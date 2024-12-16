Трамп может отменить разрешение Украине на дальнобойные удары американскими ракетами по РФ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Трампа, администрация Байдена не должна была позволять Украине наносить удары вглубь РФ.
"Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо", - сказал Трамп.
По его мнению, именно это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины. Однако стоит заметить, что СМИ начали писать о присутствии северных корейцев в России раньше, чем США дали разрешение на дальнобойные удары по РФ.
"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение по ударам вглубь России - ред.)", - отметил Трамп.
Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ
Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
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2. Байден надав дозвіл на використання недавно
3. Ракет надано мало до 50шт, може 100шт
4. Ракет Байден більше не надавав
5. Частину ракет використали
6. Залишок явно не велекий
7. Якщо ракет немає, то яка різниця - є дозвіл, чи немає
Це натяк, використайте всі наявні ракети до 20 січня, згідно дозволу Байдена
а для торгів, я зроблю вигляд що заборонив використовувати
С первого дня после инаугурации, в США стартует предвыборная гонка и Трампу как и он в свое время начнут пихать палки в колеса. Действовать так как хочет Трамп ему не дадут.
Так же не забываем что Конгресс повторным голосованием может обойти Вето президента.
Боюсь, щоб підозри не переросли відносно Трампа не переросли в страшну дійсність.
Складати самостійно, як кацапи свої "Герані" з іранських вузлів та деталей за технологією Шахедів?
https://x.com/RudijLis
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Pandamonium
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@RudijLis
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https://x.com/RudijLis/status/1868182758297862221 15 дек.
Коротко про ситуацію в міжнародній політиці
питайте у клована де його ракетодрони...
Это соглашение 1999 года заключил Кабинет министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и РФ, возглавляемой диктатором Путиным. Тогда официальный Киев передал России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Москва списала нашему государству долги за газ в размере 275 млн. грн.
Надежды тают буквально с каждым заявлением Трампа и его заумных помощников, типа маска и ещё более дебильного сыночка.