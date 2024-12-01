До Києва прибули високопосадовці ЄС з неанонсованим візитом. ФОТО

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у X (Twitter) Каллас.

"Під час мого першого візиту з моменту вступу на посаду, моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все можливе", - йдеться в дописі.





Нагадаємо, раніше Каллас заявляла, що Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.

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