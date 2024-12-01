Зеленський провів зустріч із Каллас: Обговорили потреби України в системах ППО. ВIДЕО (доповнено)
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все – потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - зазначив президент.
Як повідомили в Офісі президента, це перший закордонний візит Каллас як Високої представниці ЄС.
Глава держави привітав її зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.
Також Зеленський і Каллас обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.
Нагадаємо, Сьогодні, 1 грудня, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.
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у ЄС, як організації, немає жодного патрона і жодного солдата, не те що ППО.
Він так само про ППО міг би домовлятись з Міжнародним Олімпійським Комітетом.
Приїхала, подивилась на ручну мавпочку дєрьмака, зрозуміла, що ніц не змінилось, зробила свої висновки і поїхала домів.
Одна надія на українських представників в структурах ЄС від опозиції. (чи хоча б Кулєби, який знов вилізе і скаже щось типу: "вирвано з кантєксту" та "ви не правильно його зрозуміли")
Чиї фінанси - той і керує.
Так само з поставками зброї.
Зелю-геть!