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Новини Війна
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Залужний: Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження. Єдина стратегія перемоги - формування "життєстійкості" країни

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний

Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника. Основна та, можливо, єдина стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" країни.

Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення Королівської армії Нідерландів та Бундесверу прийняв участь у міжнародному семінарі, організованому для обговорення стратегічних оборонних перспектив.

Основні теми - питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО.

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Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій.

Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій.

Найголовнішим результатом розвитку технологій очевидно могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріш за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни.

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Іншими словами, технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження, а стратегія досягнення політичноі цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.

Отже цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому - формуванню системи "життєстійкості" країни.

Досвід здобутий нашою країною, є безцінними для всіх союзників, адже вони допомагають зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому.

Україна вдячна партнерам, які залишаються поряд та сприяють нашій перемозі і зміцненню спільної безпеки", - розповів Залужний.

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Валерій Залужний про стратегію сучасної війни

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+24
Цю людину звільнив з лав ЗСУ верховний Лідор.
До Лідора у вас претензій немає?
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09.11.2024 18:45
+18
Бог мой, ну как же это армия не защитила Залужного!!!
Ну только подумайте - его травила эта срань Безуглая
На него готовили покушение
И все это делалось по указке Кремля
И все эти люди до сих пор рулят Украиной
На голову не налазит!!!!
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09.11.2024 18:37
+17
******** та ЗЕлені шавки, нужбо, починайте плювати ротом ЗЕлене гівно у Генерала, Українця та Людину.
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09.11.2024 18:36
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Штааа??
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09.11.2024 18:35 Відповісти
а ще цікаво, чому він не розкрив тему, що саме формує "стійкість країни", що за його словами - єдина стратегія?
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09.11.2024 18:40 Відповісти
Розкрийте ви.
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09.11.2024 18:46 Відповісти
може я 50 років працював на державній службі, отримував гроші, посади, звання? може це я кидаюся фразами про "стійкості" не пояснюючи звідки їх взяти, ті "стійкості"
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09.11.2024 18:54 Відповісти
А ХТО це працював 50 років на державній службі?
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09.11.2024 19:00 Відповісти
так він працював і продовжує працювати на державній службі. а що не так?
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09.11.2024 20:22 Відповісти
50 років працював?
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09.11.2024 20:59 Відповісти
Чувак, ти несеш таку пургу.......
Просто визнай це. 🙂
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09.11.2024 19:03 Відповісти
шта?
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09.11.2024 18:36 Відповісти
******** та ЗЕлені шавки, нужбо, починайте плювати ротом ЗЕлене гівно у Генерала, Українця та Людину.
показати весь коментар
09.11.2024 18:36 Відповісти
Цю людину звільнив з лав ЗСУ верховний Лідор.
До Лідора у вас претензій немає?
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09.11.2024 18:45 Відповісти
Все так! Але, якщо бути чесним,то і його,і весь найкращий генералітет було звільнено завдяки тим *********,які привели зелених зрадників до влади! І які першими стали на лижі і тепер з-за кордону волають,що ЗСУ погано воює! І в тему, рятівник миколаївщини генерал Марченко сьогодні подав у відставку! По традиційній формулі для зелених-ВЛК!
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09.11.2024 19:08 Відповісти
Марченко виклав своє фото з лікарні. Напевно, в нього дійсно проблеми із здоров'ям. Можливо з тиском, або з серцем.
І Зермаки вже досить давно усунули його від справ в ЗСУ.
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09.11.2024 19:12 Відповісти
Зермакам заважають генерали для яких важлива Україна, а не служіння ОПі.
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09.11.2024 19:13 Відповісти
Залужного головнокомандувачем призначив Зеленський
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09.11.2024 20:24 Відповісти
Его уволила власть. Чего ты от него хочешь?
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09.11.2024 18:46 Відповісти
то він - "жертва системи"?
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09.11.2024 18:56 Відповісти
Считай как знаешь. Но требовать от чела то чего он не может сделать это нелепо. Меня вообще бесит манера украинцев требовать от тех кто не ответственен и игнорировать тех кто прямо отвечает за свои обязанности. Это не имеет смысла.
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09.11.2024 18:57 Відповісти
Какой батальон, что ты несешь?
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09.11.2024 19:01 Відповісти
В нас є добровольчі батальйони поза структурою ЗСУ?
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09.11.2024 19:01 Відповісти
ЗЕлені гівно у роті ще залишилось? Як шо так то плюнь ще.
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09.11.2024 19:02 Відповісти
Так уволіла, що аж на державній службі залишила і не в богом забутій дірі на Африканському континенті.
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09.11.2024 19:02 Відповісти
Его Англия сама хотела. Залужного изначально лоббировала Англия чтобы сделать нашим главкомом. Когда Зеленский его уволил - они попросили сделать его послом в Британии.
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09.11.2024 19:06 Відповісти
Можу лише подякувати Англії і в першу чергу Борісу Джонсону. Ми йому повинні пам"ятник поставити.
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09.11.2024 19:48 Відповісти
Відправити в африканську діру успішного генерала, якого поважають в світі, запрошують читати лекції в Британії, це означає не стидаючись визнати, що преЗЕдент і за сумісництвом верховний головнокомандувач Зеленський є відкритим ворогом України.
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09.11.2024 19:08 Відповісти
А зняти з посади командувача за успіхи у відбитті агресії, що означає? Може то не його заслуга і більшості це так і є на моє переконання. Головна заслуга Залужного на мою думку, що не заважав і не відсторонював успішних комбригів і комбатів, а допомагав, тому ми мали успіхи.
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09.11.2024 19:46 Відповісти
Не заважати, коле це потрібно, також потрібно вміти.
Ви вже визначайтесь хто у нас в країні головний винуватець катастрофічного становища на фронтах. І кому дійсно потрібно дорікати.
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09.11.2024 20:00 Відповісти
Я давно визначився і вам раджу зрозуміти - не має головного винуватця, є ціла когорта винуватців, які не виконали і не виконують свої посадові і конституційні обов'язки під час російської агресії починаючи з 2014-го року. Недбалість або жопорукість на державних посадах аж ніяк не може бути пом'якшуючою обставиною навіть в мирний час, як не можна виправдати п'яного водія, що не знав про заборону сідати нетверезим за кермо або тверезого, який не дивився на дорогу, а іноді поглядував, і збив людину. Відношусь з усією повагою до Залужного, але хотів би почути, що він зробив для недопущення розмінування Чонгару. Подав рапорт президенту? Офіційно звернувся до ВР? Чи може виступив у ЗМІ з роз'ясненням, що це диверсія проти оборони?
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10.11.2024 00:00 Відповісти
Багатьом приємним та дружнім демократичним країнам дуже-дуже бажано, аби ця прекрасна система працювала до останнього українця.
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09.11.2024 18:36 Відповісти
Бог мой, ну как же это армия не защитила Залужного!!!
Ну только подумайте - его травила эта срань Безуглая
На него готовили покушение
И все это делалось по указке Кремля
И все эти люди до сих пор рулят Украиной
На голову не налазит!!!!
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09.11.2024 18:37 Відповісти
і зробити нічого не можна...
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09.11.2024 18:45 Відповісти
Что говорить про Залужного
Если даже звезда украинского ГУРА - БУДАНОВ
Тоже уже не светится на эфирах
И ,кстати,об операциях ГУР , которые еще недавно происходили
Минимим раз в неделю - тоже не слышно
Меня это настораживает
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09.11.2024 18:50 Відповісти
А хто оту ''життєстійкість'' буде формувати, зелені? Ніі сину, це фантастика.
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09.11.2024 18:38 Відповісти
такі да...але...внутрішній ворог, ті самі "українські гниди" всіма силами знищують і нівелюють технологічний аспект протистояння
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09.11.2024 18:38 Відповісти
Он полностью прав. Все проблемы в том что у нас неэффективная власть, которая все просрала и теперь украинцы бьются в истерики.
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09.11.2024 18:45 Відповісти
просрала или продала... вот вопрос..Они ********* и, если не будет Украинского государства, кто с них спросит? Путлер? ******...У жулья вся надежда на поражение Украины
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09.11.2024 18:48 Відповісти
І що з того, що він правий? Він один такий? У нас мало людей говорять правильні речі?
А питання в тому, що правильні речі він говорить з Лондона, маючи диппаспорт в кишені.
за все, що він зробив для України, йому шана та повага. Але він схилив голову і тихо пішов. Він більше не військовий. Тепер говорить правильні речі голандцям.
І нам, звичайно, про план перемоги найвеличнішого теж говорить «правильні речі
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09.11.2024 19:50 Відповісти
Я согласен с тобой.
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09.11.2024 19:54 Відповісти
Залужний закінчився коли взяв Зірку Героя з рук величайшого та найпотужнішого, обіймався з ним та погодився їхати до Лондона. А зараз нам бріти навіть ракети не дають... Може вже досить шукати для себе та країни рятівника та месію? Він черговий бюрократ з дип.паспортом...
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09.11.2024 20:56 Відповісти
Досвід безцінний для заходу,тільки трохи по іншому, як не треба поводити себе, під час війни в різних рівнях управління, йти в наступ на мінні поля без засобів розмінування, без авіації без переваги в артилерії на найбільш захищеному напрямку.

А ще, що обовязково треба будувати укріплення та не називати дрони, що вирішили хід війни, весільними.

А ще не признати на посади своїх родичів та кумів.
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09.11.2024 18:47 Відповісти
Якби поряд з ЗАЛУЖНИМ були б надійні,чесні та порядні генерали (офіцери взагалі) - вони б знайшли спосіб захистити свого Головнокомандуючого від продажних політиканів з ОП. Крапка.
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09.11.2024 18:51 Відповісти
Там 3 роки йшла селекція.
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09.11.2024 19:29 Відповісти
Генерал говорив про життєстійкість для країни, лідери якої це розуміють. У нас поки що таких нема, але є надія, що зміни прийдуть і все піде на кращ
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09.11.2024 18:53 Відповісти
Отже цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому - формуванню системи "життєстійкості" країни. - це як…? перемогти технологічно русню іран китай та індію..?
яка може бути система життестійкості коли приезжає комбат і каже ви тут новенькі - перекуріть 2-3дні в окопі а там розберемось …з 5-ти 2-200 … один -300 .. двоє вціліли… всі прийшли на кмб 3 серпня…

потрібна зміна менталітету… моя хата з краю- нікуди не ділось…
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09.11.2024 19:07 Відповісти
Говорящі голови акурат кажуть про "зміну менталітету": "Треба набрати ще 500 тис. хлопців в окопи." До яких приїде той же комбат...
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09.11.2024 19:44 Відповісти
Кремль послухав Залужного і зробив висновки в свій час і по трохи розробляє і дрони і КАБИ а в нас ні куя навпаки висновок був звільнити Залужного
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09.11.2024 19:10 Відповісти
Нажаль у нового ГШ інші пріорітети схоже.
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09.11.2024 19:20 Відповісти
життя солдат важливіше
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09.11.2024 19:30 Відповісти
Залужний звільнив Херсон і Харківську обл , а сирник здає території
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09.11.2024 19:27 Відповісти
How multi-talented can one man be! An invincible military commander, a prominent legal scholar, an astute diplomat, a prolific writer. From one victory to another. Not even Julius Caesar comes close.
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09.11.2024 21:03 Відповісти
краще замість триндежа зайнявся б своїми обовязками, а не рожу свою вигулювать по лондонах. Як він приїхав, нам 0 ракет шторм шедоу нам британія поставила. Він хоч щось може корисне зробити на своїй посаді?
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10.11.2024 00:38 Відповісти
Хорошо воевать на виснаження попивая коньяк в Лондоне
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10.11.2024 05:06 Відповісти
 
 