Залужний: Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження. Єдина стратегія перемоги - формування "життєстійкості" країни

Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника. Основна та, можливо, єдина стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" країни.

Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення Королівської армії Нідерландів та Бундесверу прийняв участь у міжнародному семінарі, організованому для обговорення стратегічних оборонних перспектив.

Основні теми - питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО.

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Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій.

Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій.

Найголовнішим результатом розвитку технологій очевидно могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріш за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни.

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Іншими словами, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження, а стратегія досягнення політичноі цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.

Отже цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому - формуванню системи "життєстійкості" країни.

Досвід здобутий нашою країною, є безцінними для всіх союзників, адже вони допомагають зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому.

Україна вдячна партнерам, які залишаються поряд та сприяють нашій перемозі і зміцненню спільної безпеки", - розповів Залужний.

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