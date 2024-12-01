УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10626 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 612 13

Зеленський провів зустріч із Каллас: Обговорили потреби України в системах ППО. ВIДЕО (доповнено)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сибіга і Каллас обговорили посилення політичної й оборонної співпраці України та ЄС. ФОТО

"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все – потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - зазначив президент.

Як повідомили в Офісі президента, це перший закордонний візит Каллас як Високої представниці ЄС.

Глава держави привітав її зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі.

Також Зеленський і Каллас обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.

Також читайте: Моїм пріоритетом на посаді очільниці дипломатії ЄС буде питання війни РФ проти України, - Каллас

Нагадаємо, Сьогодні, 1 грудня, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Каллас Кая (261)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
01.12.2024 16:14
+2
просто перестати красти! Це ж Зезедента слоган?
показати весь коментар
01.12.2024 16:06
+1
Птання у потребі шашликів аба асфальту не обговорювали? Ні? А чому? Цім питанням Вальодья приделяє особливу увагу, навіть за рахунок ЗСУ та життів солдат.
показати весь коментар
01.12.2024 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто перестати красти! Це ж Зезедента слоган?
показати весь коментар
01.12.2024 16:06 Відповісти
От що воно може обговорювати,недолуге з ним жоден лідер світової нації небажає розмовляти
показати весь коментар
01.12.2024 16:13 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 16:14 Відповісти
Птання у потребі шашликів аба асфальту не обговорювали? Ні? А чому? Цім питанням Вальодья приделяє особливу увагу, навіть за рахунок ЗСУ та життів солдат.
показати весь коментар
01.12.2024 16:19 Відповісти
Дивно, що Лідор не дуже турбується про ЗСУ. Про засоби знищення літаків, які кидають ФАБи на підрозділи ЗСУ. А без ЗСУ України не стане чи не так ? Просити треба все. Від курки, яку не накачають водою в Європі до Томагавків, незабуваючи про літаки.
показати весь коментар
01.12.2024 16:21 Відповісти
За шось договорились? - ще б зо 100 Гепардів - бо Шахеди вільно долітають до Волині
показати весь коментар
01.12.2024 16:23 Відповісти
про що договорились ?

у ЄС, як організації, немає жодного патрона і жодного солдата, не те що ППО.

Він так само про ППО міг би домовлятись з Міжнародним Олімпійським Комітетом.
показати весь коментар
01.12.2024 17:01 Відповісти
Пані Кая - досвічений політик і дипломат, тому, скоріш за все, не послала найвеличніше кататись на лісапеті. І навіть не навела слова пані Спартц про внутрішню "потужну роботу" найвеличнішого. Про бикування на вільнюському самміті НАТО теж не випустила ні пари з вуст. І про реальні досягнення українського ВПК не питала... А ой як треба було б!
Приїхала, подивилась на ручну мавпочку дєрьмака, зрозуміла, що ніц не змінилось, зробила свої висновки і поїхала домів.
Одна надія на українських представників в структурах ЄС від опозиції. (чи хоча б Кулєби, який знов вилізе і скаже щось типу: "вирвано з кантєксту" та "ви не правильно його зрозуміли")
показати весь коментар
01.12.2024 16:25 Відповісти
Нехай пані Каллас підшукає нам керівника фінансами доки йде вйна.
Чиї фінанси - той і керує.
Так само з поставками зброї.
показати весь коментар
01.12.2024 16:29 Відповісти
"Всьо праґрєсівнає чєлавєчество" знає, що вся безпекова політика Євросоюзу скерована на "недопущення ескалації". Оскільки раша в дупу має весь Євросоюз з його політикою, обов'язок "недопущення ескалації" покладається на Україну.
показати весь коментар
01.12.2024 16:29 Відповісти
Смарагдовий, де наші ракети?! Де твої довбані ''паляниці '' ?! Щоб тобі язик кілком став!
Зелю-геть!
показати весь коментар
01.12.2024 16:43 Відповісти
покізделі,відосік зняли
показати весь коментар
02.12.2024 09:26 Відповісти
 
 