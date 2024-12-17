ЕС оценивает последствия использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, - Bloomberg
Европейский Союз оценивает возможные юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для оказания дополнительной поддержки Украине,
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дипломатическая служба союза, а также некоторые государства-члены изучают, нужно ли выносить судебные решения для юридического обоснования ареста замороженных активов, будет ли достаточно подсчета убытков", - говорится в материале.
Особое внимание к этому вопросу привлекает вероятность сокращения помощи Украине со стороны США в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента.
Однако страны, такие как Германия, Бельгия и Люксембург, выражают обеспокоенность из-за возможных рисков. Они оценивают влияние конфискации на стабильность евро и возможный отток активов третьими странами.
Главы МИД ЕС обсудили этот вопрос на встрече в Брюсселе, а дальнейшие дискуссии могут продолжиться на саммите лидеров ЕС в четверг.
Ранее Кабинет Министров утвердил условия получения от американского Federal Financing Bank (FFB) 40-летнего займа на сумму до $20 млрд. Эта программа является частью ранее согласованной G7 инициативы выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
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