Залужний був проти наступу на Курщину, - Politico
Ексголовнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний був проти наступу Сил оборони України на Курську область, коли президент Володимир Зеленський вперше про це заговорив.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерела.
Двоє високопоставлених військових чиновників розповіли, що заперечення Залужного полягало в тому, що не було другого чіткого кроку в разі успішного прориву кордону РФ.
Він запитав: "Коли ви отримаєте плацдарм, що далі?"
"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчував, що це була гра", - додав співрозмовник.
Проти наступу на Курщину виступав також колишній командир 80 десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, пише видання.
Залужний не відповів на запит Politico про коментар. Також не вдалося зв'язатися із Ішкуловим. Його колега сказав, що той не погодиться на коментар.
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Треба бути повним ідіотом щоб при такій нестачі людей, техніки та БК розтягувати фронт, та ще й наступати.
Ось як все просто.
Але ж мало бути навпаки.
А якщо ще прийняти до уваги, що Україна захопила хіба що десятки засраних сіл і аж цілу Суджу на 5000, а кацапи б'ються за стратегічне місто і захопили вже з десяток таких Судж - то ці смішні намагання видати за те що "б'ємося на рівних" провалюються з тріском.
Крім того, чверть захопленого під Курськом вже втрачена за останній тиждень.
Пропаґанда тут є лише інструментом і звісно, вона буде працювати на Донні. Іншого шансу в них немає. Це остання карта *****, яку він ще не юзав
залужний і порошенко, все знають, але не кажуть.
а, як що, і кажуть, то тільки політіко.
Призначити на керівництво ЗСУ бойових розумних командувачів, квартал95 розстріляти в повному складі. Двірника повара і прибиральницю відпустити.
Він підмахнув Найпісяйшому указ створити т.з. "ставку янелоха". І ставка виписала завдання - йти наступати на місце найсильнішої оборони мордора, де суровікін наклав пірамідки і залив доти щільно бетоном....
Ще й Асашай дали аж 31 танк!! При тому що у мордора їх тоді було тисячі та тотально заміновані полоси.
пс а ще забув, на донбасі, кажуть, бійців катма, але у ******** є цілих 14 (чотирнадцять, карл) бригад, які нудяться без зброї у тилу... гадаю, це вже зняло усі сумніви щодо мети "офензиви"?
Тому що,операція затіялась для тимчасових оплесків,лайків,а не для воєнних перемог.
Якщо наслідком стане здача Донбасу,це тріо(з-е-с) має добровільно подати у відставку,а решта буде видно.
Тепер щось інакше пахне,та і зе сказав вже наперед,що чужа земля йому непотрібна.
Може і таке бути,що хочуть здати касапам,як і азовців з усім наявним зах.озброєнням,в т.ч всі Гімарси,що передав Захід.
Ось,чому командир 80-ї львівської дшб був проти і його зняли.Залужний також вже висловився.
Так Залужний і повинен був пропонувати можливі розвитки подій, і потім з цього вже треба будувати якісь геополітичні рішення. Стаття дуже вирвана з контексту, складно зрозуміти як саме було планування. Страждати під натиском на донеччині теж не дуже варіант. Цікаво що пропонував Залужний замість цього.
Замість них поставили тро,та новостворені з числа тих,кого зеголота наловила по вулицях.
За сприяння Віцепрем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук
Точно під вторгнення ЗЄ-влада підготувала. Цими автобусами кацапи і заїіхали з Криму.
За сприяння Віцепрем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук
А Залужний, поки ЗЄ розміновував для росіян проходи, був зайнятий ось цим:
BBC: Залужний приховував від Зеленського військові приготування до великої війни з Росією.
Навіть питати не буду, чому на твою думку Залужний приховував від колаборанта та зрадника Зеленського приготування до вторгнення РФ.
Из Лондона.
Телеграфом.
Залужний зараз - посол України у Великобританії. Цивільна людина з власними думками, які не мають жодного впливу або відношення до ЗСУ.