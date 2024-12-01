До Києва прибули високопосадовці ЄС з неанонсованим візитом. ФОТО
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули до Києва з офіційним візитом у свій перший день на нових посадах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у X (Twitter) Каллас.
"Під час мого першого візиту з моменту вступу на посаду, моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все можливе", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше Каллас заявляла, що Китай має понести більшу відповідальність за підтримку Росії у війні проти України.
Топ коментарі
+31 YU ST
показати весь коментар01.12.2024 10:29
+16 Олексій Гедз #501597
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+13 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар01.12.2024 10:24
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Його дід і баба переселилися в Португалію з міста Гоа, яке було португальською колонією. Їхній син (батько Антоніу Кошти) став письменником і діячем Комуністичної партії Португалії. Сам Антоніу Кошта очолював Соціалістичну партію, був мером Лассабона, прем'єр-міністром Португалії. Пішов з посади через підозри у корупції.
добриє внутрі!"
Всі південні ЄС країні забиті русотурісто і їхніми грошима, уряди лояльні до усього узького.
Наші друзі на півночі, що вони не раз демонстрували власними євро.
Інша річ - закоріненість самого Кошти в комуністично-соціялістичному лівацтві…