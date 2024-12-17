Зеленский посетит Брюссель: расскажет о ситуации на поле боя и дальнейших шагах, - СМИ

Президент Владимир Зеленский посетит с визитом Брюссель, 19 декабря глава государства присоединится к саммиту лидеров ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На повестке дня - ситуация в Грузии, Сирии, на Ближнем Востоке, также начнутся и дискуссии относительно Украины.

Что будут обсуждать?

Чиновник ЕС рассказал журналистами, что в Брюсселе Зеленский расскажет коллегам, какая сейчас ситуация на поле боя и поделится своим видением относительно ее дальнейшего развития.

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Чиновник сообщил, что предполагается обмен мнениями лидеров с Зеленским, затем они обсудят услышанное между собой.

"Мы сейчас в критической точке. ЕС должен предоставлять и настаивать на военной поддержке для Украины, обеспечении ее энергетической безопасности, полном выполнении санкций (против России. - Ред.). ЕС должен действовать в плане помощи Украине, чтобы она была в сильной позиции независимо от того, что может произойти: переговоры или продолжение войны", - рассказал собеседник.

Мирные переговоры

Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах это решать Украине: договариваться с Россией или воевать дальше.

"Украина должна самостоятельно принимать решения относительно своего будущего. А также относительно того, когда для подобных решений наступит время. Поэтому послание Европейского Совета, думаю, будет четким: никакого решения по Украине без нее", - добавил чиновник ЕС.

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Чиновник отметил, что пока администрация Трампа еще не заявляла, какой именно политики будут придерживаться в этом направлении, рассуждать о ней на этой стадии будет "спекуляцией". В то же время подтвердил, что лидеры ЕС коснутся этой темы.

"Очевидно, важной темой для дебатов между 27-ю странами будет также то, что еще можно сделать. Сделать больше, если необходимо будет поддерживать Украину самостоятельно. Считаю и надеюсь, что это один из вопросов, на который дадут ответ во время саммита, или по крайней мере начнут его искать. Потому что наши обязательства означают также, что мы готовы к любым обстоятельствам", - добавил он.

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