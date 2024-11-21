В 2024 году началась Третья мировая война. Перед Украиной уже стоит не только РФ, – Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что нынешние боевые действия в Украине можно считать началом Третьей мировой войны, поскольку наша страна воюет не только с Россией, но и с автократическими союзниками Кремля.

Об этом он сказал во время выступления на церемонии награждения УП-100, передает Цензор.НЕТ.

Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи", - сказал Залужный.

Экс-глава ВСУ подчеркнул, что в Украине "совершенно открыто, ничего не стесняясь" гражданских убивают иранские "шахеды", летят ракеты северокорейского производства, подрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали.

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По мнению Залужного, эти факторы дают основание говорить, что мировая война началась и "мир должен готовиться к этому".

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов.

Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - резюмировал он.

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