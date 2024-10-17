Вийти із "затяжної" війни майже неможливо, вона переходить до позиційної стадії, - Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол України у Великобританії Валерій Залужний попередив, що повномасштабна війна Росії проти України переходить до "позиційної" стадії.

Про це він заявив у промові в Chatham House 17 жовтня, цитує Kyiv Independent, передає Цензор.НЕТ.

Ексголовком повторив, що ще у 2023 році Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україна не змогла досягти "значних успіхів у перемозі над Росією" під час контрнаступу.

"Як наслідок, ми опинилися у стані затяжної війни. На мою особисту думку, вихід з цієї затяжної війни видається... майже неможливим", - вважає Залужний.

Колишній головком описав цей етап як "статичні та виснажливі бойові дії", які дозволять Росії відновити свій військовий потенціал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку: "Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти"

У листопаді 2023 року журнал The Economist опублікував інтерв'ю із Залужним та колонку генерала, в якій він охарактеризував стан війни як "патову ситуацію".

Раніше видання Politico писало, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був проти наступу Сил оборони України на Курську область, коли президент Володимир Зеленський вперше про це заговорив.