Зеленський провів зустріч із Каллас: Обговорили потреби України в системах ППО. ВIДЕО (доповнено)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все – потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - зазначив президент.

Як повідомили в Офісі президента, це перший закордонний візит Каллас як Високої представниці ЄС.

Глава держави привітав її зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.

Також Зеленський і Каллас обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.

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Нагадаємо, Сьогодні, 1 грудня, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.