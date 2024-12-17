Решение о переговорах с РФ должен принимать президент Зеленский, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и при каких условиях проводить переговоры с РФ, а президент США Джо Байден будет помогать этому до самого завершения своей каденции.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на просьбу прокомментировать подходы Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией избранного президента США, однако заявил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: "Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги".

Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему ранее, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он(Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам",- добавил представитель Белого дома.

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Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы украинская армия имела все необходимое для дальнейших успехов на поле боя, отбрасывания россиян и усложнения для Путина планов на продолжение войны.

В этом контексте Кирби напомнил, что несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, Путину все же пришлось обращаться за помощью к КНДР. Кроме того, ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения Путин также должен покупать много мешков для трупов. "И я считаю, что об этом также не стоит забывать",- отметил представитель администрации США.

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