Трамп может отменить разрешение Украине на дальнобойные удары американскими ракетами по РФ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Трампа, администрация Байдена не должна была позволять Украине наносить удары вглубь РФ.

"Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо", - сказал Трамп.

По его мнению, именно это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины. Однако стоит заметить, что СМИ начали писать о присутствии северных корейцев в России раньше, чем США дали разрешение на дальнобойные удары по РФ.

"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение по ударам вглубь России - ред.)", - отметил Трамп.

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Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.