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Новини
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У 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро, - Кошта

Антоніу Кошта

Європейський Союз надаватиме Україні економічну та військову допомогу. Так, планується виділення 4,2 млрд євро для підтримки українського бюджету вже до кінця року, а у 2025 році ЄС перераховуватиме Україні 1,5 мільярда євро щомісяця.

Про це сьогодні у Києві під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярди євро, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього, починаючи з наступного місяця (з січня. - Ред.), ми будемо надавати ще цілий рік, кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей", - сказав президент Євроради.

Також читайте: Зеленський зустрівся із президентом Євроради Коштою. ВIДЕО

Автор: 

фінансування (3111) Євросоюз (13391) Кошта Антоніу (45)


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Топ коментарі
+6
Можна ще кілька міністерств створити і прилаштувати потрібних людішек
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01.12.2024 15:47
+5
В 25 році треба вже гнати зелену шоблу, бо зрозуміло куди зникнуть ці гроші.
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01.12.2024 15:54
+3
Вангую, що сипатого та його компанію ми не скоро позбудемось
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01.12.2024 16:09
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Можна ще кілька міністерств створити і прилаштувати потрібних людішек
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01.12.2024 15:47 Відповісти
5 найпотужніших менеджерів на чолі з дерьмаком дуже дякують за це
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01.12.2024 15:48 Відповісти
В 25 році треба вже гнати зелену шоблу, бо зрозуміло куди зникнуть ці гроші.
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01.12.2024 15:54 Відповісти
Гнати насамперед треба перефарбованих, які агітували та голосували за зелених. А потім різко орієнтацію змінили. Ось вони і головні вороги країни.
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01.12.2024 16:03 Відповісти
Цих можна сміливо записати в зелену шоблу, бо вони 100% знову перефарбуються і намагатимуться уникнути відповідальності.
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01.12.2024 16:18 Відповісти
Перефарбувались у смарагдовий колір?
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01.12.2024 17:26 Відповісти
Зброі в Кореі накупим - чи не продасть?
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01.12.2024 15:54 Відповісти
Дайте вже 100 мілярдів не хай та зегнидяцька влада подавиться ними.
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01.12.2024 15:56 Відповісти
Нашій владі для поддєржкі штанов!
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01.12.2024 16:05 Відповісти
''папа саша'' і ''мама ріма'' можуть спокійно відкривати через родичів і друзів 12 нових офшорних рахунки в банках різноманітних офшорних гаваней.
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01.12.2024 16:07 Відповісти
Вангую, що сипатого та його компанію ми не скоро позбудемось
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01.12.2024 16:09 Відповісти
Все одно "найвеличніший" відосний хренєралісімус скаже що "мало", він би дав більше - по пивтора млрд на кожного "потужного менеджера".
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01.12.2024 16:17 Відповісти
По 1,5 кожен місяць? Помилка - потрібно збільшувати суму кожен місяць!
По перше - ростуть апетити зелені. По друге - в них підростають діти. По третє - в дітей теж ростуть апетити.....
І бажано дрібними, неміченими купюрами - скільки ж можна знущатись з "еліти", примушуючи їх вигадувати різні схеми?
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01.12.2024 16:44 Відповісти
Європейці мабуть як в анекдоті про колорадських жуків,мабуть також думають що наших ган-донів вдавить.🤣
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01.12.2024 18:42 Відповісти
А поговорити з ************ про ППО???
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01.12.2024 19:12 Відповісти
 
 