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Новости Война
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В 2024 году началась Третья мировая война. Перед Украиной уже стоит не только РФ, – Залужный

Залужний вважає, що у 2024 році вже розпочалася Третя світова війна

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что нынешние боевые действия в Украине можно считать началом Третьей мировой войны, поскольку наша страна воюет не только с Россией, но и с автократическими союзниками Кремля.

Об этом он сказал во время выступления на церемонии награждения УП-100, передает Цензор.НЕТ.

Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи", - сказал Залужный.

Экс-глава ВСУ подчеркнул, что в Украине "совершенно открыто, ничего не стесняясь" гражданских убивают иранские "шахеды", летят ракеты северокорейского производства, подрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Чехии наградил Залужного медалью. ФОТО

По мнению Залужного, эти факторы дают основание говорить, что мировая война началась и "мир должен готовиться к этому".

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов.

Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"

Автор: 

Иран (1791) КНДР (1193) россия (95489) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+28
Це незаперечна заслуга обраного вами зепрезедента по "приколу"який заморозив виробництво ракетних комплексів,чого тепер у відчаї вперед на "шашлики"- зедебіли ,чого у відчаї? Вперед ....до радості без меж.
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21.11.2024 16:39
+25
А, щас захід тільки колготки поправить і бій!
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21.11.2024 16:20
+24
Дякуємо Вам пане генерале ,на жаль так звана українська влада цього не розуміє.
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21.11.2024 16:21
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Правила форума Совет форумчан
Одна надія на Захід
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21.11.2024 16:18 Ответить
А, щас захід тільки колготки поправить і бій!
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21.11.2024 16:20 Ответить
Ці навоюють… язиком та заграванням з тиранами. Правду казав вусате чмо картошка они не будут воевать против нас валодя
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21.11.2024 16:41 Ответить
Блоки є - вони не обов'язково мають бути оформлені (пардон за тавтологію) формально...
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21.11.2024 16:37 Ответить
плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й угоди між уродами...
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21.11.2024 16:40 Ответить
1000%
плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й оманські угоди....
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21.11.2024 18:54 Ответить
Поки вони участі у війні не беруть - все це притягування за вуха.
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21.11.2024 16:44 Ответить
Дякуємо Вам пане генерале ,на жаль так звана українська влада цього не розуміє.
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21.11.2024 16:21 Ответить
Не лякайте світ, бо буде криза з памперсами.
Дисципліни Заходу не вистачає.
Розсобачились цією лівизною.
Тепер будь-який стрій розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.
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21.11.2024 16:21 Ответить
>> розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.

Ну от не нада так. Зараз армія Сполучених Штатів стоїть перед великим спектром нових завдань і викликів. Як-от: перебудова армії, щоб забезпечити в ній рівні права для трансгендерів, і особливо представників/-ниць LGBTQ-спільноти.
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21.11.2024 17:43 Ответить
Трамп проти.
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21.11.2024 17:52 Ответить
Ну, і що ж тепер США робити?

Пів-країни за, пів -- проти.....
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21.11.2024 18:05 Ответить
Країна вже не має значення. Значення тепер має лише Трамп. Як скаже - так і буде.
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22.11.2024 10:04 Ответить
я ще раніше Залужного це говорив, але я її називаю Гібридна третя світова війна ( тому що воюють представники всіх континентів, але на нашій території), я перший хто ввів цей термін.
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21.11.2024 16:28 Ответить
Але більш продвинута фаза почнеться коли Іран буде мати арсенал ядерноі зброї
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21.11.2024 16:30 Ответить
Сам термін «гібридна» чомусь активно почав використовуватися в 14му році, в тлумаченні як «війна нового типу». І цей термін вводить в самооману. Всі війни в історії були «гібридними» і називались просто війнами.
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21.11.2024 18:52 Ответить
я вважаю, що вона гібридна, тому що на одній території воюють представники всіх континентів. Якби війна була на всіх континентах, то вона б не була гібридною
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21.11.2024 19:12 Ответить
Це тому що Захід майже-майже погодився з тезою "іх там нєт"
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21.11.2024 19:58 Ответить
хз, світова чи не світова...
а от вже реально на часі Заходу добряче наваляти їпанутим диктаторам,
бо самі вони вже не зупиняться, і не тіко в Україні
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21.11.2024 16:28 Ответить
Вони цього не приховують!
І гебня і пропагандони і рядовая чєрнь аж упісюються від гасел "на_бєрлін" можим павтаріть...
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21.11.2024 19:56 Ответить
Це незаперечна заслуга обраного вами зепрезедента по "приколу"який заморозив виробництво ракетних комплексів,чого тепер у відчаї вперед на "шашлики"- зедебіли ,чого у відчаї? Вперед ....до радості без меж.
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21.11.2024 16:39 Ответить
Цікаво: чи усвідомлюють вони наслідки своїх "хрестиків" і "галочок" у виборчому бюлетені?
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21.11.2024 16:48 Ответить
Ніт, знаю особисто деяких, нормально себе почувають за кордоном.
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21.11.2024 17:33 Ответить
У мене та ж історія...
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21.11.2024 17:48 Ответить
Аналогічно. Повтікали до австрій і германій і "наслаждаютца жізнью"(с)
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21.11.2024 23:02 Ответить
"Спасіба, Вова!"
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22.11.2024 09:43 Ответить
ні, з тих кого знаю я: так там причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
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21.11.2024 17:36 Ответить
Вони зараз по Европах, ниють "а чого не в кожному центрі/таборі біженців є окремий туалет на сім'ю / кімнату тощо.
Прославили Неньку на увесь світ своїм рагулізмом і тупістю
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21.11.2024 19:54 Ответить
надія на Залужного
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21.11.2024 16:44 Ответить
І що він мусить зробити? Особливо перебуваючи на тій посаді, де він зараз?
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21.11.2024 17:50 Ответить
Була.Колись...
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21.11.2024 18:19 Ответить
Як Ви це розумієте, про "надію на Залужного"? Невже не зрозуміло, що нарід 73% все зробив, щоб себе знищити і Україну? Що зробить Залужний, коли Боневтік скотчем і клеєм приклеїв булаву до руки і не думає її віддавати, а монобільшість у Верховній Раді, завжди буде голосувати, щоб Боневтік постійно і вони були при владі. В нас же парламентсько-президентська республіка? Тут велика, навіть ве-е-е-ееличезна подяка наріду 73%.
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21.11.2024 18:51 Ответить
А за Україною хтось стоїть чи так, поговорити?
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21.11.2024 16:52 Ответить
Пан Залужний має рацію.
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21.11.2024 16:56 Ответить
Так, третя світова вже почалась! І поки ще не пізно, в Україні треба сформувати уряд національного порятунку із найбільш адекватних та мудрих людей, всіляких зермаків - геть. Інакше-буде біда...
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21.11.2024 17:27 Ответить
тільки не треба перегибати палку. була купа випадків, коли групи держав надавали підтримку різним сторонам у війні - ті ж ІДІЛ, Сирія, Лівія, Судан, Ангола. Ніхто і не думав називати ті війни третьою світовою. Тут Україна і росія навіть війну один одному офіційно не оголосили, ну яка в біса третя світова?
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21.11.2024 17:52 Ответить
Звичайно ж, у Кацапії і Инії є якісь союзницькі договори про міждержавну безпеку. І я чомусь подумав що метою ''курської операції''і було бажання отримати привід вимагати від Инії надати свої війська для виконання цих договорів. Зрозуміло, що ці вимоги не могли бути публічними, оскільки прямо б вказували на ''зелений механізм'' реалізації цієї мети. ''Механізм'',який не вичерпав свій ресурс, і працює також і завдяки державній імпотенції ''містера'' Залужного І тому його балачки в політичному середовищі особливого ефекту не справляють.
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21.11.2024 18:32 Ответить
Це факт, нажаль. Хибна думка американського керівництва, що Штати зможуть управляти цим «конфліктом». Ще з 14го року було зрозуміло, прочитавши елементарний підручник з історії WWII, і після Грузії та Сирії, що війну треба гасити під корінь, зберегти світовий порядок і запхати джина назад в його склотару з під горілки. Зараз це буде зробити в рази дорожче, важче. І визнати той факт, що світ вже змінився, треба вигадувати нову стабільну модель взаємодії (та ж ООН вже очевидний атавізм). І кожен день зволікання підвищує ціну встановлення порядку по експоненті. Демократичний світ ще сльози буде проливати за часами «чому не допомагали Україні і не відкупились інфляцією».
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21.11.2024 18:33 Ответить
Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Джерело:
Серйозно?
Китай ворог України? Чи Іран? Чи Північна Корея?
Чого б це? Ми щось з ними не поділили? Чи вони з нами?
Можливо, мова йде про протистояння на території України Добра і Зла?
Є в цих словах для мене якась гіркота. Мав Залужний можливість впливати на перебіг подій безпосередньо і радикально. Натомість, розповідає про Третю світову нам з комфортного Лондону, з диппаспортом в кишені..
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21.11.2024 19:30 Ответить
Бідон сказав Ваву не чипати, він типу "щє легітимний"
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21.11.2024 19:50 Ответить
В 2008, відкритий напад на мирну країну
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21.11.2024 19:49 Ответить
війна ****** супроти вільних
(повага заслуженому воїну)
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21.11.2024 19:52 Ответить
В одному помилився Пан Генерал...СВ N-3.почалася 20.02.2014р.
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22.11.2024 06:42 Ответить
 
 