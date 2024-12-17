Евросоюз подтвердил свои обязательства поддерживать Украину до наступления справедливого мира

Европейский Союз выразил поддержку завершения войны на основе "Формулы мира" Зеленского и базовых положений Хартии ООН с соблюдением территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в выводах Совета министров по общим делам по расширению ЕС, касающихся стран Западных Балкан, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. Документ обнародован на сайте Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет ЕС повторяет свое решительное осуждение российской агрессивной войны против Украины, которая является вопиющим нарушением Хартии ООН, и подтверждает свою продолжающуюся поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также ее права на самооборону", - говорится в документе.

Европейские чиновники подтвердили приверженность восстановлению в Украине всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, на основе принципов Хартии ООН, а также в соответствии с ключевыми принципами и задачами украинской "Формулы мира".

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"Никакие инициативы по Украине не могут приниматься без Украины. Совет ЕС подтверждает непоколебимые обязательства в предоставлении продолжающейся поддержки для Украины и для ее народа так долго, как это будет необходимо, и настолько интенсивно, как потребуется, в соответствии с Совместными обязательствами ЕС-Украина по безопасности, которые были подписаны в июне 2024 года", - отмечается в выводах Совета министров ЕС по общим делам.