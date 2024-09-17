Залужний був проти наступу на Курщину, - Politico

Ексголовнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний був проти наступу Сил оборони України на Курську область, коли президент Володимир Зеленський вперше про це заговорив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерела.

Двоє високопоставлених військових чиновників розповіли, що заперечення Залужного полягало в тому, що не було другого чіткого кроку в разі успішного прориву кордону РФ.

Він запитав: "Коли ви отримаєте плацдарм, що далі?"

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"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він відчував, що це була гра", - додав співрозмовник.

Проти наступу на Курщину виступав також колишній командир 80 десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов, пише видання.

Залужний не відповів на запит Politico про коментар. Також не вдалося зв'язатися із Ішкуловим. Його колега сказав, що той не погодиться на коментар.

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