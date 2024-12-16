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Трамп может отменить разрешение Украине на дальнобойные удары американскими ракетами по РФ

Трамп про війну в Україні

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить разрешение Украине бить американскими ракетами вглубь РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Трампа, администрация Байдена не должна была позволять Украине наносить удары вглубь РФ.

"Я не думаю, что им нужно было разрешать удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо", - сказал Трамп.

По его мнению, именно это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины. Однако стоит заметить, что СМИ начали писать о присутствии северных корейцев в России раньше, чем США дали разрешение на дальнобойные удары по РФ.

"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение по ударам вглубь России - ред.)", - отметил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп против ударов Украины по РФ дальнобойным оружием США: "Это только обостряет войну"

Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
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Топ комментарии
+33
ну що, де тут трамподрочери? куди поховались? вилазьте і коментуйте. Миру через силу від Трампа без яєць.. так обсирали тут Байдена, а виявляється, що яйця таки у Байдена є, а не у Рудого.
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16.12.2024 21:29
+26
Ну вот дождались первого шага к "урегулированию вайны" с помощью силы. Силу я так понимаю Тампон будет применять к Украине как полицеский который держит жертву пока насильник доделывает свое дело. Жертва же не хочет отдаться насильнику добровольно, значит на жертву нужно надавить. Вот такая сейчас логика на дерьмократическом Западе
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16.12.2024 21:28
+23
Ми вже 5 років живемо з таким же дурачком квартальним. Можливо навіть і гіршим. Так що нам не звикати.
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16.12.2024 21:38
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Ты сам себе противоречишь. Если никакого эффекта нет, зачем ***** трясти орешками?
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16.12.2024 23:59 Ответить
1. LongRange atacams в законі про 61млрд
2. Байден надав дозвіл на використання недавно
3. Ракет надано мало до 50шт, може 100шт
4. Ракет Байден більше не надавав
5. Частину ракет використали
6. Залишок явно не велекий
7. Якщо ракет немає, то яка різниця - є дозвіл, чи немає

Це натяк, використайте всі наявні ракети до 20 січня, згідно дозволу Байдена
а для торгів, я зроблю вигляд що заборонив використовувати
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16.12.2024 22:27 Ответить
В США Президент не обладает полномочиями абсолютной власти как в Рашке например. Все зависит от Конгресса.

С первого дня после инаугурации, в США стартует предвыборная гонка и Трампу как и он в свое время начнут пихать палки в колеса. Действовать так как хочет Трамп ему не дадут.

Так же не забываем что Конгресс повторным голосованием может обойти Вето президента.
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16.12.2024 22:32 Ответить
У Ярослава Гашека в його "Пригодах бравого солдата Швейка" був такий персонаж поручик Дуб. Так він любив лякати солдатів: "Ви мене ще не знаєте, але ви мене взнаєте".
Боюсь, щоб підозри не переросли відносно Трампа не переросли в страшну дійсність.
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16.12.2024 23:37 Ответить
Ведана! Де твої манери? Жаргон кацапськоі хабалки тебе видав.
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17.12.2024 10:17 Ответить
Да этот поц, вообще, ракеты давать не будет. Так что, без разницы, на те разрешения.
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16.12.2024 22:42 Ответить
Може запитувати і брати ракети частинами, якщо неможливо одразу готовими?
Складати самостійно, як кацапи свої "Герані" з іранських вузлів та деталей за технологією Шахедів?
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16.12.2024 23:04 Ответить
https://x.com/newstop_us Voice of Ukraine сделал(а) репост

https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1868182758297862221 15 дек.

Коротко про ситуацію в міжнародній політиці

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16.12.2024 22:48 Ответить
Нічого доброго при рудому клоуні не буде, в нас є такий же і при тому обидва куріруються з кремля...
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16.12.2024 22:52 Ответить
ну тогда сотню ракет на 12000 км нужно будет вернуть Украине. десяток из них направим на его майно, он и передумает. торгаши они к чужой жизни равнодушны, а за свое майно жопу порвут.
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16.12.2024 23:21 Ответить
Не робіть з трампа Бога. Якщо Бог за нас, то хто проти нас?
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16.12.2024 23:29 Ответить
а Бог за нас? вперше чую
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16.12.2024 23:33 Ответить
Масштаби інші, але на мій погляд Трамплін таке ж одоробло, як і "наш" ЗЕлупа. Немає ні найменшої уяви, щоб передбачити результати своїх ідіотських рішень і дій. Ще один "найвеличніший" містер Апломб, як казала про ЗЕлупу тьотка Мендель, тільки масштаби ресурсів і можливостей у Трампа, з якого вже "пісок сиплеться до речі, незрівнянно більше, ніж у Боневтіка з його дєрмаками. Знищити, сидячи в Овальному кабінеті, Україну Трамп може лише поворухнувши мізинцем на задній лівій нозі і не особливо задумуючи при цьому, що він робить.
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16.12.2024 23:32 Ответить
написано: може заборонити, не написано, що заборонить. Побачимо.
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16.12.2024 23:34 Ответить
Як каже прислів*я: "Індик надіявся, надіявся та й здох".
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16.12.2024 23:40 Ответить
"Сподівався".
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16.12.2024 23:46 Ответить
заборонить одним з перших указів, а ще більше не дасть атакамсів, то ж будеш асфальтом кидатись у маскалів, іванів іванових..
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16.12.2024 23:51 Ответить
Та ще курочка в гнізді, ще яєчко в ...курочці, а соросівська падлюча зграя вже гримить сковорідками
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16.12.2024 23:56 Ответить
які питання до Рижого ?
питайте у клована де його ракетодрони...
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16.12.2024 23:50 Ответить
Буде гра в порожнi ворота.
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17.12.2024 00:14 Ответить
https://tsn.ua/ru/ato/rakety-v-obmen-na-gaz-smi-nazvali-imya-politika-peredavshego-rossii-h-55-i-pokazali-dokazatelstva-2383765.html Украина передала России ракеты в обмен на газ: кто подписал соглашение - ТСН, новости 1+1

Это соглашение 1999 года заключил Кабинет министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и РФ, возглавляемой диктатором Путиным. Тогда официальный Киев передал России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Москва списала нашему государству долги за газ в размере 275 млн. грн.
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17.12.2024 01:21 Ответить
Так треба усю ту зброю використати, а свою накопичити, кажуть вже є, га?
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17.12.2024 02:05 Ответить
Є ще дебіли які впевнені, що ***** би не напав якби Трамп був на посаді президента?
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17.12.2024 06:25 Ответить
Где новый Crooks? Более меткий.
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17.12.2024 06:34 Ответить
Цікаво, чому хрипата Zе-лупа не поцікавиться у свого колеги-клована, чому не потрібно було надавати дозвіл Україні, яка добровільно віддала ядерну зброю, бити по території підписанта Будапештського меморандуму, який його порушив? Шмат рудого лайна хоч про той меморандум в курсі, бо з нашою дипломатією від зегнид я б не здивувався, що ні..
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17.12.2024 06:55 Ответить
Впевнений, якби зешмари -їрмакаки не тєлєнаїпон єдіний фінансували, а створили щось типу юкрейн-тудей, з трансляцією на штати, то трампаноїдів а-ля рамахуісвамі менше б зараз гавкало про Україну, і зовсім інші настрої були б по відношенню до надання нам допомоги. А так - твіттер іллюхі маскальова і карлсон такер, з його інтерв'ю у військових злочинців. Ось і вся інформ повістка про Україну. Ми програємо, поки зегниди при владі((
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17.12.2024 07:02 Ответить
Ні холодно, ні жарко. Враховуючи відсутність тих далекобоїв.
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17.12.2024 07:36 Ответить
Вот вам и ответ, сумеет ли он остановить войну за 24 часа, как обещал.

Надежды тают буквально с каждым заявлением Трампа и его заумных помощников, типа маска и ещё более дебильного сыночка.
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17.12.2024 08:10 Ответить
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