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Новости Война
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Прекращение огня не принесет автоматически мир, - президент Совета ЕС Кошта

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта считает, что только от Украины зависит, когда и как возможно достичь мира.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Многие ошибочно полагают, что в случае достижения какого-то соглашения о прекращении огня мир наступит автоматически. Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только Украина имеет возможность определить, что такое "справедливый" мир для обеспечения продолжительности этого мира", - пояснил он.

Кошта подчеркнул, что ЕС всегда должен поддерживать Украину, стоять на стороне Украины в финансовом, политическом, дипломатическом, а также военном измерениях.

Также смотрите: Украина не может вернуть оккупированные территории силой. Надо искать дипломатические решения, - Зеленский. ВИДЕО

Накануне Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, в 2025 году ЕС ежемесячно будет выделять Украине 1,5 миллиарда евро.

Также смотрите: Зеленский встретился с президентом Евросовета Коштой. ВИДЕО

Автор: 

Совет Европы (700) Антониу Кошта (45)


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Топ комментарии
+9
це само собою.
Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
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02.12.2024 11:34
+6
Як ці соплєжуї задовбали своїми полунамьоками що треба віддати кацапам території.
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02.12.2024 11:20
+5
Поки на мордорі не буде зруйноване все що дострілює до України жодний підписаний папірець не принесе миру!
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02.12.2024 11:36
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як ці соплєжуї задовбали своїми полунамьоками що треба віддати кацапам території.
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02.12.2024 11:20 Ответить
Ну так вони всі різко почали сюди злітатися для чого? Щоб розводити янелоха на перемовини.
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02.12.2024 11:32 Ответить
це само собою.
Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
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02.12.2024 11:34 Ответить
Все так. Але об'єктивно підтримка зброєю союзниками недостатня, як і їх політична воля на удари по раші. Вони могли ще в 22гу році, поки в нас було професійні та вмотивовані люди надати достатню кількість озброєння що викинути погань. Але політика неескалації привела до знищення України у найближчому майбутньому...
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02.12.2024 11:38 Ответить
Для того, щоб наші союзники надавали/надали нам зброю в достатній кількості - потрібні люди у владі України, які могли би переконати союзників в необхідності ЗСУ в такій зброї. Завжди слід розуміти прості істини:
1.наші союзники, допоки війна йде на нашій території, не горять бажанням воювати з ****** власними збройними силами;
2.наші союзники прекрасно усвідомлюють, що в разі нашої капітуляції доведеться вже воювати їм на саоїй території - а для цього вони хочуть приберегти наявну в них зброю...
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02.12.2024 12:06 Ответить
Не так
Все почалось в 2014, коли ще цього не було

А далі все так, якби все що надане зараз надали хоча б в 2023 - то результат був би інший

А поки Байден на вихідних помилував свого сина
Хоча зазвичай на вихідних не працює, та й менше преса буде писати
Можна ще оголосити наступний пакет PDA, щоб про нього більше писали
Для України це добра буде новина коли оголосять, но тоді краще щоб було більше "синів"...
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02.12.2024 13:21 Ответить
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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02.12.2024 11:38 Ответить
аааааа... зрозумів. Та, в принципі, я це знав ще в 2019-му.
Шкода, що 73% я не зміг тоді переконати....
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02.12.2024 12:00 Ответить
Здається ти щось пропустив. Смарадовий і интервью європейським ЗМІ заявив що всьо, віддаємо москалям окуповані теріторі бо ми неспроможні їх повернути. Одягаємо вишиванки і співаючи славень потужно пишемо листи москалям, шоб вони добровільно змінили свою конституцію і повернули окуповані теріторії без репорацій.
https://censor.net/ru/news/3522891/zelenskiyi-o-vozvraschenii-okkupirovannyh-territoriyi-nujna-diplomatiya
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02.12.2024 12:12 Ответить
Шольц у Києві оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро
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02.12.2024 11:33 Ответить
А доїде аж 10%
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02.12.2024 12:08 Ответить
Поки на мордорі не буде зруйноване все що дострілює до України жодний підписаний папірець не принесе миру!
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02.12.2024 11:36 Ответить
Від цього Кошти небагато залежить. Та принаймні його заява цілком коректна.
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02.12.2024 11:40 Ответить
Правильни політик ,розумною мовою каже 🤡 ,шо віддати пів України русні ,це помилка !!! Але це зеленське чмо ,затятто реалізує оманські домовленності !
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02.12.2024 13:32 Ответить
 
 