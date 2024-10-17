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Новости Война
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Выйти из "затяжной" войны почти невозможно, она переходит к позиционной стадии, - Залужный

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Бывший главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что полномасштабная война России против Украины переходит в "позиционную" стадию.

Об этом он заявил в речи в Chatham House 17 октября, цитирует Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

Экс-глава повторил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточного количества оружия, из-за чего Украина не смогла достичь "значительных успехов в победе над Россией" во время контрнаступления.

"Как следствие, мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны представляется... почти невозможным", - считает Залужный.

Бывший главком описал этот этап как "статичные и изнурительные боевые действия", которые позволят России восстановить свой военный потенциал.

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В ноябре 2023 года журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным и колонку генерала, в которой он охарактеризовал состояние войны как "патовую ситуацию".

Ранее издание Politico писало, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против наступления Сил обороны Украины на Курскую область, когда президент Владимир Зеленский впервые об этом заговорил.

Автор: 

Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+23
Це в 23 війна була позиційною. Зараз кацапи дуже непогано набрали темп.
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17.10.2024 16:22
+21
"Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україна не змогла досягти "значних успіхів у перемозі над Росією" під час контрнаступу."

А навіщо тоді Залужний разом із Зеленський проводили той контрнаступ, якщо захід не дав їм достатньо зброї? Навіщо гнали людей на мінні поля з потужними криками "вперед-вперед", сточивши заради пари сіл два армійських корпуси та створивши нестачу особового складу та ***********?

Ось про це "залізний генерал" вирішив скромно промовчати.
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17.10.2024 16:40
+19
От тому Залужного і прибрали.

Ну не корелюється його професійна думка з пустопорожнім булькотінням ОПЗЄ.
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17.10.2024 16:49
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Так треба криком кричати - Європа повинна захищати себе від масковії на нашій территорії. Не дай Боже Україна паде, кремль Європу пройде маршем за 3 дня і захопить в рабство.
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18.10.2024 07:56 Ответить
Ну то значить потрібно збирати ядрену бімбу, може це допоможе західним партнерам прокинутися, та згадати гарантії того ********** меморандуму, коли забрали ЯЗ?
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18.10.2024 10:54 Ответить
Речь Залужного:
https://www.youtube.com/live/_mccJd85LlY
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18.10.2024 11:01 Ответить
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