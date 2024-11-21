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Новини Війна
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У 2024 році розпочалася Третя світова війна. Перед Україною вже стоїть не тільки РФ, - Залужний

Залужний вважає, що у 2024 році вже розпочалася Третя світова війна

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії в Україні можна вважати початком Третьої світової війни, оскільки наша країна воює не лише з Росією, а й з автократичними союзниками Кремля.

Про це він сказав під час виступу на церемонії нагородження УП-100, передає Цензор.НЕТ.

Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї", - сказав Залужний.

Ексголовком ЗСУ наголосив, що в Україні "абсолютно відкрито, нічого не соромлячись" цивільних вбивають іранські "шахеди", летять ракети північнокорейського виробництва, підриваються китайські снаряди, в російських ракетах застосовуються китайські деталі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Чехії нагородило Залужного медаллю. ФОТО

На думку Залужного, ці фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і "світ має готуватися до цього".

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів.

Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний звернувся до британського парламенту: "Для України зараз вирішальний момент"

Автор: 

Іран (2016) КНДР (1210) росія (64969) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+28
Це незаперечна заслуга обраного вами зепрезедента по "приколу"який заморозив виробництво ракетних комплексів,чого тепер у відчаї вперед на "шашлики"- зедебіли ,чого у відчаї? Вперед ....до радості без меж.
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21.11.2024 16:39
+25
А, щас захід тільки колготки поправить і бій!
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21.11.2024 16:20
+24
Дякуємо Вам пане генерале ,на жаль так звана українська влада цього не розуміє.
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21.11.2024 16:21
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Одна надія на Захід
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21.11.2024 16:18 Відповісти
А, щас захід тільки колготки поправить і бій!
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21.11.2024 16:20 Відповісти
Ці навоюють… язиком та заграванням з тиранами. Правду казав вусате чмо картошка они не будут воевать против нас валодя
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21.11.2024 16:41 Відповісти
Блоки є - вони не обов'язково мають бути оформлені (пардон за тавтологію) формально...
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21.11.2024 16:37 Відповісти
плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й угоди між уродами...
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21.11.2024 16:40 Відповісти
1000%
плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й оманські угоди....
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21.11.2024 18:54 Відповісти
Поки вони участі у війні не беруть - все це притягування за вуха.
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21.11.2024 16:44 Відповісти
Дякуємо Вам пане генерале ,на жаль так звана українська влада цього не розуміє.
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21.11.2024 16:21 Відповісти
Не лякайте світ, бо буде криза з памперсами.
Дисципліни Заходу не вистачає.
Розсобачились цією лівизною.
Тепер будь-який стрій розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.
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21.11.2024 16:21 Відповісти
>> розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.

Ну от не нада так. Зараз армія Сполучених Штатів стоїть перед великим спектром нових завдань і викликів. Як-от: перебудова армії, щоб забезпечити в ній рівні права для трансгендерів, і особливо представників/-ниць LGBTQ-спільноти.
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21.11.2024 17:43 Відповісти
Трамп проти.
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21.11.2024 17:52 Відповісти
Ну, і що ж тепер США робити?

Пів-країни за, пів -- проти.....
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21.11.2024 18:05 Відповісти
Країна вже не має значення. Значення тепер має лише Трамп. Як скаже - так і буде.
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22.11.2024 10:04 Відповісти
я ще раніше Залужного це говорив, але я її називаю Гібридна третя світова війна ( тому що воюють представники всіх континентів, але на нашій території), я перший хто ввів цей термін.
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21.11.2024 16:28 Відповісти
Але більш продвинута фаза почнеться коли Іран буде мати арсенал ядерноі зброї
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21.11.2024 16:30 Відповісти
Сам термін «гібридна» чомусь активно почав використовуватися в 14му році, в тлумаченні як «війна нового типу». І цей термін вводить в самооману. Всі війни в історії були «гібридними» і називались просто війнами.
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21.11.2024 18:52 Відповісти
я вважаю, що вона гібридна, тому що на одній території воюють представники всіх континентів. Якби війна була на всіх континентах, то вона б не була гібридною
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21.11.2024 19:12 Відповісти
Це тому що Захід майже-майже погодився з тезою "іх там нєт"
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21.11.2024 19:58 Відповісти
хз, світова чи не світова...
а от вже реально на часі Заходу добряче наваляти їпанутим диктаторам,
бо самі вони вже не зупиняться, і не тіко в Україні
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21.11.2024 16:28 Відповісти
Вони цього не приховують!
І гебня і пропагандони і рядовая чєрнь аж упісюються від гасел "на_бєрлін" можим павтаріть...
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21.11.2024 19:56 Відповісти
Це незаперечна заслуга обраного вами зепрезедента по "приколу"який заморозив виробництво ракетних комплексів,чого тепер у відчаї вперед на "шашлики"- зедебіли ,чого у відчаї? Вперед ....до радості без меж.
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21.11.2024 16:39 Відповісти
Цікаво: чи усвідомлюють вони наслідки своїх "хрестиків" і "галочок" у виборчому бюлетені?
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21.11.2024 16:48 Відповісти
Ніт, знаю особисто деяких, нормально себе почувають за кордоном.
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21.11.2024 17:33 Відповісти
У мене та ж історія...
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21.11.2024 17:48 Відповісти
Аналогічно. Повтікали до австрій і германій і "наслаждаютца жізнью"(с)
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21.11.2024 23:02 Відповісти
"Спасіба, Вова!"
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22.11.2024 09:43 Відповісти
ні, з тих кого знаю я: так там причинно-наслідковий зв'язок відсутній.
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21.11.2024 17:36 Відповісти
Вони зараз по Европах, ниють "а чого не в кожному центрі/таборі біженців є окремий туалет на сім'ю / кімнату тощо.
Прославили Неньку на увесь світ своїм рагулізмом і тупістю
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21.11.2024 19:54 Відповісти
надія на Залужного
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21.11.2024 16:44 Відповісти
І що він мусить зробити? Особливо перебуваючи на тій посаді, де він зараз?
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21.11.2024 17:50 Відповісти
Була.Колись...
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21.11.2024 18:19 Відповісти
Як Ви це розумієте, про "надію на Залужного"? Невже не зрозуміло, що нарід 73% все зробив, щоб себе знищити і Україну? Що зробить Залужний, коли Боневтік скотчем і клеєм приклеїв булаву до руки і не думає її віддавати, а монобільшість у Верховній Раді, завжди буде голосувати, щоб Боневтік постійно і вони були при владі. В нас же парламентсько-президентська республіка? Тут велика, навіть ве-е-е-ееличезна подяка наріду 73%.
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21.11.2024 18:51 Відповісти
А за Україною хтось стоїть чи так, поговорити?
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21.11.2024 16:52 Відповісти
Пан Залужний має рацію.
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21.11.2024 16:56 Відповісти
Так, третя світова вже почалась! І поки ще не пізно, в Україні треба сформувати уряд національного порятунку із найбільш адекватних та мудрих людей, всіляких зермаків - геть. Інакше-буде біда...
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21.11.2024 17:27 Відповісти
тільки не треба перегибати палку. була купа випадків, коли групи держав надавали підтримку різним сторонам у війні - ті ж ІДІЛ, Сирія, Лівія, Судан, Ангола. Ніхто і не думав називати ті війни третьою світовою. Тут Україна і росія навіть війну один одному офіційно не оголосили, ну яка в біса третя світова?
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21.11.2024 17:52 Відповісти
Звичайно ж, у Кацапії і Инії є якісь союзницькі договори про міждержавну безпеку. І я чомусь подумав що метою ''курської операції''і було бажання отримати привід вимагати від Инії надати свої війська для виконання цих договорів. Зрозуміло, що ці вимоги не могли бути публічними, оскільки прямо б вказували на ''зелений механізм'' реалізації цієї мети. ''Механізм'',який не вичерпав свій ресурс, і працює також і завдяки державній імпотенції ''містера'' Залужного І тому його балачки в політичному середовищі особливого ефекту не справляють.
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21.11.2024 18:32 Відповісти
Це факт, нажаль. Хибна думка американського керівництва, що Штати зможуть управляти цим «конфліктом». Ще з 14го року було зрозуміло, прочитавши елементарний підручник з історії WWII, і після Грузії та Сирії, що війну треба гасити під корінь, зберегти світовий порядок і запхати джина назад в його склотару з під горілки. Зараз це буде зробити в рази дорожче, важче. І визнати той факт, що світ вже змінився, треба вигадувати нову стабільну модель взаємодії (та ж ООН вже очевидний атавізм). І кожен день зволікання підвищує ціну встановлення порядку по експоненті. Демократичний світ ще сльози буде проливати за часами «чому не допомагали Україні і не відкупились інфляцією».
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21.11.2024 18:33 Відповісти
Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Джерело:
Серйозно?
Китай ворог України? Чи Іран? Чи Північна Корея?
Чого б це? Ми щось з ними не поділили? Чи вони з нами?
Можливо, мова йде про протистояння на території України Добра і Зла?
Є в цих словах для мене якась гіркота. Мав Залужний можливість впливати на перебіг подій безпосередньо і радикально. Натомість, розповідає про Третю світову нам з комфортного Лондону, з диппаспортом в кишені..
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21.11.2024 19:30 Відповісти
Бідон сказав Ваву не чипати, він типу "щє легітимний"
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21.11.2024 19:50 Відповісти
В 2008, відкритий напад на мирну країну
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21.11.2024 19:49 Відповісти
війна ****** супроти вільних
(повага заслуженому воїну)
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21.11.2024 19:52 Відповісти
В одному помилився Пан Генерал...СВ N-3.почалася 20.02.2014р.
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22.11.2024 06:42 Відповісти
 
 