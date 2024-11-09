Залужний: Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження. Єдина стратегія перемоги - формування "життєстійкості" країни
Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника. Основна та, можливо, єдина стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" країни.
Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"На запрошення Королівської армії Нідерландів та Бундесверу прийняв участь у міжнародному семінарі, організованому для обговорення стратегічних оборонних перспектив.
Основні теми - питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО.
Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій.
Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій.
Найголовнішим результатом розвитку технологій очевидно могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріш за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни.
Іншими словами, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження, а стратегія досягнення політичноі цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.
Отже цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому - формуванню системи "життєстійкості" країни.
Досвід здобутий нашою країною, є безцінними для всіх союзників, адже вони допомагають зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому.
Україна вдячна партнерам, які залишаються поряд та сприяють нашій перемозі і зміцненню спільної безпеки", - розповів Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
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До Лідора у вас претензій немає?
І Зермаки вже досить давно усунули його від справ в ЗСУ.
Ви вже визначайтесь хто у нас в країні головний винуватець катастрофічного становища на фронтах. І кому дійсно потрібно дорікати.
Ну только подумайте - его травила эта срань Безуглая
На него готовили покушение
И все это делалось по указке Кремля
И все эти люди до сих пор рулят Украиной
На голову не налазит!!!!
Если даже звезда украинского ГУРА - БУДАНОВ
Тоже уже не светится на эфирах
И ,кстати,об операциях ГУР , которые еще недавно происходили
Минимим раз в неделю - тоже не слышно
Меня это настораживает
А питання в тому, що правильні речі він говорить з Лондона, маючи диппаспорт в кишені.
за все, що він зробив для України, йому шана та повага. Але він схилив голову і тихо пішов. Він більше не військовий. Тепер говорить правильні речі голандцям.
І нам, звичайно, про план перемоги найвеличнішого теж говорить «правильні речі
А ще, що обовязково треба будувати укріплення та не називати дрони, що вирішили хід війни, весільними.
А ще не признати на посади своїх родичів та кумів.
яка може бути система життестійкості коли приезжає комбат і каже ви тут новенькі - перекуріть 2-3дні в окопі а там розберемось …з 5-ти 2-200 … один -300 .. двоє вціліли… всі прийшли на кмб 3 серпня…
потрібна зміна менталітету… моя хата з краю- нікуди не ділось…