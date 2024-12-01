Зеленський зустрівся із президентом Євроради Коштою. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою, який прибув із офіційним візитом до Києва.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати сьогодні в Україні - у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій - Президента Європейської ради Антоніу Кошту. Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи", - зазначає Зеленський.
За його словами, такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі.
"Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни. Вдячний за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення", - резюмує Зеленський.
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А то війна та вже набридла...
Зараз візьме черговий ''план'' і на море-океан...
Антоніу Кошта, - нащадок південноіндійських брамінів громади Гауд Сарасват. Можна почитати, хто такі Гауд Сарасвати, - https://en.wikipedia.org/wiki/Gaud_Saraswat_Brahmin . Хоча вони вважають себе брамінами (тобто, кастою священників), але їхнє походження спірне, тому більшість Гауд Сарасватів на протязі кількох століть були торговцями, а також державними чиновниками Деканського султанату та Імперії Маратхів.
Його дід і баба переселилися в Португалію з міста Гоа, яке було португальською колонією. Їхній син (батько Антоніу Кошти) став письменником і діячем Комуністичної партії Португалії. Сам Антоніу Кошта очолював Соціалістичну партію, був мером Лассабона, прем'єр-міністром Португалії. Пішов з посади через підозри у корупції.
але я лишень пробував пожартувати над Зе-блазенем...
Згідно рішення Конституційного суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014 р. -воно для мене не є діючим презедентом України