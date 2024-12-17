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Брюссель (606) Зеленский (19064) Евросоюз (16691)

Зеленский посетит Брюссель: расскажет о ситуации на поле боя и дальнейших шагах, - СМИ

Зеленський їде до Брюсселя: що обговорюватиме?

Президент Владимир Зеленский посетит с визитом Брюссель, 19 декабря глава государства присоединится к саммиту лидеров ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На повестке дня - ситуация в Грузии, Сирии, на Ближнем Востоке, также начнутся и дискуссии относительно Украины.

Что будут обсуждать?

Чиновник ЕС рассказал журналистами, что в Брюсселе Зеленский расскажет коллегам, какая сейчас ситуация на поле боя и поделится своим видением относительно ее дальнейшего развития.

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Чиновник сообщил, что предполагается обмен мнениями лидеров с Зеленским, затем они обсудят услышанное между собой.

"Мы сейчас в критической точке. ЕС должен предоставлять и настаивать на военной поддержке для Украины, обеспечении ее энергетической безопасности, полном выполнении санкций (против России. - Ред.). ЕС должен действовать в плане помощи Украине, чтобы она была в сильной позиции независимо от того, что может произойти: переговоры или продолжение войны", - рассказал собеседник.

Мирные переговоры

Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах это решать Украине: договариваться с Россией или воевать дальше.

"Украина должна самостоятельно принимать решения относительно своего будущего. А также относительно того, когда для подобных решений наступит время. Поэтому послание Европейского Совета, думаю, будет четким: никакого решения по Украине без нее", - добавил чиновник ЕС.

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Чиновник отметил, что пока администрация Трампа еще не заявляла, какой именно политики будут придерживаться в этом направлении, рассуждать о ней на этой стадии будет "спекуляцией". В то же время подтвердил, что лидеры ЕС коснутся этой темы.

"Очевидно, важной темой для дебатов между 27-ю странами будет также то, что еще можно сделать. Сделать больше, если необходимо будет поддерживать Украину самостоятельно. Считаю и надеюсь, что это один из вопросов, на который дадут ответ во время саммита, или по крайней мере начнут его искать. Потому что наши обязательства означают также, что мы готовы к любым обстоятельствам", - добавил он.

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Топ комментарии
+3
Щоб воно здохло. Падлюка. Разом з маміком. папіком і своїми висерками
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17.12.2024 13:49
+2
Та невже генералісімус побував в окопі на передку!?? Або щось в лісі здохло, (шкода тваринку), або це знову іпсо... За**ав **********....
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17.12.2024 13:51
+2
а чому не єрмак??
Тому що єрмак базаріт тільки по-агліцкі

По-хранцузьки йому западло
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17.12.2024 13:57
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Щоб воно здохло. Падлюка. Разом з маміком. папіком і своїми висерками
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17.12.2024 13:49 Ответить
Вточе курасана з йірмачком та скумбрією.
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17.12.2024 13:49 Ответить
От, зуйло так зуйло! Він виявляється ще й живий очевидець боїв... а по вечерам трошки дрочить на мільярди коломойського...
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17.12.2024 13:51 Ответить
Та невже генералісімус побував в окопі на передку!?? Або щось в лісі здохло, (шкода тваринку), або це знову іпсо... За**ав **********....
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17.12.2024 13:51 Ответить
"...розповість про ситуацію на полі бою" Джерело: https://censor.net/ua/n3525508

У Брюсселі газети не читають, їм треба розказувати.
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17.12.2024 13:54 Ответить
та вони мабуть читати не вміють....
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17.12.2024 14:10 Ответить
Одягни піджак і брюки, наволоч зелена! Досить позорити Україну своїм зовнішнім виглядом.
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17.12.2024 13:55 Ответить
"...передбачається обмін думками лідерів із Зеленським," Джерело: https://censor.net/ua/n3525508

А чому не мізками?
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17.12.2024 13:57 Ответить
а чому не єрмак??
Тому що єрмак базаріт тільки по-агліцкі

По-хранцузьки йому западло
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17.12.2024 13:57 Ответить
Він не презедент за конституцією, замість того щоб вирішувати питання в середині країни цей пересидент їздить за державний кошт незрозуміло де та незрозуміло навіщо,цю бездарь вже ніхто у світі не слухає.
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17.12.2024 13:59 Ответить
"...розповість про ситуацію на полі бою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3525508
Перескаже "блізко к тєксту" кілька статей з "Економіст" та "Файненшенел Таймс"?
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17.12.2024 14:02 Ответить
болванчик-саммитист любит походить индючком на разных саммитах
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17.12.2024 14:22 Ответить
:іхто з ним у світі уже говорити не хоче і не буде: Зеленський брехливий продажний злодюга. Увічливо поплескають по плечі, посміхнуться і гидливо відійдуть як від навозної зеленої мухи.
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17.12.2024 16:55 Ответить
 
 