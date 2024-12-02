Прекращение огня не принесет автоматически мир, - президент Совета ЕС Кошта

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта считает, что только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Многие ошибочно полагают, что в случае достижения какого-то соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически. Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только Украина имеет возможность определить, что такое "справедливый" мир для обеспечения продолжительности этого мира", - пояснил он.

Кошта подчеркнул, что ЕС всегда должен поддерживать Украину, стоять на стороне Украины в финансовом, политическом, дипломатическом, а также военном измерениях.

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Накануне Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, в 2025 году ЕС ежемесячно будет выделять Украине 1,5 миллиарда евро.

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