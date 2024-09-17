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Новости Война
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Залужный был против наступления на Курщину, - Politico

Залужний був проти операції ЗСУ на Курщині

Экс-главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против наступления Сил обороны Украины на Курскую область, когда президент Владимир Зеленский впервые об этом заговорил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Двое высокопоставленных военных чиновников рассказали, что возражение Залужного заключалось в том, что не было второго четкого шага в случае успешного прорыва границы РФ.

Он спросил: "Когда вы получите плацдарм, что дальше?".

Также читайте: Офис Президента возмутил пост Залужного с благодарностью волонтерскому фонду, связанному с Порошенко, - экс-советница

"Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была игра", - добавил собеседник.

Против наступления на Курщину выступал также бывший командир 80 десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание.

Залужный не ответил на запрос Politico о комментарии. Также не удалось связаться с Ишкуловым. Его коллега сказал, что тот не согласится на комментарий.

Также читайте: Захват власти Зеленским плохо для Украины, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Залужный Валерий (657) Курск (1097)


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Топ комментарии
+24
У політичному сенсі ..це можливо виграш..
Але цілком ,реальне питання--що далі?
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17.09.2024 16:12
+16
Про наступ на курщину ніхто не знав, але знали всі...
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17.09.2024 16:10
+16
Звідки то політико все знає. Іпсошники хрєнові...
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17.09.2024 16:11
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Страница 2 из 2
І він туди ж. Які ж ви коллишні всі розумні. Ваш би розум та тоді, коли він потрібний був, а не потім.
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17.09.2024 16:22 Ответить
Розум Залужного звільнив Київщину, Харківщину, Херсонщину, які здав на початку вторгнення ЗЄ.
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17.09.2024 21:21 Ответить
Всі приомні люди були проти цього, лише тупі макаки перші дні скакали як скажені від радощів.

Треба бути повним ідіотом щоб при такій нестачі людей, техніки та БК розтягувати фронт, та ще й наступати.
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17.09.2024 16:22 Ответить
Що скажете про наступ русні на Харків через Вовчанськ, де вони навіть до берега річки не дійшли?
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17.09.2024 16:25 Ответить
Скажу що це не Україна на них успішно наступала, коли вони цей фронт відкрили, а навпаки.
Ось як все просто.
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17.09.2024 16:31 Ответить
Далеко просунулись за чотири місяці?
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17.09.2024 16:36 Ответить
Україна далеко просунулась із своїм наступом?
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17.09.2024 16:41 Ответить
Більше, ніж свєрхдєржава на півночі Харківської.
Але ж мало бути навпаки.
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17.09.2024 16:42 Ответить
Та не набагато більше, масштаби однакові. А якщо скласти ще й Донбаський фронт, то в рази.
А якщо ще прийняти до уваги, що Україна захопила хіба що десятки засраних сіл і аж цілу Суджу на 5000, а кацапи б'ються за стратегічне місто і захопили вже з десяток таких Судж - то ці смішні намагання видати за те що "б'ємося на рівних" провалюються з тріском.

Крім того, чверть захопленого під Курськом вже втрачена за останній тиждень.
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17.09.2024 16:50 Ответить
Ну а тепер уявіть, скільки б вони на Донбасі наворотили, якби те, що зараз вже тиждень(!) намагається вибити ЗСУ з курщини, відправити під Покровськ.
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17.09.2024 16:52 Ответить
Частину вони вже відправили. Принаймні, добровольців (найманців) і частково - реґулярну армію.
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17.09.2024 16:55 Ответить
Виправдати можна що завгодно. Поговоримо через декілька місяців.
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17.09.2024 16:58 Ответить
Сподіваєтесь, що до того часу прийде Трамп і росія переможе?
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17.09.2024 17:05 Ответить
Ти обісрешся із своїм Курськом.
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17.09.2024 17:12 Ответить
Курськ - хєрня, Київ коли?
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17.09.2024 17:14 Ответить
Та приблизно тоді ж, коли і Крим, так шо не сци.
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17.09.2024 17:22 Ответить
А що, Крим вже ЗСУ звільнили, русня готує контрнаступ?
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17.09.2024 17:24 Ответить
Ти ще й не дуже розумний...
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17.09.2024 17:25 Ответить
А розумні - це ті, хто за "заморозку" по Стамбулу?
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17.09.2024 17:26 Ответить
Розумні - це ті, хто сидить роками на цензорі, #воюватибудутьвсі, але сам ніколи воювати не піде.
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17.09.2024 17:35 Ответить
То тоді я - розумний.
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17.09.2024 17:36 Ответить
Звісно, але морально мерзота.
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17.09.2024 17:39 Ответить
У порівнянні з тими, хто на фронт пішов - так.
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17.09.2024 17:41 Ответить
Чуваче, насправді ситуація однакова, як на мене. Різниця тільки в тому, що Курська операція вже показала, що всі погрози Раші - блєф. В іншому ж жодна зі сторін не хоче поступатися: наші хочуть виманити сили ворога з Донеччини, урки хочуть взяти знов Слов'янськ і Краматорськ, як 10 років тому.Але вічно так тривати не буде і у мокшан здадуть нерви.
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17.09.2024 16:53 Ответить
Дай Бг..Але обісрати Генерала вони незабувають..бояться навідь у засланні й проплачують статті проти нього...Шо далі буде дійсно ніхто незнае..
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18.09.2024 01:17 Ответить
Не все вимірюється територіями.
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17.09.2024 17:15 Ответить
Але точно не по пропагандистським ефектам вимірюється.
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17.09.2024 17:23 Ответить
Можливо будете здивовані, але ще й як вимірюється. Багато хто досі недооцінює вплив пропаганди, і ця помилка може стати фатальною.
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17.09.2024 17:26 Ответить
Как там Киев за три дня? Если бы пропаганда что-то решала, то Россия была бы сверхдержавой.
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17.09.2024 17:31 Ответить
От ви нам і розкажіть, як там "Кієв за трі дня". Мабуть знаєте.
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17.09.2024 18:35 Ответить
Bruh… Яка нахер пропаґанда? Путін далеко від перемоги. Так, як ніколи ще не був. Його єдиний шанс перехопити панування у війні це Трамп. Все.
Пропаґанда тут є лише інструментом і звісно, вона буде працювати на Донні. Іншого шансу в них немає. Це остання карта *****, яку він ще не юзав
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17.09.2024 17:34 Ответить
А до чого тут ваше ху#ло і Трамп? Мова йшла про спробу порівняння територій, захоплених кацапами і територію, здобуту ЗСУ в Курській області. Про те, що важливий не розмір землі, відірваної під кацапетівки, а сам факт того що у кацапів цю територію відібрали. А також мова йшла про вплив пропаганди. Хочеться комусь чи ні, але це пропаганда, направлена на висвітлення перемог ЗСУ, і вона працює.
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17.09.2024 18:45 Ответить
знову залужний?
залужний і порошенко, все знають, але не кажуть.
а, як що, і кажуть, то тільки політіко.
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17.09.2024 16:23 Ответить
От якраз Politico
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17.09.2024 16:41 Ответить
Zaluzhny bil prav. na tot moment ņebilo ņi raket ņi dronov ņi dozvila strilati po balotam....
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17.09.2024 16:25 Ответить
Politico вже писала, що цей наступ був потрібен для підняття рейтингу, в першу чергу.
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17.09.2024 16:26 Ответить
Залужний не політик, а військовий. Курськ - це зміна світової геополітики, а не просто військова операція.
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17.09.2024 16:26 Ответить
Поки що не відбулась. Червоні лінії росії досі червоні та на своїх місцях.
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17.09.2024 16:51 Ответить
Та відбулась...пахана клацнули по носу, а пахан у відповідь - ее...бее...мее...
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17.09.2024 17:42 Ответить
Реакції дією немає: так і не дозволили русню західними ракетами на її території молотити.
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17.09.2024 17:43 Ответить
Теж якось дивно - західними танками можна, а західними ракетами не можна...може нам щось не кажуть?...
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17.09.2024 17:46 Ответить
Нам багато чого не кажуть, і правильно роблять.
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17.09.2024 17:47 Ответить
Та вже стільки правильного наробили...
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17.09.2024 18:09 Ответить
Ну так, ми тут на Цензорі всі такі розумні, точно знаємо, як треба. Тільки не слухає ніхто, від того й біди.
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17.09.2024 18:10 Ответить
Звичайно знаємо...у 2010 треба було за Ющенка голосувати, а в 2019 - за Порошенка...
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17.09.2024 18:15 Ответить
Перше що потрібно зробити - звільнити цих двох "стратегів" - Гетьмана Бонапарта Боневтіка та Сирського. Вивести організовано війська на наш кордон, закріпитись.
Призначити на керівництво ЗСУ бойових розумних командувачів, квартал95 розстріляти в повному складі. Двірника повара і прибиральницю відпустити.
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17.09.2024 16:30 Ответить
Схоже на план Перемоги.
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17.09.2024 17:27 Ответить
Коментарі будуть після війни!
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17.09.2024 16:32 Ответить
Якщо людина відмовляється від коментарів інформації про якусь подію у котрій ніби вона брала участь то це може означати БУДЬ ЩО як підтвердження так і заперечення, а коментар як недоречний як з військової так і з політичної точки зору. Тож навіть не буду щось сам коментувати стосовно цієї інформації від Politico котра дуже ймовірно може бути фейком заради хайпу та розголосу!!!
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17.09.2024 16:39 Ответить
Черговий вкид від Politiko..
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17.09.2024 16:42 Ответить
А чому ви в це не вірите? Залужний ішов на ризики, та не вдавався до авантюр. Харківсько-Херсонська операція була винятком, бо тоді Отаман з командою знайшли слабке місце у обороні противника. Але це все; такі ризики не в його стилі, по-моєму
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17.09.2024 16:47 Ответить
Та байдуже, що зараз думає Залужний. От коли він командував ЗСУ - він був для мене Богом, від якого, на мою думку, залежало наше життя та існування України.
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17.09.2024 16:48 Ответить
Та ми вже всі все зрозуміли. Все що хороше - це Сирський і зе, все що погане - це Залужний. Да.
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17.09.2024 16:53 Ответить
Мне вот интересно, натовские генералы пустят к себе в штаб Джима Керри лил Эдди Мерфи, позволят им вмешиваться в свои дела и вносить изменения в ход военных действий? Так почему они бездействуют, когда квартальный самодур это делает?!
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17.09.2024 16:54 Ответить
За що і був хутко звільнений!
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17.09.2024 16:55 Ответить
Краще напишіть про контрнаступ весна 2023. Які втрати і які результати? К
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17.09.2024 16:56 Ответить
Краще написати про того, хто його анонсував півроку, а потім заставляв ЗСУ його починати, хоч ті і не мали необхідних сил.
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17.09.2024 17:07 Ответить
Всю куйню наробив Завхоз!!!
Він підмахнув Найпісяйшому указ створити т.з. "ставку янелоха". І ставка виписала завдання - йти наступати на місце найсильнішої оборони мордора, де суровікін наклав пірамідки і залив доти щільно бетоном....
Ще й Асашай дали аж 31 танк!! При тому що у мордора їх тоді було тисячі та тотально заміновані полоси.
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17.09.2024 17:48 Ответить
Та забудьте Залужного! То як з наливайченком, такий патрійот, а як виявилося, був 2 рази в зоні АТО і виробиві став атошником!
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17.09.2024 16:56 Ответить
Скид лайна і жваве обговорення потужного нічого
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17.09.2024 17:04 Ответить
Цей наступ мав бути влітку 23-го. Замість бодання під Роботиним 12 бригад легко взяли б і Бєлгород і Курськ...
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17.09.2024 17:07 Ответить
Та тааак...це навіть найпростішій логіці відповідає, але... Чому Політіко написало саме це ? Не маю відповіді.
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17.09.2024 18:33 Ответить
казав й кажу: єдина мета "офензиви" - показати зеленого ******** на бидломаратоні, який командним "пєрстом" направляє полки у наступ, аплодисменти, "все йде за нашим планом", іще аплодисменти, іще... ну, зашібісь!! а скільки там втратили території на нашому (!!) донбасі? та х..й з ним, головне, що тут зашібісь!!
пс а ще забув, на донбасі, кажуть, бійців катма, але у ******** є цілих 14 (чотирнадцять, карл) бригад, які нудяться без зброї у тилу... гадаю, це вже зняло усі сумніви щодо мети "офензиви"?
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17.09.2024 17:14 Ответить
За це і звільнили, за те що не слухався зелю.
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17.09.2024 17:26 Ответить
такое ощущение что Politico постоянно присутствует в ОП и на Банковой. Или же какой то "эффективный менеджер" постоянно сливает инсайды прессе... И "почему мы не в НАТО" ?...
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17.09.2024 17:57 Ответить
Посол в Лондоне против Курской операции ВСУ? Или ... будущий кандидат в президенты?
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17.09.2024 17:58 Ответить
А я вважаю що наступ на курщину то дурня і марна трата ресурсів, матеріальних і людських
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17.09.2024 18:01 Ответить
Кращі командири висловились проти курської операції.
Тому що,операція затіялась для тимчасових оплесків,лайків,а не для воєнних перемог.
Якщо наслідком стане здача Донбасу,це тріо(з-е-с) має добровільно подати у відставку,а решта буде видно.
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17.09.2024 18:23 Ответить
Зробили б розвідку боєм, пройшлись по тилах орди, наробили шороху набрали обмінного матеріалу та й додому.
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17.09.2024 18:58 Ответить
Так зробили рос.добробати і правильно.
Тепер щось інакше пахне,та і зе сказав вже наперед,що чужа земля йому непотрібна.
Може і таке бути,що хочуть здати касапам,як і азовців з усім наявним зах.озброєнням,в т.ч всі Гімарси,що передав Захід.
Ось,чому командир 80-ї львівської дшб був проти і його зняли.Залужний також вже висловився.
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17.09.2024 19:17 Ответить
наступний крок гоовнокомандування - зняти тих командирів, яким щось не сподобалось
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18.09.2024 00:10 Ответить
>Когда вы получите плацдарм, что дальше?

Так Залужний і повинен був пропонувати можливі розвитки подій, і потім з цього вже треба будувати якісь геополітичні рішення. Стаття дуже вирвана з контексту, складно зрозуміти як саме було планування. Страждати під натиском на донеччині теж не дуже варіант. Цікаво що пропонував Залужний замість цього.
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17.09.2024 18:30 Ответить
Навіщо тоді скаржитися на кратну перевагу орків у живій силі на Донеччині, якщо посилаєш резерви на штурм нових територій. Де логіка.
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17.09.2024 18:43 Ответить
Це не резерви послав на штурм нових територій.а кращі (за даними Форбс)боєздатні бригади з передових позицій,в т.ч. дві артилерійські з усіма наявними Гімарсами.
Замість них поставили тро,та новостворені з числа тих,кого зеголота наловила по вулицях.
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17.09.2024 19:30 Ответить
Ми ще не розібралися, хто розмінував Чонгар, а зєшобла вже собі лаври приміряє.
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17.09.2024 19:06 Ответить
Відтак, з 14 лютого 2022 року на КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар» забезпечено функціонування спеціального маршруту, який функціонуватиме щоденно.
За сприяння Віцепрем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук

Точно під вторгнення ЗЄ-влада підготувала. Цими автобусами кацапи і заїіхали з Криму.
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17.09.2024 21:25 Ответить
Для тупих та незрячих.

За сприяння Віцепрем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук
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17.09.2024 21:55 Ответить
Це ти довбойоб.

А Залужний, поки ЗЄ розміновував для росіян проходи, був зайнятий ось цим:
BBC: Залужний приховував від Зеленського військові приготування до великої війни з Росією.

Навіть питати не буду, чому на твою думку Залужний приховував від колаборанта та зрадника Зеленського приготування до вторгнення РФ.
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17.09.2024 22:20 Ответить
які наХХрін лаври? за повільну здачу територій та країни в цілому? дискредитацію України та її війська і народу? за це в не такі вже далекі часи просто голову відрубували з ганьбою при всьому народі!
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18.09.2024 00:09 Ответить
Яка, курщина, якщо зайти в белгордщину і 2 крилами піти на ростовщину і курщину, але сказали: подождите дайте подумать над ходом, а потом: не-не. Через 2.5 роки дозвольте зайти в курщину.
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17.09.2024 19:54 Ответить
Залужный.
Из Лондона.
Телеграфом.
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17.09.2024 20:30 Ответить
Zacytoj vojni nevygryvajet,nado bylo kontroatokavat ,vybrano Kursk gde kak okazalos zacyta byla slabaja,mnogo plenix dlia razmena.Razrusenyje idiot uze na kacapskoj teritoriji(uze spornoj teritoriji nado referendum provesti stob nebylo spornoj)Eto na mnogo luce cem bylo Zaporozkoj kontraataki.
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17.09.2024 20:33 Ответить
Залужного звільнено з лав ЗСУ. Він вже немає ніякого відношення до ЗСУ, наступів, операцій, тощо. Так само, він не бере участь в обговоренні рішень, оскільки разом зі звільненням з посади (яке Залужним не оскаржувалося), бувшого Головкома позбавили доступу до держ таємниці відповідного рівня.
Залужний зараз - посол України у Великобританії. Цивільна людина з власними думками, які не мають жодного впливу або відношення до ЗСУ.
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17.09.2024 21:27 Ответить
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17.09.2024 22:48 Ответить
А, що корисного зробив ішак рахуючись президентом? Від цього мудака лише одна шкода.
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17.09.2024 23:58 Ответить
і що? що це дало східному чи південому фронтам? кругом здаємо території, Харків не захистили, Вугледар під ударом на грані окупації, зато велику кількість техніки та живої сили вивели нафіг у вороже лігво - дуже вже ******* дешевим піаром, якщо не сказати смердить. особливо з огляду на втрати цей піар дається дорого.
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18.09.2024 00:01 Ответить
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