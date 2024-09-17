Залужный был против наступления на Курщину, - Politico

Экс-главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против наступления Сил обороны Украины на Курскую область, когда президент Владимир Зеленский впервые об этом заговорил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Двое высокопоставленных военных чиновников рассказали, что возражение Залужного заключалось в том, что не было второго четкого шага в случае успешного прорыва границы РФ.

Он спросил: "Когда вы получите плацдарм, что дальше?".

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"Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была игра", - добавил собеседник.

Против наступления на Курщину выступал также бывший командир 80 десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание.

Залужный не ответил на запрос Politico о комментарии. Также не удалось связаться с Ишкуловым. Его коллега сказал, что тот не согласится на комментарий.

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