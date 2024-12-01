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До Києва прибули високопосадовці ЄС з неанонсованим візитом. ФОТО

Міністр закордонних справ ЄС Кайя Каллас і президент Європейської ради Антоніо Кошта прибули до Києва

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у X (Twitter) Каллас.

"Під час мого першого візиту з моменту вступу на посаду, моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все можливе", - йдеться в дописі.

Візит європейських посадовців до України
Візит європейських посадовців до України

Нагадаємо, раніше Каллас заявляла, що Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога України - один із пріоритетів ЄС, - Каллас

Автор: 

візит (1582) Євросоюз (13391) Каллас Кая (261)


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Топ коментарі
+31
Яка красуня естонка Кая Каллас.
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01.12.2024 10:29
+16
Будуть ішаку ставити чергову клізму. Ішак готовий капітулвати на будь-яких умовах, що є не прийнятним для ЄС.
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01.12.2024 10:43
+13
Як так неанансовано? - вчора ж для них центр Києва розчищали
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01.12.2024 10:24
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Як так неанансовано? - вчора ж для них центр Києва розчищали
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01.12.2024 10:24 Відповісти
Весь день вчора повідомляли про ускладненість руху в центрі завтра (тобто сьогодні) у зв'язку з очікуванням європейської делегації! І ось раптовий неанонсований візит
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01.12.2024 11:02 Відповісти
Цеи дядько по центру мабуть з пляжу не вилазив😌
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01.12.2024 11:08 Відповісти
Антоніу Кошта, - нащадок південноіндійських брамінів громади Гауд Сарасват. Можна почитати, хто такі Гауд Сарасвати, - https://en.wikipedia.org/wiki/Gaud_Saraswat_Brahmin . Хоча вони вважають себе брамінами (тобто, кастою священників), але їхнє походження спірне, тому більшість Гауд Сарасватів на протязі кількох століть були торговцями, а також державними чиновниками Деканського султанату та Імперії Маратхів.

Його дід і баба переселилися в Португалію з міста Гоа, яке було португальською колонією. Їхній син (батько Антоніу Кошти) став письменником і діячем Комуністичної партії Португалії. Сам Антоніу Кошта очолював Соціалістичну партію, був мером Лассабона, прем'єр-міністром Португалії. Пішов з посади через підозри у корупції.

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01.12.2024 12:07 Відповісти
А що то за жахлива морда позаду Каллас?
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01.12.2024 11:23 Відповісти
Перекладач - мабуть
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01.12.2024 11:25 Відповісти
"на ліцо - ужасниє
добриє внутрі!"
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01.12.2024 11:57 Відповісти
така сама кошта
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01.12.2024 15:17 Відповісти
Як повернуться в ЄС, то будуть учасниками бойових дій! Пільги,доплати,субсидії і пошана!
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01.12.2024 10:25 Відповісти
А мАлАко бЄСплатнА будуть давать?
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01.12.2024 11:13 Відповісти
От шо ти мелеш? Аби шось налпати...
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01.12.2024 11:50 Відповісти
Будуть ''дермаків'' кришити, чи до заморозки схиляти?
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01.12.2024 10:25 Відповісти
То случайно не Киля Азаров вернулся в Украину?
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01.12.2024 10:26 Відповісти
Відразу нехай проводять аудит допомоги ...
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01.12.2024 10:27 Відповісти
Приїхали відградуювати шкалу стурбометра.
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01.12.2024 10:28 Відповісти
Яка красуня естонка Кая Каллас.
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01.12.2024 10:29 Відповісти
Не викликає цей Антоніу Кошта довіри.
Всі південні ЄС країні забиті русотурісто і їхніми грошима, уряди лояльні до усього узького.
Наші друзі на півночі, що вони не раз демонстрували власними євро.
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01.12.2024 10:29 Відповісти
Це ти просто звик до щирих обличь українських посадовців - зєлєнскова, стефанчука, умєрова, єрмака
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01.12.2024 10:53 Відповісти
До Портуґалії русотурісто менше їдуть, ніж до Греції чи Італії. Крім того, там іздавна багато наших заробітчан, тому в Портуґалії не знайти людини, що не знала б нічого про україну та українців (до яких там, до речі, ставляться з повагою: сказати, що ти українець, - то ніби мати додаткову рекомендацію).

Інша річ - закоріненість самого Кошти в комуністично-соціялістичному лівацтві…
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01.12.2024 11:03 Відповісти
Кацапи скупили нерухомість в Іспанії , Португалія для них бідна країна , не кошерна , до речі і поляки теж.
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01.12.2024 12:18 Відповісти
Вздрюкнути вовошку приїхали
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01.12.2024 10:39 Відповісти
Будуть ішаку ставити чергову клізму. Ішак готовий капітулвати на будь-яких умовах, що є не прийнятним для ЄС.
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01.12.2024 10:43 Відповісти
Так, капітулювати можна тільки на умовах, прийнятних для ЄС.
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01.12.2024 12:00 Відповісти
і сша
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01.12.2024 19:12 Відповісти
С провеерками до ермака?
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01.12.2024 11:38 Відповісти
ага. глянуть скільки той сухої мівіни в свою оп-у зміг запхати на всі ті кошти, які єс для України виділила.
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01.12.2024 11:43 Відповісти
Толку, що їх по декілька зразу приїжджає? Як писав великий політичний і державний діяч минулого сторіччя - "з кількох кульгавих не зліпити одного гладіатора".
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01.12.2024 11:57 Відповісти
Залишилося сподіватися, що щось подібне вчинить і Трамп
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01.12.2024 11:57 Відповісти
Ні, перший візит трампа буде до ына.
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01.12.2024 12:01 Відповісти
навіщо охоронців засвічувати, їх що, так багато?
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01.12.2024 12:12 Відповісти
Ой всрався вовочка,нічого,для організму корисно
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01.12.2024 12:30 Відповісти
Завжди раді. Вітаємо.
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01.12.2024 12:55 Відповісти
 
 