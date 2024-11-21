В 2024 году началась Третья мировая война. Перед Украиной уже стоит не только РФ, – Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что нынешние боевые действия в Украине можно считать началом Третьей мировой войны, поскольку наша страна воюет не только с Россией, но и с автократическими союзниками Кремля.
Об этом он сказал во время выступления на церемонии награждения УП-100, передает Цензор.НЕТ.
Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи", - сказал Залужный.
Экс-глава ВСУ подчеркнул, что в Украине "совершенно открыто, ничего не стесняясь" гражданских убивают иранские "шахеды", летят ракеты северокорейского производства, подрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали.
По мнению Залужного, эти факторы дают основание говорить, что мировая война началась и "мир должен готовиться к этому".
"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов.
Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - резюмировал он.
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плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й оманські угоди....
Дисципліни Заходу не вистачає.
Розсобачились цією лівизною.
Тепер будь-який стрій розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.
Ну от не нада так. Зараз армія Сполучених Штатів стоїть перед великим спектром нових завдань і викликів. Як-от: перебудова армії, щоб забезпечити в ній рівні права для трансгендерів, і особливо представників/-ниць LGBTQ-спільноти.
Пів-країни за, пів -- проти.....
а от вже реально на часі Заходу добряче наваляти їпанутим диктаторам,
бо самі вони вже не зупиняться, і не тіко в Україні
І гебня і пропагандони і рядовая чєрнь аж упісюються від гасел "на_бєрлін" можим павтаріть...
Прославили Неньку на увесь світ своїм рагулізмом і тупістю
Серйозно?
Китай ворог України? Чи Іран? Чи Північна Корея?
Чого б це? Ми щось з ними не поділили? Чи вони з нами?
Можливо, мова йде про протистояння на території України Добра і Зла?
Є в цих словах для мене якась гіркота. Мав Залужний можливість впливати на перебіг подій безпосередньо і радикально. Натомість, розповідає про Третю світову нам з комфортного Лондону, з диппаспортом в кишені..
(повага заслуженому воїну)