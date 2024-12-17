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ЕС оценивает последствия использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, - Bloomberg

Євросоюз обговорює нові санкції проти РФ

Европейский Союз оценивает возможные юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для оказания дополнительной поддержки Украине,

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дипломатическая служба союза, а также некоторые государства-члены изучают, нужно ли выносить судебные решения для юридического обоснования ареста замороженных активов, будет ли достаточно подсчета убытков", - говорится в материале.

Особое внимание к этому вопросу привлекает вероятность сокращения помощи Украине со стороны США в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Однако страны, такие как Германия, Бельгия и Люксембург, выражают обеспокоенность из-за возможных рисков. Они оценивают влияние конфискации на стабильность евро и возможный отток активов третьими странами.

Главы МИД ЕС обсудили этот вопрос на встрече в Брюсселе, а дальнейшие дискуссии могут продолжиться на саммите лидеров ЕС в четверг.

Ранее Кабинет Министров утвердил условия получения от американского Federal Financing Bank (FFB) 40-летнего займа на сумму до $20 млрд. Эта программа является частью ранее согласованной G7 инициативы выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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Вже третій рік оцінює, оцінює та ніяк не оцінить...
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17.12.2024 17:33 Ответить
Вони як злодій в одному фільмі. Крадуть, але дуже цього соромляться.
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17.12.2024 17:37 Ответить
В мире животных - В Чите открыли деревянный туалет, которого местные ждали два года, но пользоваться им пока запретили.
https://arbatmedia.kz/exo-moskvy/zdali-dva-goda-v-cite-otkryli-ulicnyi-tualet-dlya-zitelei-barakov-7747
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17.12.2024 17:50 Ответить
Безглуздий, недолугий світ.
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17.12.2024 18:03 Ответить
 
 