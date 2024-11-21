У 2024 році розпочалася Третя світова війна. Перед Україною вже стоїть не тільки РФ, - Залужний
Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії в Україні можна вважати початком Третьої світової війни, оскільки наша країна воює не лише з Росією, а й з автократичними союзниками Кремля.
Про це він сказав під час виступу на церемонії нагородження УП-100, передає Цензор.НЕТ.
Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї", - сказав Залужний.
Ексголовком ЗСУ наголосив, що в Україні "абсолютно відкрито, нічого не соромлячись" цивільних вбивають іранські "шахеди", летять ракети північнокорейського виробництва, підриваються китайські снаряди, в російських ракетах застосовуються китайські деталі.
На думку Залужного, ці фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і "світ має готуватися до цього".
"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів.
Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
плюс ми ж не знаємо про всі таємні домовленості й оманські угоди....
Дисципліни Заходу не вистачає.
Розсобачились цією лівизною.
Тепер будь-який стрій розжене сцяними ганчірками індивідуалізованих толерастів.
Ну от не нада так. Зараз армія Сполучених Штатів стоїть перед великим спектром нових завдань і викликів. Як-от: перебудова армії, щоб забезпечити в ній рівні права для трансгендерів, і особливо представників/-ниць LGBTQ-спільноти.
Пів-країни за, пів -- проти.....
а от вже реально на часі Заходу добряче наваляти їпанутим диктаторам,
бо самі вони вже не зупиняться, і не тіко в Україні
І гебня і пропагандони і рядовая чєрнь аж упісюються від гасел "на_бєрлін" можим павтаріть...
Прославили Неньку на увесь світ своїм рагулізмом і тупістю
Серйозно?
Китай ворог України? Чи Іран? Чи Північна Корея?
Чого б це? Ми щось з ними не поділили? Чи вони з нами?
Можливо, мова йде про протистояння на території України Добра і Зла?
Є в цих словах для мене якась гіркота. Мав Залужний можливість впливати на перебіг подій безпосередньо і радикально. Натомість, розповідає про Третю світову нам з комфортного Лондону, з диппаспортом в кишені..
(повага заслуженому воїну)