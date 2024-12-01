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Новини
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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Коштою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою, який прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати сьогодні в Україні - у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій - Президента Європейської ради Антоніу Кошту. Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи", - зазначає Зеленський.

За його словами, такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі.

Також читайте: Президентом Євроради офіційно став експрем’єр Португалії Антоніу Кошта

"Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни. Вдячний за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення", - резюмує Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Рада Європи (460) Кошта Антоніу (45)


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Топ коментарі
+2
мабуть знов цілий день пертимуть новини про Броневтіка
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01.12.2024 15:12
+2
А чого це зезедент опухший на фото? Бухать почав?
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01.12.2024 15:14
+1
Дорого нам коштує ця ваша Кошта.
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01.12.2024 15:12
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01.12.2024 15:11 Відповісти
Каллос дивиться на зєлю як на гівно.
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01.12.2024 15:31 Відповісти
Каллос привезла фаллос. )))
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01.12.2024 16:39 Відповісти
Дорого нам коштує ця ваша Кошта.
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01.12.2024 15:12 Відповісти
мабуть знов цілий день пертимуть новини про Броневтіка
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01.12.2024 15:12 Відповісти
А чого це зезедент опухший на фото? Бухать почав?
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01.12.2024 15:14 Відповісти
Это от бессонных ночей. Не бережёт себя. О народе думает.
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01.12.2024 15:27 Відповісти
Та ні, з голоду опух, мівіна закінчилась
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01.12.2024 16:05 Відповісти
Що вони там з ним на зустрічаються, йому разом з сирським на ростов пора
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01.12.2024 15:16 Відповісти
Той Кошта там щось вирішує, чи як король в Британії?
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01.12.2024 15:29 Відповісти
Зєля випитував - Де так зимою позасмагати можна - самому захотілось...
А то війна та вже набридла...
Зараз візьме черговий ''план'' і на море-океан...
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01.12.2024 15:31 Відповісти
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01.12.2024 15:41 Відповісти
Антоніу Кошта - індійсько-португальського походження, його предки - дравіди (найбільш темношкірі індійці).

Антоніу Кошта, - нащадок південноіндійських брамінів громади Гауд Сарасват. Можна почитати, хто такі Гауд Сарасвати, - https://en.wikipedia.org/wiki/Gaud_Saraswat_Brahmin . Хоча вони вважають себе брамінами (тобто, кастою священників), але їхнє походження спірне, тому більшість Гауд Сарасватів на протязі кількох століть були торговцями, а також державними чиновниками Деканського султанату та Імперії Маратхів.

Його дід і баба переселилися в Португалію з міста Гоа, яке було португальською колонією. Їхній син (батько Антоніу Кошти) став письменником і діячем Комуністичної партії Португалії. Сам Антоніу Кошта очолював Соціалістичну партію, був мером Лассабона, прем'єр-міністром Португалії. Пішов з посади через підозри у корупції.
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01.12.2024 16:43 Відповісти
Дякуємо за цікавий ''лікбез'',
але я лишень пробував пожартувати над Зе-блазенем...
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01.12.2024 16:55 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
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01.12.2024 15:33 Відповісти
Vlad c73260f7

Згідно рішення Конституційного суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014 р. -воно для мене не є діючим презедентом України
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01.12.2024 15:45 Відповісти
Мені соромно, що цього громадянина величають ще чином президент. Й досі. Після закінчення строку. Строк він провалив. Це розуміє навіть кожна собака у нашому селищі. І виє коли скажеш вголос прізвище зєлєнського. Він приходить на Банкову і навіть не соромиться, не переживає, що він займає чужу посаду. Голова ВР України має виконувати обов'язки у разі неможливості виконувати чинним президентом своїх функцій. А цей Лідор ще щось може, друзі, скажіть ? Україні не потрібен весільний президент. Такі звісно в інших країнах є. Наприклад в Німеччині. Але там Канцлер на голову вищий за нашого Шмаркля, який номінально називається Прем'єром. Українці, хто з нас наважиться сказати в обличчя негіднику : «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
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01.12.2024 15:50 Відповісти
 
 