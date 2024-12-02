Прекращение огня не принесет автоматически мир, - президент Совета ЕС Кошта
Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта считает, что только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Многие ошибочно полагают, что в случае достижения какого-то соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически. Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только Украина имеет возможность определить, что такое "справедливый" мир для обеспечения продолжительности этого мира", - пояснил он.
Кошта подчеркнул, что ЕС всегда должен поддерживать Украину, стоять на стороне Украины в финансовом, политическом, дипломатическом, а также военном измерениях.
Накануне Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, в 2025 году ЕС ежемесячно будет выделять Украине 1,5 миллиарда евро.
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Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
1.наші союзники, допоки війна йде на нашій території, не горять бажанням воювати з ****** власними збройними силами;
2.наші союзники прекрасно усвідомлюють, що в разі нашої капітуляції доведеться вже воювати їм на саоїй території - а для цього вони хочуть приберегти наявну в них зброю...
Все почалось в 2014, коли ще цього не було
А далі все так, якби все що надане зараз надали хоча б в 2023 - то результат був би інший
А поки Байден на вихідних помилував свого сина
Хоча зазвичай на вихідних не працює, та й менше преса буде писати
Можна ще оголосити наступний пакет PDA, щоб про нього більше писали
Для України це добра буде новина коли оголосять, но тоді краще щоб було більше "синів"...
Шкода, що 73% я не зміг тоді переконати....
https://censor.net/ru/news/3522891/zelenskiyi-o-vozvraschenii-okkupirovannyh-territoriyi-nujna-diplomatiya