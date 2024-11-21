У 2024 році розпочалася Третя світова війна. Перед Україною вже стоїть не тільки РФ, - Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що нинішні бойові дії в Україні можна вважати початком Третьої світової війни, оскільки наша країна воює не лише з Росією, а й з автократичними союзниками Кремля.

Про це він сказав під час виступу на церемонії нагородження УП-100, передає Цензор.НЕТ.

Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї", - сказав Залужний.

Ексголовком ЗСУ наголосив, що в Україні "абсолютно відкрито, нічого не соромлячись" цивільних вбивають іранські "шахеди", летять ракети північнокорейського виробництва, підриваються китайські снаряди, в російських ракетах застосовуються китайські деталі.

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На думку Залужного, ці фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і "світ має готуватися до цього".

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів.

Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", - резюмував він.

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