УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8944 відвідувача онлайн
Новини Війна
19 381 104

Вийти із "затяжної" війни майже неможливо, вона переходить до позиційної стадії, - Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол України у Великобританії Валерій Залужний попередив, що повномасштабна війна Росії проти України переходить до "позиційної" стадії.

Про це він заявив у промові в Chatham House 17 жовтня, цитує Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.

Ексголовком повторив, що ще у 2023 році Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україна не змогла досягти "значних успіхів у перемозі над Росією" під час контрнаступу.

"Як наслідок, ми опинилися у стані затяжної війни. На мою особисту думку, вихід з цієї затяжної війни видається... майже неможливим", - вважає Залужний.

Колишній головком описав цей етап як "статичні та виснажливі бойові дії", які дозволять Росії відновити свій військовий потенціал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку: "Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти"

У листопаді 2023 року журнал The Economist опублікував інтерв'ю із Залужним та колонку генерала, в якій він охарактеризував стан війни як "патову ситуацію".

Раніше видання Politico писало, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був проти наступу Сил оборони України на Курську область, коли президент Володимир Зеленський вперше про це заговорив.

Автор: 

Залужний Валерій (726)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Це в 23 війна була позиційною. Зараз кацапи дуже непогано набрали темп.
показати весь коментар
17.10.2024 16:22 Відповісти
+21
"Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україна не змогла досягти "значних успіхів у перемозі над Росією" під час контрнаступу."

А навіщо тоді Залужний разом із Зеленський проводили той контрнаступ, якщо захід не дав їм достатньо зброї? Навіщо гнали людей на мінні поля з потужними криками "вперед-вперед", сточивши заради пари сіл два армійських корпуси та створивши нестачу особового складу та ***********?

Ось про це "залізний генерал" вирішив скромно промовчати.
показати весь коментар
17.10.2024 16:40 Відповісти
+19
От тому Залужного і прибрали.

Ну не корелюється його професійна думка з пустопорожнім булькотінням ОПЗЄ.
показати весь коментар
17.10.2024 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так треба криком кричати - Європа повинна захищати себе від масковії на нашій территорії. Не дай Боже Україна паде, кремль Європу пройде маршем за 3 дня і захопить в рабство.
показати весь коментар
18.10.2024 07:56 Відповісти
Ну то значить потрібно збирати ядрену бімбу, може це допоможе західним партнерам прокинутися, та згадати гарантії того ********** меморандуму, коли забрали ЯЗ?
показати весь коментар
18.10.2024 10:54 Відповісти
Речь Залужного:
https://www.youtube.com/live/_mccJd85LlY
показати весь коментар
18.10.2024 11:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 