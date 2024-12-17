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Зеленский (19064) США (24862) Кирби (449) переговоры с Россией (727) война в Украине (1209)

Решение о переговорах с РФ должен принимать президент Зеленский, - Белый дом

кірбі

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и при каких условиях проводить переговоры с РФ, а президент США Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей каденции.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на просьбу прокомментировать подходы Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией избранного президента США, однако заявил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: "Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги".

Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему ранее, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он(Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам",- добавил представитель Белого дома.

Читайте: США разрешили бить вглубь РФ, чтобы Украина имела рычаги влияния во время мирных переговоров, - Белый дом

Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы украинская армия имела все необходимое для дальнейших успехов на поле боя, отбрасывания россиян и усложнения для Путина планов на продолжение войны.

В этом контексте Кирби напомнил, что несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, Путину все же пришлось обращаться за помощью к КНДР. Кроме того, ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения Путин также должен покупать много мешков для трупов. "И я считаю, что об этом также не стоит забывать",- отметил представитель администрации США.

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Топ комментарии
+8
тобто залишилось чотири тижні самому вирішувати.
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17.12.2024 02:17
+7
Вони там ********* у США чи прикидаються?
Немає з ким й про що розмовляти, нелюдь ***** повністю "поїхав" головою. Що він верзе.....
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17.12.2024 03:01
+5
Бутусов може перекласти на українську виступ міністерства охорони рашкі де там чорно на білому сказано, що рашка ставить усе на перемогу,і в перспективі готується до війни з НАТО, збільшує армію,технічне забезпечення, кількість безпілотних засобів,а білий дім на англійську перекласти не може,"дебіли" там, або на за таких вважають
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17.12.2024 02:21
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Правила форума Совет форумчан
тобто залишилось чотири тижні самому вирішувати.
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17.12.2024 02:17 Ответить
Яке воно президент? Конституційний суд не підтвердив це.
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17.12.2024 09:21 Ответить
до чого тут КС? Я взагалі-то мав на увазі Байдена, коли писав комент. А якщо ви мали на увазі зєлєнского, то він обраний більшістю громадян України до кінця війни.
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17.12.2024 11:21 Ответить
Коли вибирали зелю, то ще війни не було і ніхто не міг його вибирати до кінця війни.
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17.12.2024 17:45 Ответить
я вас розчарую - коли вибирали зєлю, то війна вже йшла п'ять років, просто ті контужені тєлєвізром довбойоби, які побігли до виборчих дільниць. по-перше цього зовсім не відчували, а по друге - ніколи не тримали в руках Конституцію держави, в якій вони жили.
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17.12.2024 17:52 Ответить
Чому тоді порошенко не до кінця війни?
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17.12.2024 17:55 Ответить
Ви серйозно? не прикидаєтесь? Щоб у майбутньому ще раз не припуститись помилки, хоча би для майбутнього своїх онуків, то все ж таки нарешті візьміть Конституцію України та почитайте. Тоді зрозумієте. чому так вийшло що Порошенко не до кінця війни.
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17.12.2024 18:02 Ответить
До якого всесвітнього сорому і трагедії народу Україна доголосувалась в 2019 році! Цей жах продовжує тривати щодня.
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17.12.2024 11:21 Ответить
Бутусов може перекласти на українську виступ міністерства охорони рашкі де там чорно на білому сказано, що рашка ставить усе на перемогу,і в перспективі готується до війни з НАТО, збільшує армію,технічне забезпечення, кількість безпілотних засобів,а білий дім на англійську перекласти не може,"дебіли" там, або на за таких вважають
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17.12.2024 02:21 Ответить
Вон там как раз путинские людоеды жарят корейцев пускай тот кто хочет с ними поговорить а заодно перекусить пускай идут заключат с ними сделку века
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17.12.2024 02:23 Ответить
Мало было вам БУДАПЕШТСКОГО Меморандума?
Хотите снова наступить на грабли?
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17.12.2024 02:41 Ответить
А що би було, якби не було БУДАПЕШТСКОГО Меморандума?
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17.12.2024 07:32 Ответить
Прошло бы лет 15 - 20 и мы бы утилизировали потерявший срок хранения боеголовки. А самолеты продали в Ирак
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17.12.2024 09:02 Ответить
Дело не в Меморандуме
А в том, что дочь Ельцина оказалась конченой воровкой
И чтобы защитить эту конченую воровку от судебного преследования
Ельцин поставил во главе россии- - путина
Купил индульценцию у ФСБ
И все пошло вразнос
Я всегда говорю
ПРАВИЛЬНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
ВЫГОДНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Тогда никакие твари не могут на тебя повлиять
Ровно также сегодня все происходит и в Украине
У нас тоже есть дочка Ельцина
Это Зеленский
Из - за его низости и любви к деньгам
Мы проигрываем войну
Которую могли завершить еще в 2022
После фантастического наступления ЗСУ
Путин бы подписал мир
Зеленский наступление остановил
И спас путина от позора
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17.12.2024 14:52 Ответить
Вони там ********* у США чи прикидаються?
Немає з ким й про що розмовляти, нелюдь ***** повністю "поїхав" головою. Що він верзе.....
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17.12.2024 03:01 Ответить
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17.12.2024 12:23 Ответить
Потім прийде руда курва і буде змушувати Зеленського капітулювати.
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17.12.2024 03:11 Ответить
Можете предложить свой вариант, исходя из реалий.

Ну и следующий, вариант, после того как уничтожат и 18-летних - тоже сразу предлагайте.
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17.12.2024 03:32 Ответить
У тупорилих диванних вояків закордоном тільки одна мантра - війна з дивану, вони абсолютно нічого запропонувати розумного не здатні. Не вони і не їхні діти гинуть по посадкам.
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17.12.2024 09:49 Ответить
Ну так запропонуй "розумне", а не розводь істерику.
Чи це срач заради срачу? Робота така?
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17.12.2024 12:44 Ответить
Для неї "розумне" вочевидь це капітуляція, щоб її квіточку відпустили до Німеччини де на неї на її думку буде чекать безкоштовна квартира , їжа, безкоштовна медицина та навчання будь-чому та 500 евро на місяць.
Про існування Тиси та в'язниці як альтернативи мобілізації їй мабуть ніхто не казав.
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17.12.2024 15:29 Ответить
Це хто? Хто руда і хто курва???
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17.12.2024 03:48 Ответить
Це чмо на якого ти дурнуватий )(0)(0L молишся.
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17.12.2024 05:12 Ответить
Чому не Ярмак?)
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17.12.2024 03:47 Ответить
Шо за президент? Де мiй бiлютень? За кого я проголосував?
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17.12.2024 04:06 Ответить
Та не смішіть, кому ця звіздьож потрібна. Вже повна залежність, упс незалежність.
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17.12.2024 04:46 Ответить
а Трамп згоден?
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17.12.2024 04:48 Ответить
А що, руда курва має вирішувати долю України? F u c k him.
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17.12.2024 05:50 Ответить
Має, бо ви зараз живете за рахунок грошей США. То ж сідай і слухай.
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17.12.2024 09:47 Ответить
Ви?
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17.12.2024 15:30 Ответить
Президент уже склав план Перемоги. Скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму.
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17.12.2024 06:23 Ответить
Рішення ішака усім давно вже відоме - договорняк на умовах *****. Проблема в ішака єдина - як би це зробити чужими руками та вийти сухим. Риторика цього дегенератата і дії - діаметрально протилежні.
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17.12.2024 07:38 Ответить
Ну так выделяйте очередные пакеты помощи администрация фигова, у вас же еще на 6-7 миллиардов, а времени трындеть осталось месяц!
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17.12.2024 08:00 Ответить
а трамп вважає що всі рішення по Україні
приймає орбан
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17.12.2024 08:01 Ответить
Це при джо так. А скоро буде "сідай та слухай". І то є добре
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17.12.2024 08:19 Ответить
Зеля приймає регулярно
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17.12.2024 08:20 Ответить
повинен Президент проводити переговори, а не протермінований блазень
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17.12.2024 08:47 Ответить
Йому тепер треба переконувати Європу та США, що бездіяльність і контрпродуктивні дії не пов'язані зі створеним його командою середовищі. Середовищі, де їх ніхто не може зупинити грабувати, забирати, перерозподіляти активи під час війни. Що їм теж потрібен мир і демократія. Тільки ці розмови геть не збігаються з вчинками.
І країна стрімко біжить у напрямку одноосібної диктатури. З усіма ізоляційними та насильницькими заходами деградування.
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17.12.2024 09:07 Ответить
Гундосий нелегітимний самодур-узурпатор немає жодного права приймати якісь рішення від імені України. Жодного. Так що не намагайтеся перекласти свою сцикливість на Гундоса.
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17.12.2024 09:45 Ответить
Можеш воювати - воюй, не можеш - допоможи воюючим, не можеш допомогти - помовчи і не розводь істерику. До запоребрикових тролів під VPN це не стосується. Срач заради срача їхня робота и таких на форумі як мух ...
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17.12.2024 13:18 Ответить
 
 