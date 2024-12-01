Зеленський зустрівся із президентом Євроради Коштою. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Євроради Антоніу Коштою, який прибув із офіційним візитом до Києва.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати сьогодні в Україні - у перший же день роботи нового керівництва європейських інституцій - Президента Європейської ради Антоніу Кошту. Ми обговорили наше бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи", - зазначає Зеленський.

За його словами, такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі.

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"Мир - це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу - інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни. Вдячний за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення", - резюмує Зеленський.