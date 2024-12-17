Решение о переговорах с РФ должен принимать президент Зеленский, - Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и при каких условиях проводить переговоры с РФ, а президент США Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей каденции.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на просьбу прокомментировать подходы Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией избранного президента США, однако заявил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: "Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги".
Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.
"Как мы четко подчеркнули ему ранее, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он(Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам",- добавил представитель Белого дома.
Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы украинская армия имела все необходимое для дальнейших успехов на поле боя, отбрасывания россиян и усложнения для Путина планов на продолжение войны.
В этом контексте Кирби напомнил, что несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, Путину все же пришлось обращаться за помощью к КНДР. Кроме того, ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения Путин также должен покупать много мешков для трупов. "И я считаю, что об этом также не стоит забывать",- отметил представитель администрации США.
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Хотите снова наступить на грабли?
А в том, что дочь Ельцина оказалась конченой воровкой
И чтобы защитить эту конченую воровку от судебного преследования
Ельцин поставил во главе россии- - путина
Купил индульценцию у ФСБ
И все пошло вразнос
Я всегда говорю
ПРАВИЛЬНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
ВЫГОДНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Тогда никакие твари не могут на тебя повлиять
Ровно также сегодня все происходит и в Украине
У нас тоже есть дочка Ельцина
Это Зеленский
Из - за его низости и любви к деньгам
Мы проигрываем войну
Которую могли завершить еще в 2022
После фантастического наступления ЗСУ
Путин бы подписал мир
Зеленский наступление остановил
И спас путина от позора
Немає з ким й про що розмовляти, нелюдь ***** повністю "поїхав" головою. Що він верзе.....
Ну и следующий, вариант, после того как уничтожат и 18-летних - тоже сразу предлагайте.
Чи це срач заради срачу? Робота така?
Про існування Тиси та в'язниці як альтернативи мобілізації їй мабуть ніхто не казав.
приймає орбан
І країна стрімко біжить у напрямку одноосібної диктатури. З усіма ізоляційними та насильницькими заходами деградування.