованном для обсуждения стратегических оборонных перспектив.
Основные темы - вопросы готовности к вызовам 2030 года и расширение оборонных возможностей НАТО.
Благодаря опыту Украины в современной войне, очертил логику развития технологий на поле боя, производства и инноваций.
Спасибо генералам и офицерам за обсуждение предложенных мною тенденций.
Самым главным результатом развития технологий очевидно могло бы быть восстановление способности проводить эффективные наступательные операции оперативного и стратегического уровней. Но, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта скорее всего будет направлена на уничтожение стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны.
Иными словами, технологическая революция, которая уже началась, создает идеальные условия для такого типа войны как война на истощение, а стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника.
Так что этот вывод дает возможность осознать основную и вероятно единственную стратегию победы в будущем - формирование системы "жизнестойкости" страны.
Опыт полученный нашей страной, является бесценным для всех союзников, ведь они помогают понять, какой будет оборона в ближайшем будущем.
Украина благодарна партнерам, которые остаются рядом и способствуют нашей победе и укреплению общей безопасности", - рассказал Залужный.
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Просто визнай це. 🙂
До Лідора у вас претензій немає?
І Зермаки вже досить давно усунули його від справ в ЗСУ.
Ви вже визначайтесь хто у нас в країні головний винуватець катастрофічного становища на фронтах. І кому дійсно потрібно дорікати.
Ну только подумайте - его травила эта срань Безуглая
На него готовили покушение
И все это делалось по указке Кремля
И все эти люди до сих пор рулят Украиной
На голову не налазит!!!!
Если даже звезда украинского ГУРА - БУДАНОВ
Тоже уже не светится на эфирах
И ,кстати,об операциях ГУР , которые еще недавно происходили
Минимим раз в неделю - тоже не слышно
Меня это настораживает
А питання в тому, що правильні речі він говорить з Лондона, маючи диппаспорт в кишені.
за все, що він зробив для України, йому шана та повага. Але він схилив голову і тихо пішов. Він більше не військовий. Тепер говорить правильні речі голандцям.
І нам, звичайно, про план перемоги найвеличнішого теж говорить «правильні речі
А ще, що обовязково треба будувати укріплення та не називати дрони, що вирішили хід війни, весільними.
А ще не признати на посади своїх родичів та кумів.
яка може бути система життестійкості коли приезжає комбат і каже ви тут новенькі - перекуріть 2-3дні в окопі а там розберемось …з 5-ти 2-200 … один -300 .. двоє вціліли… всі прийшли на кмб 3 серпня…
потрібна зміна менталітету… моя хата з краю- нікуди не ділось…