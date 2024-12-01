У 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро, - Кошта

Європейський Союз надаватиме Україні економічну та військову допомогу. Так, планується виділення 4,2 млрд євро для підтримки українського бюджету вже до кінця року, а у 2025 році ЄС перераховуватиме Україні 1,5 мільярда євро щомісяця.

Про це сьогодні у Києві під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярди євро, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього, починаючи з наступного місяця (з січня. - Ред.), ми будемо надавати ще цілий рік, кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей", - сказав президент Євроради.

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